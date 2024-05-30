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Шмигаль пояснив, чому останні кілька днів українцям не вимикають світло

30 травня, 2024 четвер
16:19
Енергетика відключення електроенергії

Уже кілька днів графіки відключень світла не застосовуються. Це стало можливим завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються", - написав він і наголосив, що відсутність обмежень не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію.

За словами очільника уряду, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, Укренерго знову запровадить графіки відключень.

Шмигаль підкреслив, що Україна ще довго долатиме наслідки російських атак на енергосистему.

"Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об’єктів там, де це можливо. А також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога", - запевнив він.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Денис Шмигаль
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