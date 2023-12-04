Нарешті Україна почала відновлювати розробки озброєння, які дійсно мають військовий потенціал. Колонка Сергія Згурця

Завдання для українського ОПК

Почну з важливих новин, але з майбутнього, тому що вони спираються на заяви нового заступника міністра оборони з озброєння генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він сказав про те, що серед головних завдань на наступний рік є збільшення в рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння й військової техніки на підприємствах нашого оборонно-промислового комплексу. Серед прикладів Гаврилюк сказав про те, що буде створена нова модифікація ракети для протикорабельного комплексу "Нептун". І зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого Нептуна, кажуть у Міноборони.

З великою ймовірністю можна припустити, що йдеться про розвиток ракети Р-360, яка розроблена, як і сам комплекс у КБ "Луч", і має дальність десь у межах до 300 км, зі збільшеною дальністю до 400 км, а можливо й більше. Також можна припустити, що для цієї ракети будуть розроблені нові системи наведення, зокрема головка самонаведення, щоб можна було уражати й наземні цілі. Саме з початку цього проєкту передбачалося, що будуть варіації з розвитку цього комплексу.

Фото: defence-ua.comНаразі бачимо, що до цього дійшли руки, і це вкрай важливо. Тому що поява такого вітчизняного далекобійного озброєння критично важлива на тлі того, що наші партнери, коли передають далекобійні системи на кшталт Storm Shadow, SCALP, ATACMS, кажуть, що наші військові не можуть нищити обʼєкти на території РФ.

Також серед пріоритетів Міноборони, про які говорить заступник міністра оборони, є посилення протиповітряного щита України. Тут головна увага приділятиметься виробництву засобів ППО від ПЗРК до систем ЗРК на кшталт комплексу ЗРК "Корал". Нагадаю, що в останнє про цей комплекс згадували у 2021 році, коли його розробник генеральний директор КБ "Луч" Олег Петрович Коростильов в інтерв’ю для Defence Express казав, що вся необхідна документація ще у 2021 році була передана на ухвалення Міноборони України. Нагадаю, що у 2021 році цей комплекс не був замовлений. І зараз ми в умовах війни намагаємося компенсувати втрачене. Комплекс повинен мати дальність знищення ворожих цілей до 30 км. Час виконання робіт перед війною оцінювався у два роки. Зараз ми бачимо, що це буде треба робити набагато швидше та у набагато складніших умовах. Нарешті ми почали відновлювати ті розробки, які дійсно мають потенціал для того, щоб підіймати ефективність ЗСУ на полі бою. Але, якщо ППО - це наш щит, то артилерія - це меч.

Ситуація на фронті

Зараз левову частину завдань на полі бою виконують ракетні війська й артилерія на будь-якій ділянці фронту. Артилерія є головним фактором у вирішенні ситуації на полі бою. І це стосується ситуації під Бахмутом, де ворог намагається протискати нашу оборону.

Денис Нагорний, майор НГУ, начальник штабу артилерії 4-ої бригади "Рубіж" зазначив, що це війна артилерії, але не тільки, а ще й піхоти. Тому що ворог застосовує свій піхотний склад, зокрема під Кліщіївкою, Андріївкою, Хромовим, Богданівкою.

Майор НГУ розповів, що наразі противник почав застосовувати не тільки штурмові атаки хвилями піхоти, а й використовує по 3-4 одиниці бронетехніки за підтримки артилерії. Окупанти гатять цілодобово по наших позиціях, кидають хвилями свою піхоту. Сили оборони знищують одну хвилю ворожої піхоти, а слідом йде наступна. Росіяни йдуть по своїх трупах. Якщо вони відступають, то їх розстрілюють.

Начальник штабу артилерії 4-ої бригади "Рубіж" зауважив, що ситуація на Бахмутському напрямку дійсно важка. Позиції переходять із рук у руки по кілька разів на день. Буває так, що артилерія противника стирає своїм вогнем наші позиції вщент. Тому ЗСУ наразі ведуть активну оборону, намагаючись забезпечити позиції так, щоб логістику не уражали FPV-дрони ворога. Попри контрбатарейну боротьбу, росіяни підтягують і підтягують сили. Вони намагаються копати траншеї крізь мінні поля до наших позицій. У таких випадках росіяни дійсно зазнають до 95% втрат. Незважаючи на такі втрати, окупанти женуть свою піхоту по власних мінних полях. Ці люди бувають одягнені у форму літнього зразка. Іноді за день знищуються цілі батальйони противника, і це фактичні цифри.

Системи захисту і боротьби з ворожими дронами

Денис Нагорний говорив, що противник активно використовує дрони, аби атакувати наші підрозділи. І далі ми будемо говорити про цей аспект боротьби з російської військовою загрозою. У нас є низка українських компаній, які виготовляють системи захисту і боротьби з FPV та іншими дронами.

Ярослав Філімонов, СЕО та співвласник компанії "Квертус", зазначив, що на сьогодні загроза від ворожих дронів-камікадзе є найбільшою, мабуть, після артилерії противника. Цих дронів у ворога достатньо, що навіть можуть атакувати окремих людей. Компанія "Квертус" не стоїть осторонь цієї проблеми й ще влітку запропонувала ринку рішення протидії FPV дронам-камікадзе під назвою "КонтрFPV". Цей засіб перекриває частоти, на яких літає переважна більшість FPV-дронів та утворює купол до 300 м, що може захистити позицію або техніку. Також ми зробили рішення у рюкзаку, аби піхота, яка виходить на завдання чи штурм, мала змогу бути захищеною.

Філімонов зауважив щодо "ланцетів", які є теж поширеною проблемою, однак, на жаль, на сьогодні ефективна зброя проти них – суто фізичне знищення. Компанія працює над ефективним рішенням проти "ланцетів", але поки немає готового розв'язання цієї проблеми.

Співвласник компанії "Квертус" додав, що компанія має засіб РЕБ, який розроблений з нуля. До цього питання підійшли ще рік тому, а з лютого 2023 року йде проєкт створення розробки компанії. По суті це є сканер ефіру частот від 60 до 6000 МГц і цей засіб у радіусі 15 км виявляє все те, що рухається у цій смузі частот. Тобто це може бути й БПЛА, і квадрокоптери, і крила. Одночасно засіб компанії може супроводжувати до 200 цілей. На сьогодні у своєму класі – це є топова розробка, по співвідношенню ціна-якість займає місце №1 у світі. Всі випробування пройшли, підтвердили характеристики, які заявлялися, а навіть і перевершили їх. Засіб називається "Азімут" і у січні вже піде у серію, по ньому багато передзамовлень. Компанія нарощує виробничі потужності та готується до державних замовлень.