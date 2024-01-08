Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Чинники, які визначатимуть ситуацію на лінії фронту у 2024 році. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Чинники, які визначатимуть ситуацію на лінії фронту у 2024 році. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
8 січня, 2024 понедiлок
20:52
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Проаналізуємо, чи є насправді глухий кут або патова ситуація, про яку свого часу говорив Валерій Залужний, коментуючи, що обидві сторони досягли максимального технологічного рівня

Ракетна атака РФ 8 січня

У ніч на 8 січня РФ здійснила чергову ракетну атаку по Україні, і відмінність від ворожих нападів 29 грудня та 2 січня полягала у більшій кількості ракет, що летять по балістичній траєкторії. Загалом ворог цього разу використав 25 балістичних чи квазібалістичних ракет. При цьому, такі цілі, як "кинджали", Х-22, балістичний "Іскандер-М" та ракети від комплексів С-300 чи С-400, наша ППО може збивати лише системами Patriot або SAMP/T, яких недостатньо для прикриття усієї території країни з однаковою щільністю.

Ворог цього разу намагався влучити не в цілі на Київщині, де розміщені Patriot, як це було минулого разу, а у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, тобто там, де прикриття Patriot немає. Тож балістичні ворожі ракети не були збиті. Хоча, як повідомило командування Повітряних сил, не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей.

Щодо крилатих ракет Х-101, то цього разу ворогом було запущено їх менше, ніж у попередніх атаках, лише 24. А 18 з цих крилатих ракет було знищено, так само як і всі 8 Shahed-136. Можна припустити, що противник і далі буде комбінувати різні підходи для завдання ударів. У повітряному просторі буде й далі відбуватися протистояння і засобів нападу, і засобів захисту. А успіх наших Повітряних сил буде залежати від найбільш ефективного поєднання сил, засобів та навичок розрахунків ЗРК з використанням оптимальних алгоритмів протидії. І ці алгоритми потрібно вдосконалювати для боротьби вже з носіями балістичних ракет і на території РФ. Це насправді може посилити наші можливості для того, аби менше балістичних ракет долітало до наших міст на території України. Ці алгоритми чи тактики протидії ворогу наразі опрацьовуються в небі, на морі й на суходолі.

Сценарії протидії ворогу

А коли ми говоримо про бойові дії на землі, то це лінія зіткнення десь 750 км, і тут загарбник робить ставку насамперед на кількісну перевагу у живій силі. А ми у відповідь говоримо про потреби у мобілізації, і це правильно. Але мобілізація - це не стільки збільшення кількості піхоти чи штурмовиків в окопах, тому що шлях до збільшення живої сили, коли за найдешевший ресурс РФ ми повинні платити найдорожчим, нашими людьми, то це зовсім не наш сценарій. Треба думати над тим, як не дозволити ворогу мати зиск від кількісної переваги на полі бою. Проаналізуємо, чи є насправді глухий кут, патова ситуація, про яку свого часу говорив Валерій Залужний, коментуючи, що обидві сторони досягли максимального технологічного рівня.

Пару днів тому вийшла велика публікація в журналі Foreign Policy, де оцінювалися сценарії. Один з авторів, який представляє британський інститут RUSI, що займається дослідженням проблем українсько-російської війни, зробив кілька важливих висновків. Вони полягають у тому, що наразі немає жодного глухого кута, тому що і Москва, і Київ зараз перебувають у гонитві за відновленням наступальної бойової сили. У конфлікті такого масштабу важливе значення має час. І все буде залежати від того, хто у першій половині 2024 року краще й більше забезпечить, накопичить та підготує резервів, хто більше завдасть ураження противнику на лінії фронту.

Ці чинники будуть певним чином визначати ситуацію на лінії фронту. Коли ми говоримо про ймовірні сценарії, то експерти RUSI припускають, що з одного боку Україна матиме всі можливості для відновлення наступальних операцій та забезпечить деградацію російських військових сил і потужностей до того рівня, що можна буде потім говорити про якісь переговори з кращими важелями впливу на Росію для навʼязування міцного миру. А є інший варіант, коли затримки постачання озброєнь і підготовка персоналу відбуватиметься достатньо повільно, і це негативно вплине на спроможності України діяти у війні на виснаження. Виходячи з цих двох сценаріїв, було відокремлено основні напрямки посилення української військової потужності. І це насамперед покращення підготовки особового складу, підвищення постачання необхідних зразків озброєнь і насамперед боєприпасів.

Вибудовування військово-промислової бази в Україні

Павло Верхняцький, директор та керуючий партнер СOSA, член співкоординатор Робочої групи з питань безпеки та аерокосмічної галузі Американсько-української ділової ради (USUBC), вважає, що підтримка США України буде продовжуватися, а також паралельно має нарощуватися наша спроможність виробляти зброю у себе. Великий фінансовий пакет від США у $61 млрд має бути затверджений Конгресом. Події останніх днів також підтверджують, що це має відбутися. На його думку, політика США щодо України не змінюється.

Директор та керуючий партнер СOSA зазначив, що вибудовування військово-промислової бази в Україні має не тільки підтримати нас самих, а у перспективі можемо і підтримувати наших партнерів. Якщо ми подивимося зараз, наскільки вистачає зброї, боєприпасів у Європі та у США, то для великих глобальних якихось подій цього може бути недостатньо. Не буде дивним, якщо Україна стане одним з гравців на цьому полі, це може звучати зараз наївно, але треба дивитися ширше. Все залежить від потреби світу у зброї, на жаль, така потреба зростає. Авторитарні країни підіймають голови, демократичний світ має цьому протистояти, тому масштаб потреби у зброї наростає. Звичайно, американські компанії мають замовлення по всьому світу, але на сьогодні ці потреби для великих подій не задовольняються.

Верхняцький зауважив, що має бути оцінка з боку Генштабу та Міноборони, що нам потрібно та яка зброя показала себе добре у тих умовах, в яких воюють ЗСУ. Саме з цього має випливати, що нам потрібно, та підбирати під проєкти іноземних партнерів. Треба не хаотично обирати проєкти, а системно та відповідно до наших потреб.

Відео
Новини
Україна
Росія
ЄС
зброя
Міністерство оборони
Сергій Згурець
військові
ЗСУ
мобілізація
ВПК
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
США
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
допомога США Україні
зброя для України
Валерій Залужний
Колонка Згурця
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
конгрес США
7 січня, 2024 неділя
Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Київ
-14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
21:48
міністр оборони США Ллойд Остін
Байден не планує звільняти Остіна через інцидент з госпіталізацією
21:37
Президент Володимир Зеленський (ліворуч на першому плані) та новий мінстр оборони Рустем Умеров
Єрмак, Буданов і Умєров та інші: Зеленський утворив делегацію України для перемовин щодо гарантій безпеки
21:22
Франція
Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку
20:52
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
20:37
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 33 ворожі штурми та вразили 2 склади боєприпасів росіян, - Генштаб
20:30
Ексклюзив
Микола Княжицький
Зеленський бачить пріоритетом виборців, а не військових: нардеп Княжицький про підхід президента до закону про мобілізацію
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Уникнути Орбана
20:04
житло для переселенців, Самбір
В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО
20:02
лікування
В Україні розподілили понад 16 тис. курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С
20:00
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма
19:40
Роман Нейтер, фото з особистого архіву
Хто та за скільки може стати власником землі в Україні та чи можна на цьому заробити?
19:30
Ексклюзив
акція у Варшаві
У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ
19:30
Огляд
переможні новини
Переможні новини 684-го дня війни: ГУР отримало секретну інформацію про ВПК окупантів, легендарною "Богданою" ЗСУ знищили техніку окупантів 
19:23
Мобілізація, повістки
Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання
19:20
Blue Origin створить для NASA модуль для доставки людей на Місяць
США вперше з 1972 року запустили космічний корабель на Місяць
19:09
Франц Бекенбауер
Помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер
18:56
OPINION
Віталій Портников
Російському режиму Кіркорови та Лоліти вже непотрібні. Колонка Віталія Портникова
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
17:40
Ексклюзив
збиття літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ
Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність
17:35
фейк
Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ
17:32
терористи ХАМАС
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР
17:26
"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган
17:23
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:17
 Аліна Михайлова
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV