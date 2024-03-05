Ефективність атаки у форматі "зграї" - чергове ураження корабля ЧФ РФ "Сергій Котов". Колонка Сергія Згурця

Ураження корвета ЧФ РФ "Сергій Котов"

Почну з гарної історії, яка вже відома всім, але її не можна обійти увагою. Мова про удар наших морських дронів, які знищили російський патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов". Ця крута атака відбулася сьогодні вночі 5 березня в територіальних водах нашої держави неподалік від Керченської протоки. Головне управління розвідки підтвердило успішність цієї акції. Було зазначено, що знищення корабля відбулося у співпраці ГУР та ВМС України. Для удару були використані морські дрони MAGURA V5, створення й вдосконалення яких забезпечує військова розвідка.

Згодом ГУР оприлюднило відео, на якому ми бачили атаку у форматі "зграї". Спочатку ці морські дрони влучають у лівий бік корабля, а потім через певний незначний час у правий борт. Корабель стає непорушним і потім ще декілька дронів здійснюють удари в борти, навіть у пробоїну заходить ще один дрон, який підриває зсередини цей корабель. Така тактика використовувалася й раніше, коли було знищено 14 лютого великий десантний корабель "Цезар Куніков". Так само ця тактика "зграї" виявилася цілком ефективною.

Також ГУР продемонструвало перехоплення розмови, де командир бригади кораблів ЧФ РФ здійснює доповідь і говорить про те, що для відбиття нападу використовувався гелікоптер. Тобто вони знали, що напад буде, але не змогли відбити цю атаку. За даними ГУР такий корабель коштує понад $60 млн. Серед втрат і гелікоптер К-29, який в ангарі перевозив цей корвет. Щодо втрат живої сили - 7 загиблих, 6 поранених, десь ще пів сотні членів екіпажу ворогу вдалося евакуювати вже після удару.

Цей корвет - один з найновіших кораблів цього проєкту, він був переданий до Чорноморського флоту РФ у 2022 році. Можна говорити, що таких кораблів було 4, а зараз залишилося 3.

Який висновок можемо зробити? Збройні сили України регулярно знищують російські кораблі Чорноморського флоту з початку повномасштабного вторгнення. Загалом десь 15 кораблів було знищено або пошкоджено і ракетами, але більшість з них морськими дронами, що демонструє тактику витіснення противника. Така тактика вплинула і на створення зернового коридору. Будемо чекати, що ця історія буде продовжена, бо противник має ще достатньо цілей для наших морських дронів.

Ситуація на фронті

Наразі практично вся лінія фронту є вкрай складною. Відбулося 74 зіткнення, і це достатньо багато. Дві найгарячіші ділянки - Новопавлівський напрямок і ситуація західніше Авдіївки. Генштаб ЗСУ повідомив про те, що було відбито 28 атак поблизу населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське. Власне на кожній з цих ділянок ситуація є дуже непростою.

Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї ОМБр розповів, що крайні дні були достатньо важкими, тому що ворог щодня намагається здійснювати штурмові наступальні дії. Все починалося з того, що росіяни заходили технікою, у великій кількості, закидали піхоту у наші бойові порядки. Відповідно, ворожа піхота була знищена разом з технікою. Це була робота БМП Bradley та FPV-дронів. Зараз російські вояки трохи змінили тактику, скоріш за все через те, що більша частина техніки, якою вони заїжджали, залишилася стояти у полях. Противник продовжує штурми, але піхотними невеличкими наступами, протягом дня по 5-7 разів. Тобто інтенсивність бойових дій дуже висока.

Заступник командира батальйону 47-ї ОМБр додав, що Бердичі майже під контролем ЗСУ. У перших 5-6 будинках цього населеного пункту ворогу вдалося закріпитися, решта території контролюються українськими силами, які тримають оборону. Приблизно така сама ситуація, яка була у Степовому, де оборону вдалося протримати 4 місяці. Сили противника не змінилися, але частина ворожих бригад пройшли одне-два відновлення. Російські полонені розповідають, що такого "м'яса" для поповнення до них заводять кожних пару днів, після чого їх пхають проводити штурмові дії.

Військовослужбовець зазначив, що його бригада використовує всю бронетехніку, яку має. Однак війна – завжди втрати, тому яка б не була найкраща техніка, вона так само піддається ураженню з боку ворога. Враховуючи хоробрість наших екіпажів, які виїжджають працювати лоб в лоб, іноді проїжджаючи лінію розмежування, знищують противника у його бойових порядках. На сьогодні інтенсивність використання ворогом КАБів зменшилася, але все одно вони працюють. Противник нічого нового і дивного не придумує, ще у Степовому він використовував зі скидів хімічну речовину, поки у Бердичах ці методи не були зафіксовані.

Ширшин зауважив, що сьогодні ми всі намагаємося знайти зраду у необладнаних позиціях, частина правди тут є. Але є деякі ділянки, які були облаштовані траншеями або екскаваторами вириті певні позиції, залишаються для подальших робіт, які мав би проводити особовий склад. Однак, на жаль, цього не відбувається. Щодо причин, то тут можна дискутувати. Маємо розуміти, що війна вимагає надзусиль, у тому числі й фізичних, у тому числі й риття окопів . І так само у тилах є люди, які намагаються пояснити відсутність другої лінії оборони, то до них прохання - зібратися волонтерською командою та допомогти порити окопи, поки військові будуть тримати лінію оборони. Частина бійців задіяні в активних бойових діях, а ще під час боїв проводити фортифікаційні обладнання, це доволі складно. Ці роботи можуть вестися, але не у великому обсязі. Бригади, які зараз стоять у тилах, могли б це робити.

Закінчуючи розмову з Олександром Ширшиним, скажу, що його бригада зараз тримає оборону на заході від Авдіївки у зоні населеного пункту Бердичі. Це той напрямок, де ворог по всій лінії намагається протискати нашу оборону. Але бачимо, що на цій ділянці, де стоїть 47-ма ОМБр, противнику цього не вдається і він зазнає втрат. Однак ми розуміємо, що ця оборона тримається на мужності тих військових та офіцерів, одним з яких ми сьогодні поспілкувалися.