Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Ефективність атаки у форматі "зграї" - чергове ураження корабля ЧФ РФ "Сергій Котов". Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Ефективність атаки у форматі "зграї" - чергове ураження корабля ЧФ РФ "Сергій Котов". Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 березня, 2024 вiвторок
20:27
Статті Сергій Згурець

Ця крута атака відбулася сьогодні вночі, 5 березня, в територіальних водах нашої держави неподалік від Керченської протоки. Російський корабель знищено морськими дронами MAGURA V5 у співпраці ГУР та ВМС України

Ураження корвета ЧФ РФ "Сергій Котов"

Почну з гарної історії, яка вже відома всім, але її не можна обійти увагою. Мова про удар наших морських дронів, які знищили російський патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов". Ця крута атака відбулася сьогодні вночі 5 березня в територіальних водах нашої держави неподалік від Керченської протоки. Головне управління розвідки підтвердило успішність цієї акції. Було зазначено, що знищення корабля відбулося у співпраці ГУР та ВМС України. Для удару були використані морські дрони MAGURA V5, створення й вдосконалення яких забезпечує військова розвідка.

Згодом ГУР оприлюднило відео, на якому ми бачили атаку у форматі "зграї". Спочатку ці морські дрони влучають у лівий бік корабля, а потім через певний незначний час у правий борт. Корабель стає непорушним і потім ще декілька дронів здійснюють удари в борти, навіть у пробоїну заходить ще один дрон, який підриває зсередини цей корабель. Така тактика використовувалася й раніше, коли було знищено 14 лютого великий десантний корабель "Цезар Куніков". Так само ця тактика "зграї" виявилася цілком ефективною.

Також ГУР продемонструвало перехоплення розмови, де командир бригади кораблів ЧФ РФ здійснює доповідь і говорить про те, що для відбиття нападу використовувався гелікоптер. Тобто вони знали, що напад буде, але не змогли відбити цю атаку. За даними ГУР такий корабель коштує понад $60 млн.  Серед втрат і гелікоптер К-29, який в ангарі перевозив цей корвет. Щодо втрат живої сили - 7 загиблих, 6 поранених, десь ще пів сотні членів екіпажу ворогу вдалося евакуювати вже після удару.

Цей корвет - один з найновіших кораблів цього проєкту, він був переданий до Чорноморського флоту РФ у 2022 році. Можна говорити, що таких кораблів було 4, а зараз залишилося 3.

Який висновок можемо зробити? Збройні сили України регулярно знищують російські кораблі Чорноморського флоту з початку повномасштабного вторгнення. Загалом десь 15 кораблів було знищено або пошкоджено і ракетами,  але більшість з них морськими дронами, що демонструє тактику витіснення противника. Така тактика вплинула і на створення зернового коридору. Будемо чекати, що ця історія буде продовжена, бо противник має ще достатньо цілей для наших морських дронів.

Ситуація на фронті

Наразі практично вся лінія фронту є вкрай складною. Відбулося 74 зіткнення, і це достатньо багато. Дві найгарячіші ділянки - Новопавлівський напрямок і ситуація західніше Авдіївки. Генштаб ЗСУ повідомив про те, що було відбито 28 атак поблизу населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське. Власне на кожній з цих ділянок ситуація є дуже непростою.

Карта бойових дій Авдіївка 05.03.24

Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї ОМБр розповів, що крайні дні були достатньо важкими, тому що ворог щодня намагається здійснювати штурмові наступальні дії. Все починалося з того, що росіяни заходили технікою, у великій кількості, закидали піхоту у наші бойові порядки. Відповідно, ворожа піхота була знищена разом з технікою. Це була робота БМП Bradley та FPV-дронів. Зараз російські вояки трохи змінили тактику, скоріш за все через те, що більша частина техніки, якою вони заїжджали, залишилася стояти у полях. Противник продовжує штурми, але піхотними невеличкими наступами, протягом дня по 5-7 разів. Тобто інтенсивність бойових дій дуже висока.

Заступник командира батальйону 47-ї ОМБр додав, що Бердичі майже під контролем ЗСУ. У перших 5-6 будинках цього населеного пункту ворогу вдалося закріпитися, решта території контролюються українськими силами, які тримають оборону. Приблизно така сама ситуація, яка була у Степовому, де оборону вдалося протримати 4 місяці. Сили противника не змінилися, але частина ворожих бригад пройшли одне-два відновлення. Російські полонені розповідають, що такого "м'яса" для поповнення до них заводять кожних пару днів, після чого їх пхають проводити штурмові дії.

Військовослужбовець зазначив, що його бригада використовує всю бронетехніку, яку має. Однак війна – завжди втрати, тому яка б не була найкраща техніка, вона так само піддається ураженню з боку ворога. Враховуючи хоробрість наших екіпажів, які виїжджають працювати лоб в лоб, іноді проїжджаючи лінію розмежування, знищують противника у його бойових порядках. На сьогодні інтенсивність використання ворогом КАБів зменшилася, але все одно вони працюють. Противник нічого нового і дивного не придумує, ще у Степовому він використовував зі скидів хімічну речовину, поки у Бердичах ці методи не були зафіксовані.

Ширшин зауважив, що сьогодні ми всі намагаємося знайти зраду у необладнаних позиціях, частина правди тут є. Але є деякі ділянки, які були облаштовані траншеями або екскаваторами вириті певні позиції, залишаються для подальших робіт, які мав би проводити особовий склад. Однак, на жаль, цього не відбувається. Щодо причин, то тут можна дискутувати. Маємо розуміти, що війна вимагає надзусиль, у тому числі й фізичних, у тому числі й риття окопів . І так само у тилах є люди, які намагаються пояснити відсутність другої лінії оборони, то до них прохання - зібратися волонтерською командою та допомогти порити окопи, поки військові будуть тримати лінію оборони. Частина бійців задіяні в активних бойових діях, а ще під час боїв проводити фортифікаційні обладнання, це доволі складно. Ці роботи можуть вестися, але не у великому обсязі. Бригади, які зараз стоять у тилах, могли б це робити.

Закінчуючи розмову з Олександром Ширшиним, скажу, що його бригада зараз тримає оборону на заході від Авдіївки у зоні населеного пункту Бердичі. Це той напрямок, де ворог по всій лінії намагається протискати нашу оборону. Але бачимо, що на цій ділянці, де стоїть 47-ма ОМБр, противнику цього не вдається і він зазнає втрат. Однак ми розуміємо, що ця оборона тримається на мужності тих військових та офіцерів, одним з яких ми сьогодні поспілкувалися.

Теги:
Новини
Україна
зброя
корабель
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
ВМСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
ГУР
Військові новини
Чорноморський флот Росії
Колонка Згурця
втрати окупантів
Чорне море
Читайте також:
На фото: білоруска Ірина Максимович
4 березня, 2024 понедiлок
Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 
Марія Захарова
4 березня, 2024 понедiлок
У МЗС РФ заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін відреагував
мобілізація, підкуп, ЗСУ
4 березня, 2024 понедiлок
Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
20:13
За матеріалами ДБР судитимуть військового, який під час війни продав дизельне пальне підрозділу
Продав 20 тонн стратегічного дизпального: судитимуть командира взводу однієї з військових частин Одещини
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 741-го дня війни: корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" знищено, а внаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін і викрадення "замороженої" Європи
19:59
Харків
"Евакуація Харкова": Росія вигадала новий фейк
19:46
На фото: Олена Зеленська
"Не вистачило емоційного резерву": Зеленська зізналася, що не змогла додивитися фільм "Довга доба"
19:43
На фото: Пʼєр Рішар
П’єр Рішар заявив, що шокований масовими убивствами українців Росією
19:39
Оновлено
Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських генералів Кобилаша та Соколова: в Україні відреагували
19:35
Вікторія Нуланд
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку
19:27
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Росіяни 34 рази намагались прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку
19:11
застосунок Дія
У Дії спростили процес оформлення субсидії
19:01
зеленський макрон
Франція анонсувала відеозустріч очільників МЗС і міноборони України, партнерів і генсека НАТО
18:56
Тібо Куртуа
Головний конкурент Луніна повернувся до командних тренувань з "Реалом"
18:53
Інтерв’ю
Микола Капітоненко. Фото Укрінформ
Чи може Україна повернути ядерну зброю? Пояснює Микола Капітоненко
18:49
Оновлено
Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється
18:39
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива
18:35
нафта ембарго санкції
Попри санкції прибуток РФ від продажу нафти й газу в лютому збільшився на 80% порівняно з 2023 роком, - Bloomberg
18:21
На фото: Герцогиня Единбурзька Софі Гелен
Герцогиня Единбурзька підтримала жертв сексуального насильства під час війни РФ в Україні
18:19
Фінляндія та Швеція
Угорщина завершила процес ратифікації вступу Швеції в НАТО
18:13
Путін_Росгвардія
"Каша, поліція та гроші": як росіяни намагаються заманити жителів ТОТ на "вибори"
18:10
Ексклюзив
Російське судно
Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: військово-морський експерт про знищення "Сергія Котова"
18:02
Вірменія вступ у ЄС світ Росія
Вірменія планує восени подати заявку на вступ у ЄС, - Hraparak
18:02
OPINION
Олексій Петров
Невже у нас нікому навчати новобранців?
18:00
Ексклюзив
Морський дрон SeaBaby
"Атака зграєю": Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов"
17:59
Оновлено
кібератака
У ГУР повідомили, що сайт міноборони РФ досі "лежить" після зламу серверів 4 березня
17:57
На фото: Опера GAIA-24
У Києві покажуть оперу про підрив росіянами Каховської дамби
17:56
Борис Пісторіус
Пісторіус планує повернути обов'язковий призов до армії в Німеччині, – Spiegel
17:55
Голкіпер Реалу Андрій Луніні в матчі Лейпциг - Реал у ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
17:53
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
McDonald’s може стати титульним спонсором європейського топ-чемпіонату з футболу
17:32
тюрма
Тюремні строки отримали троє зрадників, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту
17:18
Центренерго
У суд скерували справу про завдання збитків державному ПАТ "Центренерго" на 176 млн грн
17:11
Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС
17:11
Едін Джеко
Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною
17:09
Молдова
Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС
16:50
Ексклюзив
окупанти
Нас уже попередили про можливе оточення Слов'янська й Лимана, - капітан медичної служби
16:38
Жінки в ЗСУ
"Українських жінок почали готувати до війни": російська пропаганда просуває нову маніпуляцію
16:36
Лі Хуей
Візит спецпредставника Лі Хуея в Брюссель: ЄС закликав Китай обмежити постачання передових технологій до РФ
16:34
Один з нафтових терміналів Туреччини відмовився приймати імпорт з РФ через загрозу американських санкцій
16:27
РФ завезла на ТОТ лікарів для "медоглядів", які стають причиною депортації українців, - Спротив
16:18
Ексклюзив
Російський винищувач Су-34
Унаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилась удвічі, - ОСУВ "Таврія"
16:18
На фото: Емір Кустуріца
"Злочин без покарання": путініст Кустуриця зніме в Росії фільм за творами Достоєвського
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV