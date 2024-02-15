"Зіткнення вже неминуче": екснардепка Гопко про війну РФ з НАТО на території України

Про це народна депутатка 8 скликання, голова Комітету ВР у закордонних справах VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко заявила в етері Еспресо.

"Поки не звучить, що російська агресія проти України - це війна в Європі, немає того усвідомлення, що російський імперіалізм воює проти Європейського Союзу, країн членів НАТО просто зараз на території України, але зіткнення вже неминуче. Бо гібридні методи від втручання в політичні процеси, фінансування про проксі партій, до на Балтійському морі різних гібридних атак на підводні комунікації те, що вже відбувається в довкола Шпіцбергена в Арктиці. Тобто очевидно різними методами РФ разом з іншими з віхи зла продовжують наступати на демократії", - вважає Гопко.

Екснардепка нагадала, саме на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році російський диктатор Володимир Путін сказав, що буде формувати новий порядок, який не буде базований на повазі до міжнародного права, до міжнародно визнаних кордонів, територіальної цілісності, суверенітету, незалежних держав.

"Якщо у 2014 році - це була лише РФ, яка почала вторгнення в Україну, то у 2024 проти Заходу, проти України уже воює Росія, Китай, Північна Корея, Іран, й десуверенізація Білорусі відбулася. В Мюнхені, я дуже сподіваюся, що нам вдасться переконати Шольца не затягувати рішення про надання Україні Taurus", - підсумувала голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС".

Що передувало

31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.

1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.

4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.

5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.

6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

Раніше Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував

14 лютого повідомлялося, що міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу зустрінуться в Брюсселі в четвер, 15 лютого, для підготовки саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.

У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.

13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.

14 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.