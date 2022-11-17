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Терористи за столом Радбезу ООН після масованої атаки по Україні – глузування над мирними зусиллями, - Кислиця

17 листопада, 2022 четвер
06:10
Світ Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає присутність за одним столом із 14 членами Радбезу представників російського режиму глузуванням над мирними зусиллями Ради Безпеки 

Доповідь, яку виголошував на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорювався масований ракетний обстріл Росією цивільних об’єктів інфраструктури в Україні 15 листопада, він поширив у фейсбуці

"Яке глузування над мирними зусиллями, що терористи все ще сидять за столом нарівні з 14 членами Ради Безпеки. Через день після найсерйознішої атаки на критично важливу інфраструктуру України. У той час як температура в Україні починає опускатися нижче нуля, ці терористи мають на меті позбавити українців електроенергії, води та опалення", - зазначив Кислиця.

Минулого тижня Україна відновила суверенітет над 4,5 тис. квадратних кілометрів у Херсонській та Миколаївській областях. Слідчі вже задокументували понад 400 воєнних злочинів на звільнених територіях, знайдено тіла як цивільних, так і військовослужбовців, нагадав він.

"Останнім часом ми почули низку заяв російської сторони щодо переговорів та діалогу. На тлі дев'яти десятків ракет, випущених по об'єктах цивільної інфраструктури, важко говорити про щирість цих заяв", - наголосив постпред.

Росія "просто хоче знову всіх нас обдурити", виграти час, наростити свої сили, а "потім запустити чергову хвилю агресії, терору та глобальної дестабілізації", вважає Кислиця.

Також він розповів членам Радбезу про озвучені президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20 десять кроків щодо закінчення війни.

Серед яких - радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; дотримання Статуту ООН; виведення російських військ з території України та відновлення її контролю над усіма ділянками державного кордону з Росією; правосуддя та відновлення справедливості; захист навколишнього середовища; запобігання ескалації та гарантії безпеки; підписання документа, який підтверджує закінчення війни.

  • 15 листопада росіяни уразили ракетами низку областей України. Вибухи пролунали в КиєвіЛьвовіРівномуХаркові й областіКривому РозіЖитомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. 
  • Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей. Уряд Польщі перевіряв наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.
  • Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла. Внаслідок обстрілу столиці в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.
  • А голова МВС повідомляв, що під час масованої ракетної атаки РФ було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодженння 15 об'єктів енергетичної.
  • Згодом у Повітряних силах України уточнили, що протиповітряною обороною 15 листопада із 96 збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА "Оріон" та один "Орлан-10.

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Росія
ООН
Рада безпеки ООН
війна з Росією
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