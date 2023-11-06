Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Трамп заявив, що оцінка його статків неточна, а справа є спробою завадити балотуватися в президенти 2024 року

Трамп заявив, що оцінка його статків неточна, а справа є спробою завадити балотуватися в президенти 2024 року

6 листопада, 2023 понедiлок
18:31
Кримінал Дональд Трамп

У понеділок, 6 листопада, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що фінансові оцінки багатьох його об’єктів нерухомості були неточними, а справа проти нього політично вмотивована

Про це повідомляє Reuters.

У суді Трамп намагався звести до мінімуму важливість оцінок, які, за словами державних юристів, були завищеними експрезидентом, щоб отримати кращі умови фінансування.

"Вони просто не були дуже важливим елементом у процесі прийняття банком рішень, і ми пояснимо це під час цього судового процесу, у міру того, як буде проходити цей божевільний процес", — сказав Трамп на допиті у адвоката штату Нью-Йорк Кевіна Воллеса.

Він розкритикував суддю Артура Енгороні та генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс і заявив поза залою суду, що справа проти нього покликана підірвати його кандидатуру в президенти на виборах 2024 року.

"Це політична війна, як ви б її назвали, або політичне право", — сказав Трамп.

Він також звинуватив правоохоронні органи в тому, що вони приділяли надмірну увагу його бізнесу після того, як він виграв президентські вибори 2016 року і додав, що впевнений, що суддя винесе рішення проти нього.

Справа про шахрайство Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Згодом колишній президент США погодився на заставу в розмірі $200 тис. та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон.

25 серпня Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, після чого його відпустили під заставу.

31 серпня, прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликала суд визнати Трампа шахраєм ще до слухань у суді

26 вересня у суді штату Нью-Йорк суддя Артур Енгорон визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс  постановив, що пан Трамп завищив вартість свого майна, щоб отримати вигідні позики.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку.

3 листопада двоє старших синів експрезидента США Дональда Трампа дали свідчення у суді Нью-Йорка у справі про шахрайство та заперечили причетність до складання фінансових звітів компанії.

Світ
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
4 листопада, 2023 субота
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
На фото: Володимир Зеленський
4 листопада, 2023 субота
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
Полярне сяйво
5 листопада, 2023 неділя
У небі над Україною полярне сяйво: астроном пояснив рідкісне явище
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Драбина виборів і фіглярі хаосу
19:52
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
19:38
Ексклюзив
Російська пропаганда на тлі війни в Ізраїлі
Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше
19:26
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
19:15
За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб
19:13
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї
18:50
Франція
Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро
18:46
Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці
18:04
OPINION
Карл Волох
Звільнення Залужного заштовхне його у політику
18:03
Оновлено
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
18:02
Херсонська область
РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік
17:52
Юрай Бланар
У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів
17:49
Молдова
Вибори у Молдові відбулися з безпрецедентним втручанням Росії, - спікер парламенту
17:47
Ексклюзив
вантажівки
Блокування кордону: в Центрі транспортних стратегій назвали головні вимоги польських перевізників
17:39
дрони 103-ї ТрО
За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
17:23
мобілізовані РФ, Джанкой
У Джанкої окупант намагався вбити літню жінку: Атеш розповів про терор росіян проти цивільних на ТОТ
17:15
Оновлено
Путін
Reuters заявило, що Путін вирішив балотуватися у 2024 році. У Кремлі відреагували
17:12
Оновлено
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
17:09
ПВК Вагнер
Кадиров заявив, нібито велика група ексвагнерівців вступила до батальйону "Ахмат"
16:58
Планував створити "Миколаївську народну республіку": на 15 років засуджено ексдепутата Миколаєва
16:49
на фото Дмитро Кулеба та Наледі Пандор
Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців
16:46
Можуть працювати до 5 годин: ДСНС отримала від Канади 6 роботів для розмінування територій
16:36
Окупанти обстріляли з артилерії місто на Сумщині: від осколкових поранень померла літня жінка
16:17
Роберт Фіцо
Уряд Словаччини не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, - Фіцо
16:15
Ексклюзив
генерал-майор Віктор Хоренко
Заміна командувача ССО може бути пов'язана з політичними інтригами, - нардепка Бобровська
16:15
Оновлено
Олександр Дубінський
Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
16:01
OPINION
Юрій Богданов
До шпигуноманії часів Першої світової нам ще дуже далеко
15:58
Справи Майдану: за масові розстріли активістів судитимуть п'ятьох беркутівців
15:56
ДТП
Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною: нардепу Ніколаєнку оголосили про підозру
15:24
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі два кораблі
15:08
Федір Веніславський
Є підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час війни, – Веніславський
15:06
Ексклюзив
втрати вотрога
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
14:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:40
Вибори у Молдові
Вибори у Молдові: партія Санду перемогла в більшості регіонів, але мер в столиці буде опозиційним
14:31
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Україні набув чинності закон про заборону феєрверків і петард
14:22
Ексклюзив
Ворог будує альтернативний сухопутний коридор залізницею через Запорізьку область, - депутат облради Лишенко
14:11
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії назвала три цілі, які має переслідувати ЄС для підтримки Україні
14:07
OPINION
Олег Манчура
Якщо Зе не зупиниться і проведе вибори, це буде державним переворотом
14:03
Держдума РФ
У Держдумі РФ пропонують роздавати росіянам окуповані землі України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV