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Сини Трампа у суді заперечують провину у справі про шахрайство та перекладають її на бухгалтерів компанії

3 листопада, 2023 п'ятниця
06:32
Кримінал Дональд Трамп

Двоє старших синів експрезидента США Дональда Трампа дали свідчення у суді Нью-Йорка у справі про шахрайство та заперечили причетність до складання фінансових звітів компанії

Про це повідомляє BBC.News.

Ерік і Дональд Трамп молодший 2 листопада у суді заперечували провину та намагалися перекласти її на бухгалтерів компанії.

У своїх свідченнях Дональд Трамп молодший часто заперечував, що працював над фінансовими звітами, які фігурують у справі, або обізнаність щодо того, як готувалися звіти та інші важливі ділові документи. Він неодноразово заявляв, що за документи відповідають бухгалтери компанії, фірма Mazars та інші працівники. На запитання, чи вживав він будь-яких заходів для того, щоб документи, які він підписував, були правдивими, Трамп-молодший відповів: "Я не можу пригадати". Суддя Артур Енгорон прямо запитав Трампа-молодшого, чи має він якесь відношення до документів, на що обвинувачуваний чітко заперечив.

39-річний Ерік Трамп відмовлявся відповідати "так" чи "ні" на запитання прокурорів та намагався  дистанціюватися від фінансових документів, що стосуються його батька та організації Трампа, зокрема звітів про фінансовий стан. Він заявив, що не брав безпосередньої участі в підготовці звіту про фінансовий стан і не звертав ​​уваги на те, як використовувалася інформація.

Очікується, що колишній президент США Дональд Трамп дасть свідчення у справі на початку наступного тижня, а його донька Іванка Трамп має виступити у суді 8 листопада.

Справа про шахрайство Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Згодом колишній президент США погодився на заставу в розмірі $200 тис. та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон.

25 серпня Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, після чого його відпустили під заставу.

31 серпня, прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс закликала суд визнати Трампа шахраєм ще до слухань у суді

26 вересня у суді штату Нью-Йорк суддя Артур Енгорон визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс  постановив, що пан Трамп завищив вартість свого майна, щоб отримати вигідні позики.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку.

Світ
Дональд Трамп
США
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