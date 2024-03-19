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Ексклюзив

Експерт з авіації пояснив, чим мають бути оснащені F-16 для паритету з РФ

19 березня, 2024 вiвторок
21:37
Війна з Росією F-16 Нідерланди

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що для паритету з росіянами в повітрі нам потрібно багато літаків F-16, але головне полягає не в кількості

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

Для паритету з росіянами в повітрі нам потрібно багато літаків F-16, але головне не кількість. Головне полягає в їхньому озброєнні та радіоелектронному обладнані, яке буде встановлено на F-16. Які будуть стояти радари, бортові комплекси оборони, які ракети. Якщо на літаках буде встановлено ефективне, останніх зразків обладнання, проти якого росіяни не здатні воювати, то нам вистачить 50 літаків F-16. Якщо перша партія літаків виявиться з застарілим озброєнням та застарілими системами, то скільки б нам не дали літаків ми нічого в повітрі не завоюємо. Ми зможемо збивати лише на 10% більше крилатих ракет, - пояснив Романенко.

Експерт з авіації також додав, що для повітряних боїв на озброєння повітря-повітря жодних обмежень щодо використання немає від західних лідерів.

"Є обмеження на ударну зброю повітря-земля й земля-земля, яке несе вибухівку. Наприклад, західними розвідниками ми можемо долітати до Москви без жодних проблем, але, якщо літак несе на борту вибухівку, то це вже заборонено. Мова йде про озброєння повітря-повітря. Якщо ми отримаємо вдосконалені радари й ракети дальністю 150 км, то тоді ми будемо на рівних воювати з росіянами в повітрі, а навіть по дальності ракет переважати їх. Якщо ми отримаємо ракети дальністю 90 км, то ми будемо по всіх параметрах поступатися російським літакам. Тобто краща зброя - це кращий результат", - наголосив Романенко. 

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

Теги:
Новини
зброя
F-16
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
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