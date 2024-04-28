Масштабна пожежа у Воронежі, серія вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі й атака дронів СБУ на військовий аеродром і два НПЗ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи та пожежа у тимчасово окупованому Маріуполі

Ввечері у понеділок, 22 квітня, в лівобережних районах Маріуполя спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко. "Маріуполь. Дивні дива. НеГрім та одразу раптом щось запало. Під зливою з градом. Запалало. Окупант каже "не приліт", але ну ви поняли. Раптова пожежа під дощем від грому", – написав він.

Андрющенко зазначив, що весь Маріуполь спостерігав пожежу на лівобережжі. Також радник мера опублікував моніторингову мапу, на якій вказані приблизні райони прильотів і зазначив, що там розташовані казарми. Тим часом самі окупанти стверджували, що це горить очерет.

Згодом радник мера також повідомив, що Сили оборони завдали удару по великому розташуванню окупантів. "Приліт був безпосередньо в лівобережному районі Маріуполя. Це східна частина міста в районі вулиці Таганрозької. Там знаходяться щонайменше два великих розташування російських окупантів. По одному з них і був приліт", – розповів Андрющенко.

За його словами, окупанти змогли загасити пожежу після опівночі. А спротив у Маріуполі передавав інформацію, що після того, як окупантам удалося загасити пожежу, звідти виїхали три "Урали" з людьми у бік Новоазовська. Скоріше за все вивозили важких поранених.



Андрющенко зазначив, що весь Маріуполь спостерігав пожежу на лівобережжі. Також радник мера опублікував моніторингову мапу, на якій вказані приблизні райони прильотів і зазначив, що там розташовані казарми. Тим часом самі окупанти стверджували, що це горить очерет. Згодом радник мера також повідомив, що Сили оборони завдали удару по великому розташуванню окупантів. "Приліт був безпосередньо в лівобережному районі Маріуполя. Це східна частина міста в районі вулиці Таганрозької. Там знаходяться щонайменше два великих розташування російських окупантів. По одному з них і був приліт", – розповів Андрющенко. За його словами, окупанти змогли загасити пожежу після опівночі. А спротив у Маріуполі передавав інформацію, що після того, як окупантам удалося загасити пожежу, звідти виїхали три "Урали" з людьми у бік Новоазовська. Скоріше за все вивозили важких поранених. А 24 квітня у тимчасово окупованому Маріуполі знову було гучно: пролунало щонайменше 12 вибухів. "О 01:20 в Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що гуркіт було чутно до Бердянська", – йдеться в повідомленні того ж Андрющенка.За його словами, прильотів по місту не зафіксовано, "однак залишається відкритим питання району". "Попередньо інформація виглядає як чергове "заспокійливе" з серії "горел камыш". Однак, прямо на зараз деталі невідомі", – додав радник мера.

Фото: t.me/andriyshTime

Масштабна пожежа у Воронежі, загорання цеху заводу "КамАЗ", знищення російського гелікоптера Ка-32 у Москві та атака дронів СБУ на військовий аеродром і два НПЗ

У підмосковному Оріхово-Зуєво в Росії трапилася пожежа у виробничій будівлі на площі 1200 кв м. Проте через годину російські пожежно-рятувальні підрозділи змогли все ж ліквідувати вогонь.



У понеділок, 22 квітня, у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі, унаслідок чого загинули троє людей. Зазначається, що загоряння сталось у цеху з виробництва електрообладнання. Пізніше стало відомо, що пожежу на заводі у Воронежі локалізовано на площі 500 кв. метрів. Водночас канал Mash стверджує, що площа пожежі становить нібито 100 квадратних метрів, а 3 тисячі – це площа цеху, де сталося загоряння. За їхніми даними, загоряння сталося у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності. Згодом російське МНС заявило, що внаслідок пожежі загинули три людини і двоє постраждали.



А 23 квітня російська влада заявила, що Білгород і Білгородський район атакували ударні безпілотники. Внаслідок збиття і падіння уламків, пошкоджено будинок. Очільник області зазначив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Постраждалих не було. "У селищі Розумне внаслідок прильоту на подвір'я приватного житлового домоволодіння вибито вікна і посічено фасад будівлі, також вибито лобове скло в одного легкового автомобіля", – повідомив губернатор області Гладков.



Уночі 24 квітня у РФ заявили про нібито атаки безпілотників на 5 регіонів. Дрони Служби безпеки України вразили дві нафтобази у Смоленській області та знищили 26 тисяч кубометрів російського палива. Зазначалося, що тієї ночі дронами були атаковані дві бази Роснєфті зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів, які розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.

За даними джерел, за операцією стоїть Служба безпеки України. Після потужних вибухів почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", – зазначило джерело.

За даними російського Telegram-каналу SHOT, перший вибух у Смоленській області пролунав о 03:15 в районі нафтової бази біля села Раздорово. Приблизно через 15 хвилин пролунав другий вибух, після цього в районі промислового об'єкта з'явився дим.



За даними джерел, за операцією стоїть Служба безпеки України. Після потужних вибухів почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. "СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", – зазначило джерело. За даними російського Telegram-каналу SHOT, перший вибух у Смоленській області пролунав о 03:15 в районі нафтової бази біля села Раздорово. Приблизно через 15 хвилин пролунав другий вибух, після цього в районі промислового об'єкта з'явився дим. У четвер, 25 квітня, в Омську сталася масштабна пожежа на Красноярському тракті, там горіли три ємності з нафтопродуктами.

"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів", – йшлося у повідомленні.

За повідомленням, на місці працювали 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Крім цього, до гасіння було залучено два пожежні поїзди.



"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів", – йшлося у повідомленні. За повідомленням, на місці працювали 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Крім цього, до гасіння було залучено два пожежні поїзди. А 26 квітня російське міністерство оборони знову звинуватило Україну в нібито атаці на Білгородську область. У регіоні буцімто працювала ППО. "Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вільха", – зазначали росіяни.



Тим часом українські розвідники в ніч на 26 квітня знищили російський гелікоптер Ка-32, який перебував на аеродромі в Москві. Розвідники зазначили, що цей аеродром належить МО РФ. Його експлуатують спільно з підприємством "Газпромавіа", яке входить до структури ВАТ "Газпром". Вказано, що знищений вертоліт використовували в інтересах московського авіаційного центру, а саме для підтримки операцій російської окупаційної армії.

У ніч на суботу, 27 квітня, українські безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані, Ільський НПЗ та військовий аеродром "Кущевск".

Словʼянський НПЗ припинив роботу. На атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби РЕБ. На Ільському та Слов’янському НПЗ дрони цілилися по ключових технологічних об‘єктах заводів – ректифікаційних та атмосферних колонах.

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. Пізніше в українському Міністерстві енергетики підтвердили, що тієї ночі в Краснодарському краї були атаковані два НПЗ – Ільський, "Словʼянськ-ЕКО", бітумний завод і низка інших об'єктів.



Словʼянський НПЗ припинив роботу. На атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби РЕБ. На Ільському та Слов’янському НПЗ дрони цілилися по ключових технологічних об‘єктах заводів – ректифікаційних та атмосферних колонах. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. Пізніше в українському Міністерстві енергетики підтвердили, що тієї ночі в Краснодарському краї були атаковані два НПЗ – Ільський, "Словʼянськ-ЕКО", бітумний завод і низка інших об'єктів. Уранці неділі, 28 квітня, російське міністерство оборони прозвітувало про нібито перехоплення 17 безпілотників над чотирма регіонами РФ цієї ночі. У Калузькій області РФ казали, що БПЛА впали біля нафтобази. Очільник Калузькій області Владислав Шапша заявив, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали три безпілотники.Постраждалих та руйнувань не було.



Трохи згодом, також уранці неділі, 28 квітня, у російському місті Набережні Челни сталася пожежа поблизу складального цеху головного заводу корпорації "КамАЗ". Спочатку росіяни писали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розташований у Татарстані. Але пізніше у мережі повідомили, що біля заводу нібито спалахнуло сміття.

На кадрах із соцмереж було видно потужну пожежу, яка супроводжувалася сильним задимленням. Як зазначає моніторинговий паблік "Кримський вітер", КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки для збройних сил Росії.

Фото: "Набережные Челны Life"

Думки експертів

В ISW вважають, що атаки українських безпілотників та нещодавні повені в Росії знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму. Зазначається, що станом на середину квітня 2024 року Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу – це на 10 тис. барелів менше середнього показника на початку квітня.

"Скорочення російських нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило Росію імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі на початку квітня, щоб усунути дефіцит і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин, хоча немає жодних ознак того, що обмеження російського виробництва бензину є значними для цін на міжнародному ринку", – вважають аналітики.

Тим часом на думку командувача збройних сил Великої Британії адмірала Тоні Радакіна, Україна може збільшити кількість дальніх ударів по Росії, оскільки військова допомога західних країн має надати Києву можливість формувати війну "набагато сильнішими способами".

"Оскільки Україна отримує більше можливостей для ведення далекого бою, її здатність продовжувати глибокі операції [все більше] стане характерною рисою війни", – сказав Радакін і додав, що удари по території РФ "безперечно, мають ефект".

Речник Південного командування Сил оборони Дмитро Плетенчук заявив, що російська армія побоюється виводити у Чорне море надводні кораблі через можливості української ППО.