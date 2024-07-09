Нові подробиці про ракетний удар по Охматдиту та інших об'єктах в Україні. Колонка Сергія Згурця

Ракетна атака РФ та удар по Охматдиту

Після вчорашнього удару ракетним озброєнням по Охматдиту та іншим об'єктам в Україні РФ вдалася до очікуваної брехні та цинізму. Вороги заявили, що, мовляв, Росія не атакує цивільні об'єкти в Україні, а лише уражає військову інфраструктуру, а жертви в Охматдиті – наслідки падіння української ракети ППО від комплексу NASAMS. Те, що Росія не б'є по цивільних об'єктах, - більшої брехні не придумати.

Атака по дитячій лікарні в Києві, як і авіаудар по Маріупольському театру у березні 2022 року, коли, попри величезні написи "ДІТИ", російські пілоти завдали удару авіабомбами. Тоді ще у росіян не було КАБів і вони здійснювали бомбардування майже впритул, відповідно, не могли не бачити цей напис. З того часу відбулися тисячі інших воєнних злочинів РФ.

З приводу того, що це була не Х-101, а ракета від NASAMS. Звісно, це також брехня, на яку не варто навіть витрачати час. Але Служба безпеки України сьогодні 9 липня заявила, що отримані нові докази, які підтверджують, що це дійсно ракета Х-101. Є уламки двигуна, корпуса, блоку керування з номерами. І є відео, де форма, розмір ракети абсолютно відповідають Х-101 і ніяким чином не мають відношення до ракети NASAMS. До речі, є ще цікава подробиця. Ракета NASAMS – це авіаційна ракета AIM-120, яка самоліквідується, коли не влучає у повітряну ціль. Тобто взагалі неможлива ситуація, коли така ракета могла б влучити в об'єкт на землі. При тому, що вона має значно менші розміри й габарити.

Але виникає питання: чому не всі ракети були збиті? Нагадаю, якщо збивається половина ракет, які атакують, то за старими вимогами вважається, що це гарний показник. За останні пів року Україна збивала в середньому 46% ракет. А за попереднє півріччя цей показник становив десь 73%. Вчора, під час другої хвилі російської атаки, було збито 30 із 38 ракет. Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Наразі ворог змінив тактику. Ракети йшли на менших висотах, тобто їх складніше виявити та збити. Росіяни модернізують ракети Х-101, "іскандери", "калібри", оснащуючи їх пастками для ускладнення перехоплення. Також додам оцінки фахових людей. Генерал Ігор Романенко вважає, що росіянам таки вдалося перевантажити столичну систему ППО. Це сталося тому, що ракети запускалися одночасно у великій кількості з різних напрямків і сходилися в атаці на столицю майже одночасно. За термінологією військових - це "зоряний" чи "зірковий" удар. Тобто росіяни перевантажили нашу ППО. А Patriot не вистачає, щоб відпрацювати по усім балістичним ракетам, вважає Романенко.

За тиждень до цього ворожого удару було інтерв'ю полковника Сергія Яременка, який є командувачем 96-ї зенітно-ракетної бригади, яка прикриває столицю. Яременко несе основну відповідальність за формування системи захисту столиці. Він сказав, що ми вчимося і ворог вчиться. А коли ми ефективно знищуємо засоби нападу противника, то ворог намагається здійснити адаптацію у своїх діях. Противник намагається обійти нашу систему зенітно-ракетного прикриття. Вийти на об'єкти удару по нових маршрутах, вдосконалює траєкторію нападу, здійснює заходи перевантаження. Це інтерв'ю вийшло якраз за тиждень до вчорашнього ракетного удару. Можна зробити висновок - кожен удар противника є складнішим, ніж попередній. А найскладніше завдання - спрогнозувати імовірний характер дій противника і створити дійсно правильну систему прикриття. Наразі цей виклик стоїть перед нашими Повітряними силами.

Також є ще одне припущення. Думаю, що напевно не всі Patriot, які зараз прикривають столицю, були залучені. Можливо, частина з них або окремі комплекси прикривали інші міста або виконували завдання, які також мають вкрай важливе значення. Тож розуміємо, що питання посилення ППО є актуальним.

Очікуємо, що саміт НАТО буде пов'язаний з оголошенням про постачання нових комплексів ППО для України. Посолка США при НАТО сказала, що будуть свіжі новини. Але шкода, що за кожне таке рішення Україна попередньо сплачує надзвичайно високу ціну.

Про технології

В Україні є компанії, які створюють передумови, аби наші військові ефективно використовували зразки вітчизняного й закордонного озброєння на полі бою. Компанія "Лоджікс 7 Україна" пропонує ЗСУ низку симуляторів, які дозволяють підвищувати навички наших військових.

Ігор Бєлов, власник компанії "Лоджікс 7 Україна", розповів, що з початку повномасштабного вторгнення компанія почала розробляти тренувальні системи вогневої підготовки. Сьогодні вже є у наявності понад 50 виробів, які допомагають військовим тренуватися. Системи тренувань надають можливість швидко підготувати бійця. Західні партнери надають для ЗСУ нові зразки зброї, тому тренувальні системи без витрат боєкомплекту, зручно та швидко допомагають бійцям напрацювати відповідні навички. Є такі види зброї, які неможливо перевести на симулятори, наприклад, ПЗРК, бо повітряні цілі дуже складно відтворити. Використовуються тренувальні системи, в яких є математика та балістика, що повністю відповідають реальному озброєнню. Також є масогабаритні макети, які не тільки показують якусь картинку в окулярах, а й дають тактильні відчуття при навчанні.

Власник компанії "Лоджікс 7 Україна" зазначив, що над симуляторами працює багато інженерів, програмістів, а також бойових інструкторів, тому постійно відбуваються корегування та оновлення тренувальних систем. Мета компанії не змінилася - розробити всі види озброєння, які використовують ЗСУ, а саме піхота, щоб забезпечити практично всю вогневу підготовку. Ця місія важлива, бо сьогодні потрібно швидко та ефективно навчати мобілізованих та закривати ті дірки, які є на фронті. До кінця роки ще є близько 10 модулів озброєння, які будуть розроблятися у вигляді симуляторів.

Бєлов зауважив, що на сьогодні серед проблем, з якими стикається компанія, є кадрові, а саме бронювання працівників та самої системи бронювання. Є такі фахівці, яких замінити практично неможливо та ще й у дуже короткий час. Крім того, є фінансові проблеми, які викликані тим, як побудована система закупівель, бо на сьогодні простіше закупляти дрони та пікапи, ніж тренувальні системи, які допомагають підготувати бійців.