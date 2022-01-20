"Як цей чоловік може бути винним у зраді?": французький журналіст Бернар-Анрі Леві назвав переслідування Порошенка "полюванням на відьом"

Про це Леві написав у Twitter.



"Лютий 2015. Ми в Краматорську Донецької області. Росіяни щойно вистрелили ракетою "Смерч", убивши 45 людей. Верховний головнокомандувач Порошенко кинувся на передову. Як цей чоловік може бути винним у зраді? Як міг у це повірити суддя Соколов? Україна, яка перебуває перед лицем війни і Путіним, потребує єдності", - написав Леві.

Ще раніше Леві назвав закиди Порошенку в державній зраді "кафкіанськими" та нагадав про зусилля п'ятого президента України з відновлення боєздатності армії, налагодження міжнародних зв'язків і опору агресії РФ."Я мало розумію кафкіанські звинувачення проти Порошенка. Свідком чого я є: створення ним нової армії України, його статусу справжнього державного діяча, коли він має справу з лідерами Європи, його сильного опору Путіну. Україні потрібна національна єдність, а не полювання на відьом", - написав Леві.