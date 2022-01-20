"Як цей чоловік може бути винним у зраді?": французький журналіст Бернар-Анрі Леві назвав переслідування Порошенка "полюванням на відьом"
Французький письменник, філософ і політичний журналіст Бернар-Анрі Леві розкритикував переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка, наголосивши, що країна потребує єдності на тлі загрози масштабного вторгнення РФ
Про це Леві написав у Twitter.
"Лютий 2015. Ми в Краматорську Донецької області. Росіяни щойно вистрелили ракетою "Смерч", убивши 45 людей. Верховний головнокомандувач Порошенко кинувся на передову. Як цей чоловік може бути винним у зраді? Як міг у це повірити суддя Соколов? Україна, яка перебуває перед лицем війни і Путіним, потребує єдності", - написав Леві.
Ще раніше Леві назвав закиди Порошенку в державній зраді "кафкіанськими" та нагадав про зусилля п'ятого президента України з відновлення боєздатності армії, налагодження міжнародних зв'язків і опору агресії РФ.
"Я мало розумію кафкіанські звинувачення проти Порошенка. Свідком чого я є: створення ним нової армії України, його статусу справжнього державного діяча, коли він має справу з лідерами Європи, його сильного опору Путіну. Україні потрібна національна єдність, а не полювання на відьом", - написав Леві. Читайте також. "РФ вигідно, щоб Україна зробила те, чого хотів Путін": євродепутатка від Литви заявила, що за справою Порошенка стежать у Європарламенті
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин.
- Перед аерпортом на Порошенка чекали численні прихильники, в тому числі громадські та політичні діячі, а також нардепи з інших фракцій. Прибуття лідера "Євросолідарності" висвітлювали на місці подій міжнародні та українські журналісти.
- Після виступу перед прихильниками Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті суддя пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
- 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
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