Боно з U2 присвятив пісню вдові Навального Юлії

Відео зʼявилося на YouTube.

Ірландський гурт U2 відіграв 40 концертів у Лас-Вегасі. Під час свого завершального шоу вокаліст бенду Боно звернувся до глядачів та попросив записати відео на підтримку вдови російського опозиціонера Олексія Навального Юлії.

"У нас щільно сплановане шоу, але оскільки це наша остання ніч, ми подумали, що можна трохи поекспериментувати з вами. Ідея полягає в тому, щоб записати щось особливе на честь вдови Олексія Навального, Юлії, яка продовжує боротьбу проти Володимира Путіна за вільну, вільну Росію, чого ми хочемо для російського народу", — зазначив зі сцени Боно.

Музиканти виконали пісню Don't Dream It's Over ("Не мрій, що все закінчилось") гурту Crowded House. Соліст U2 поділився, що днями вони отримали імейл від Ніла Фінна - автора пісні Don't Dream It's Over. Фінн долучив до листа версію цієї пісні, яку, за його словами, музиканти могли би виконати на концерті.

"Це нова версія, яку він зробив, і ми подумали, що могли би записати її. Можливо, і ви були б на цьому записі, і ми могли б зробити це виконання останнім нічним сеансом запису та присвятити його Юлії", - додав музикант.

Після того, як стало відомо про смерть Олексія Навального, фронтмен ірландського рок-гурту U2 під час концерту в Лас-Вегасі звернувся до залу, висловив підтримку українцям та закликав США допомагати Україні. Він також закликав глядачів скандувати імʼя російського опозиціонера, оскільки Путін боїться його вимовляти.