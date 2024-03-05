Боно з U2 присвятив пісню вдові Навального Юлії
Фронтмен ірландського рок-гурту U2 Боно під час концерту в Лас-Вегасі присвятив пісню Don't Dream It's Over гурту Crowded House удові російського опозиціонера Олексія Навального
Відео зʼявилося на YouTube.
Ірландський гурт U2 відіграв 40 концертів у Лас-Вегасі. Під час свого завершального шоу вокаліст бенду Боно звернувся до глядачів та попросив записати відео на підтримку вдови російського опозиціонера Олексія Навального Юлії.
"У нас щільно сплановане шоу, але оскільки це наша остання ніч, ми подумали, що можна трохи поекспериментувати з вами. Ідея полягає в тому, щоб записати щось особливе на честь вдови Олексія Навального, Юлії, яка продовжує боротьбу проти Володимира Путіна за вільну, вільну Росію, чого ми хочемо для російського народу", — зазначив зі сцени Боно.
Музиканти виконали пісню Don't Dream It's Over ("Не мрій, що все закінчилось") гурту Crowded House. Соліст U2 поділився, що днями вони отримали імейл від Ніла Фінна - автора пісні Don't Dream It's Over. Фінн долучив до листа версію цієї пісні, яку, за його словами, музиканти могли би виконати на концерті.
"Це нова версія, яку він зробив, і ми подумали, що могли би записати її. Можливо, і ви були б на цьому записі, і ми могли б зробити це виконання останнім нічним сеансом запису та присвятити його Юлії", - додав музикант.
Після того, як стало відомо про смерть Олексія Навального, фронтмен ірландського рок-гурту U2 під час концерту в Лас-Вегасі звернувся до залу, висловив підтримку українцям та закликав США допомагати Україні. Він також закликав глядачів скандувати імʼя російського опозиціонера, оскільки Путін боїться його вимовляти.
Смерть Навального: що відомо
У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.
Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера.
При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло.
Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.
З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.
Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.
Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.
Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.
МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.
Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно. 23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії. У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.
У понеділок, 26 лютого, соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика.
Соратники Олексія Навального заявили, що ритуальні агентства отримують погрози й жоден катафалк не погоджується везти тіло російського політика в церкву.
1 березня Навального поховали у Москві. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. На похороні також були присутні посли США, Німеччини, Франції та низки інших країн, зокрема і ЄС.
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