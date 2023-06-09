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США, ЄС та ще 12 країн підтримали заяву Кислиці щодо ворожих обстрілів Херсона під час евакуації мешканців регіону

9 червня, 2023 п'ятниця
08:28
Війна з Росією Кислиця

Сполучені Штати, Європейський Союз і ще 12 країн підтримали заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці щодо обстрілу Херсона під час евекції мешканців районів, що їх затопило після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС

Про це інформує "Голос Америки".

Зокрема до підтримки приєдналися представники Албанії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Литви, Латвії, Японії, Мальти, Польщі, Швеції та Великої Британії.

У заяві Кислиця засудив дії росіян, які почали обстрілювати місто Херсон під час евакуації мирного населення із затоплених районів. Так, унаслідок ворожих ударів, за даними, міської влади, було поранено щонайменше дев'ятеро людей, серед яких поліцейські, медичні працівники та рятувальники.

Після цього Україна, США, ЄС і ще 12 країн засудили російські обстріли по Херсону. Вони закликали Москву припинити атаки та дозволити евакуаційним групам допомогти постраждалим.

У заяві також закликали Росію надати гуманітарним організаціям безперешкодний доступ до районів, що постраждали він розливу води на лівому березі Дніпра та які наразі перебувають під російською окупацією. Доступ до цих районів дозволить ООН і Міжнародному комітету Червоного Хреста допомогти постраждалим.

Підрив Каховської ГЕС: заяви та ситуація на півдні

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Крім того, було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.

The New York Times із посилання на інженерно-технічних фахівців та спеціалістів із боєприпасів заявило, що найімовірнішою причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є вибух зсередини. Про ймовірність підриву ГЕС зсередини також заявляла Наталя Гуменюк. За її словами, підривом Каховської ГЕС загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього,  Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. 

У тимчасово загарбаній Голій Пристані станом на 20:00 було затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжував зростати. Але українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках.

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені. Також вдень 7 червня у МОЗ припустили ймовірність спалаху холери та попередили про небезпеку ботулізму внаслідок підриву ГЕС. Також там закликали пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.

На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи. Крім того, стало відомо про затоплення єдиного в Україні державного осетрового заводу й Національного парку "Нижньодніпровський", під загрозою опинилися сотні видів риб і птахів. Повністю затопило і дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині. 

Своєю чергою у звʼязку з підтопленням Херсонщини Кабінет Міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. А Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку. 

Згодом прем'єр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що розвідувальні служби Сполученого Королівства вивчають причетність Росії до підриву Каховської ГЕС. Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що підрив Каховської ГЕС Україна має розслідувати разом із росіянами. 

Водночас окупаційна адміністрація не евакуює людей із затоплених на 90% Олешок та не дозволяє жителям самостійно залишити місто.

Уранці 8 червня середнє підтоплення становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Також внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн гривень.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила, що перед підривом Каховської ГЕС російські війська глушили зв'язок на Херсонщині.

РФ 8 червня гатила по центральній та прибережній частинах Херсона. А вдень російські війська вели вогонь по навчальному закладі в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонського району. У школі від потопу рятувалися мирні жителі.

Уже 8 червня Україна та ООН домовилися щодо організації груп для евакуації мирних жителів з окупованого лівобережжя Херсонської області щойно РФ надасть доступ. Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив у п'ятницю, 9 червня, що розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС 6 червня неможливо через окупацію та відсутність співпраці з загарбницькою владою.

Україна
ООН
Херсонщина
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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