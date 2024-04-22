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Аналітика

Нарешті США мають представити стратегію перемоги України над РФ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
22 квітня, 2024 понедiлок
21:07
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Пакет допомоги від США на понад $60 млрд дозволяє задовольнити основні потреби ЗСУ. До речі, цей пакет також розблоковує $4 млрд, які залишилися з минулого року. В цьому законопроєкті є вкрай цікаві дві речі, які не всі помітили

Про інтерв'ю Буданова щодо ускладнення ситуації на фронті

Слова керівника ГУР треба сприймати в контексті багатовимірності військових операцій. Ми розуміємо, що це може бути скеровано на противника, на українське населення, щоб підготувати його до реалій. Буданов говорить, що на початку травня - в червні буде складна ситуація, але в його словах немає нічого нового. Він говорить про те, що операція противника може бути комплексною, тобто йдеться не лише про ситуацію на лінії фронту, а й про ситуацію всередині України.

Якщо зробити певний прогноз, то ймовірно йдеться про те, що противник і далі буде тиснути на лінії фронту, буде здійснювати ракетні удари, а також можливі терористичні атаки з боку росіян на нашій території. І, звісно, може бути потужна інформаційно-психологічна операція, яка скерована і на українських громадян, і на країни Заходу, аби применшити можливості надання військово-технічної допомоги.

Коли ми говоримо про військову складову, то зараз структура потенціалу й можливості сил противника, які ведуть наступальні дії, не може забезпечити наступ на Київ, Суми, Харків, Чернігів. Однак  ворог намагатиметься вийти на кордони Донеччини й Луганщини, на тому напрямку й сконцентровані основні зусилля росіян.

Інтерв'ю Буданова скоріш за все має підготувати українців до різних реалій, які можуть бути на полі бою. Але розуміємо, що після оголошення пакета військової допомоги з боку США, наш потенціал буде нарощено, і ризики можна буде компенсувати, користуючись діями ЗСУ.

Про американську допомогу

Пакет допомоги від США на понад $60 млрд дозволяє задовольнити основні потреби ЗСУ. До речі, цей пакет також розблоковує $4 млрд, які залишилися з минулого року. В цьому законопроєкті є вкрай цікаві дві речі, які не всі помітили, тому що він вимагає від держсекретаря і міністра оборони США представити стратегію перемоги України над РФ в оптимальний спосіб, який визначатимуть США. Тобто нарешті в законопроєкті згадується слово "перемога". Бо раніше всі говорили, що США сповідують стратегію, аби Росія не перемогла, а Україна не програла.

Також у цьому законопроєкті згадується про те, що має бути здійснений аналіз можливої передачі тих зразків озброєння, які матимуть суттєве значення на полі бою, а також, які раніше не передавалися. Можливо, йдеться про версію передачі крилатих ракет типу Tomahawk. У законопроєкті також згадується про передачу ракет ATACMS дальністю 300 км, що є суттєвим зрушенням у порівнянні з попередніми рішеннями адміністрації США, тому що ми на сьогодні маємо ракети дальністю 180 км в обмеженій кількості. Ці речі, які пов’язані з розширенням переліку озброєння, є вкрай важливими.

Представники Пентагону говорили про те, що впродовж декількох тижнів може бути забезпечена передача насамперед боєприпасів, ракет до систем ППО. Також йдеться про розширення кількості бронетехніки. У перспективі можна очікувати озброєння, яке стосується захисту неба. Боєприпаси й ракети для ППО мають бути передані якнайшвидше, тому що це зараз впливає на ситуацію на лінії фронту, де ворог має перевагу в артилерії. Так само робота ППО вкрай потрібна, аби мінімізувати використання ворогом авіації з бомбами, які сьогодні досить системно руйнують наші фортифікації.

Ситуація на фронті

Коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, згадаю Іванівське. Я дзвонив товаришу, який забезпечує артилерійську підтримку на цих ділянках, і ще пару днів тому він розповідав, що боєприпасів катастрофічно не вистачало, а зараз розказав, що боєприпаси з'явилися. Завдяки цьому насипали противнику у тому ж Іванівському, де в одній хаті можуть сидіти наші бійці, а у хаті поруч – противник, тому треба дуже точно накривати ворога, використовуючи артилерію. Товариш зазначив, що разом з дронами та артилерією вдається стримувати просування загарбника.

Але ми розуміємо, що зараз це все відлуння тієї історії, коли було дуже мало боєприпасів, що спричинило можливості противника тиснути по всій лінії фронту. Сподіваюся, що найближчим часом саме американські боєприпаси прийдуть швидше і допоможуть нашим військовим утримувати лінію фронту, також використати перевагу на поточному етапі й знищувати сили ворога. На мою думку, це зараз якраз буде робити легше, якщо ці боєприпаси надійдуть швидше.

Щодо Очеретиного, там дійсно противник намагається так само, використовуючи поки що перевагу у боєприпасах та живій силі, просуватися до цього населеного пункту, аби потім з півночі здійснити обхід, тиснути на Бердичі та зайти з півночі у тил нашої лінії оборони. Але це не так все просто, як на карті виглядає, що наче ворог просувається.

Є відео, на яких росіяни бідкаються, як їх знищують українські FPV- дрони та артилерія. Ці всі просування лише на декілька сотень метрів, хоча у зоні Очеретиного противник просунувся в межах кількох кілометрів, але все одно це не та ситуація, щоб говорити, що фронт обвалився і противник отримав стратегічну перевагу. А це якраз динамічна ситуація, де навіть в умовах переваги ворога у живій силі, артилерії та авіації, фронт тримається.

Якщо зараз американська допомога надійде, то ситуація буде змінюватися на користь стабілізації. Хоча президент, здається, вчора 21 квітня сказав, що ми можемо перехопити ініціативу. Це можливо буде не просто, але стабілізація лінії фронту для нас буде на цьому етапі цілком прийнятним варіантом на найближчі пару місяців.

Резюмуючи, зазначу, що з боку Пентагону було сказано, що за пару днів, якщо буде ухвалено рішення, сподіваємося, що сенат проголосує позитивно і президент США підпише, то впродовж декількох днів ця допомога буде вже в дорозі. Ми говоримо насамперед про боєприпаси як артилерійські, так і для ППО. Маю надію, що впродовж декількох тижнів українська армія отримає найбільш дефіцитні речі.

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