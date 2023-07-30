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Війна з Росією: хроніка
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ISW пояснив, як у РФ змінюється підхід до висвітлення українського контрнаступу

30 липня, 2023 неділя
06:20
Війна з Росією

Сегменти провоєнного ультранаціоналістичного інформаційного простору РФ, ймовірно, об’єднуються навколо спроб Кремля зобразити український контрнаступ як провал

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що для цього росіяни все більше перебільшують втрати серед українських військових, а російські навпаки приховують.

Так, відомі російські мілблогери все частіше неправдиво представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих штурмів ЗСУ по всій лінії зіткнення.

Експерти ISW наголошують, що російські блогери широко розповсюдили кадри від 29 липня, стверджуючи, що на них видно, як один російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою нещодавно, але насправді кадри знято 7 червня, і показують вони, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські джерела раніше поширювали старі кадри, щоб підтвердити заяви про те, що українські сили зазнають значних втрат у бронетехніці, а збільшення відеоматеріалів 29 липня вказує на те, що у РФ джерела навмисно посилюють старі кадри, щоб підтримати версію Кремля. 

Аналітики Інституту нагадали про те, що президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що українські війська втратили 39 бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області. Однак це є помітним перебільшенням втрат українців під час українського контрнаступу.

Фахівці ISW вважають, що Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та позиціювати себе як ефективного керівника військових дій.

Натомість російські військкори продовжують заявляти про локальні поступи ЗСУ, і деякі проблеми з російськими оборонними операціями, але ширше оперативне подання українського контрнаступу у провоєнному інформаційному просторі РФ узгоджується з ймовірною зміною зображення контрнаступу Кремлем, зазначають аналітики.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

Україна
Росія
США
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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