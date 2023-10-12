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Після нічної атаки РФ на Україну на території Румунії виявили вирву від безпілотника

12 жовтня, 2023 четвер
13:26
Світ Румунія, прапор Румунії

У міністерстві оборони Румунії повідомили, що після російської нічної атаки на Україну виявили на території країни вирву, яка ймовірно виникла внаслідок зіткнення безпілотника із землею

Про це йдеться на сайті оборонного відомства. 

Вказано, що міноборони Румунії вночі 11 жовтня моніторило повітряну обстановку на своїй території та зафіксувало групи безпілотників, які прямували до українських портів. Після цього відомство поінформувало Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, що райони в прилеглих повітах Тульча та Галац потенційно можуть постраждати від ризиків, пов'язаних з цією ситуацією. Повітряну тривогу у цих районах скасували о 01:40 12 жовтня. 

Згодом прикордонники сповістили про "можливий вплив на румунську територію". Компетентні органи вирушили в район для вивчення ситуації. 

"Близько 5.00 ранку команди на місцях повідомили про виявлення вирви від безпілотника, з можливим вибухом при зіткненні, в рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від Плауру. Вжито заходів з охорони цієї території і повідомлено відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань відповідно до встановлених процедур", - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони додали, що рішуче засуджують російські атаки на інфраструктуру українських дунайських портів. 

"Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголосили у відомстві. 

У ніч проти 12 жовтня російські терористи запустили 33 безпілотники по території України. Натомість сили ППО знищили 28 дронів. Внаслідок російської атаки в Одесі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. 

Інциденти з падінням осколків дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

Водночас очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Згодом заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що під час російської атаки на Одещину в ніч на 30 вересня система радіолокаційного спостереження зафіксувала можливе порушення повітряного простору країни.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розкритикувала регулярні повітряні атаки Росії на південні порти України, які межують із її країною, і назвала дії РФ воєнними злочинами.

Через нічну ворожу атаку по припортовій інфраструктурі Одещини в ніч на 6 жовтня призупинив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

11 жовтня у Румунії завершилось розслідування стосовно випадків падіння російських дронів на територію країни. За даними слідства, на території держави-члена НАТО дійсно падали російські безпілотники, які збивала українська ППО. 

Україна
Росія
Румунія
Війна з Росією
безпілотник
повітряна тривога
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