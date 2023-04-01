Росія дала владі Грузії директиву на публічну страту Саакашвілі, - командир "Грузинського національного Легіону" Мамулашвілі
Мамука Мамулашвілі, засновник і командир "Грузинського національного Легіону", вважає, що Росія продовжує розправлятися з Саакашвілі, який очолював епоху реформ у Грузії
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Почнемо з того, що Грузія пройшла епоху реформ, яку очолював Саакашвілі. Для Росії це було неприйнятно, тому Кремль спробував покарати Грузію воєнним шляхом у 2008 році. А коли це не вийшло, то російська влада привела до Грузії свою партію, яка розправилася з грузинськими реформами. А сьогодні ми бачимо публічну страту Саакашвілі, яку транслюють практично кожного дня по телебаченню. Цим процесом керує Росія, яка сьогодні дала директиву, щоб цю людину публічно стратили. Грузинський уряд цим і займається, Саакашвілі перебуває у полоні", - сказав засновник і командир "Грузинського національного Легіону".
Мамука Мамулашвілі зауважив, що якість демократії у Грузії значно нижче, тому практично отримуємо там тоталітарне правління, з яким тяжко боротися без якихось політичних змін.
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