Про це він розповів в етері Еспресо.

"Почнемо з того, що Грузія пройшла епоху реформ, яку очолював Саакашвілі. Для Росії це було неприйнятно, тому Кремль спробував покарати Грузію воєнним шляхом у 2008 році. А коли це не вийшло, то російська влада привела до Грузії свою партію, яка розправилася з грузинськими реформами. А сьогодні ми бачимо публічну страту Саакашвілі, яку транслюють практично кожного дня по телебаченню. Цим процесом керує Росія, яка сьогодні дала директиву, щоб цю людину публічно стратили. Грузинський уряд цим і займається, Саакашвілі перебуває у полоні", - сказав засновник і командир "Грузинського національного Легіону".

Мамука Мамулашвілі зауважив, що якість демократії у Грузії значно нижче, тому практично отримуємо там тоталітарне правління, з яким тяжко боротися без якихось політичних змін.