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Ексклюзив

Щоб поставити крапку в існуванні російської церкви в Україні, потрібні ефективні дії уряду, - Княжицький

Марина Клюєва
20 серпня, 2024 вiвторок
20:12
Суспільство обшуки у церкві УПЦ МП у Львові

Народний депутат України Микола Княжицький прокоментував прийняття Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у Росії

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Мені приємно, що ми досягли успіху в парламенті, але для того, щоб, як ви кажете, поставити крапку в існуванні російської церкви в Україні треба, щоб, вже маючи в руках закон, діяв ефективно уряд. От коли вони припинять діяльність в Україні, в мене буде полегшення, а поки що мені здається, треба ще більше працювати, хоча це досягнення, справді, є надзвичайно великим", - зазначив він.

Микола Княжицький зокрема розповів про роботу над законопроєктом, який 20 серпня підтримав парламент.

"Цей документ, який подав уряд, спочатку був дуже слабким, ми перенесли туди досить багато ефективних положень з мого законопроєкту, з якого власне почалася ця дискусія про заборону діяльності російської церкви в Україні 8221, як загрози національної безпеки. Це якраз була філософія мого закону, законопроєкту мого і колег, які зі мною його підписали й адвокатували, це були представники різних фракцій, нашої “Європейської Солідарності”, але не тільки, закону колеги Констанкевич про спрощення переходів до ПЦУ і закону, який ініціювала Служба безпеки України. Всі ці закони ми по суті об’єднали в такий один, він не обмежує діяльності жодної з українських церков, він забороняє діяльність російської церкви, а також тих, хто їм підлеглі, чи мають з ними зв’язки, чи їм підпорядковуються. Тому що ця структура, яка називається церквою в Росії, насправді це не церква - це ворожа громадська організація, яка працює з метою знищення незалежності України, допомагаючи ФСБ і армії, і очевидно, що її діяльність в Україні мала бути припинена", - сказав нардеп.

Він зауважив, що в законопроєкті не говориться про Томос.

"Поправок дійсно було дуже багато, дві ключові тези туди не увійшли з мого закону, я вважаю, це помилкою, але ми на це погодились поки що як компроміс. Я був переконаний, що Томос необхідно внести в закон, бо за Томосом зверталася не церква, тоді президент Порошенко звернувся до парламенту, парламент звернувся до Святійшого Варфоломія, це була ціла процедура. І Томос надається і державі, і церкві, і народу, і суспільству, і мав би бути закон, який це регулює, і те, що в Україні православ’я єдине й одне це ПЦУ, з їхнього благословення чи дозволу можуть виникати та діяти якісь інші православні церкви, якщо вони будуть вважати це за потрібне. Так говорить канонічне право і так це працює у багатьох європейських країнах на підставі законів. Ці пункти не були враховані, через це ми будемо мати ще проблеми якісь певні, я думаю, колись ми обов’язково це зробимо так, як зробили інші європейці, але дуже багато інших поправок і моїх, і моїх колег були враховані", - зазначив Микола Княжицький.

Шлях до заборони в Україні УПЦ МП

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинити функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Але тільки після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату, за це питання предметно взялася влада. 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес мав з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою в жовтні 2023 року законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, проголосували в першому читанні.

У березні 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією

21 квітня депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту, зокрема, законопроєкт про заборону УПЦ МП.

2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату. 3 травня в апараті ВРУ заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону Московського патріархату надали 1 травня Головному юридичному управлінню.

Народний депутат Микола Княжицький, коментуючи в ефірі Еспресо затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП, зазначав, що  це пов'язано з лобізмом проросійських депутатів.

28 травня представники українських громадських організацій і рухів виступили зі спільним закликом до керівництва парламенту та владної більшості невідкладно ухвалити закон про заборону РПЦ і постанову про деколонізацію назв населених пунктів України.

Наприкінці червня спікер Ради Руслан Стефанчук сказав, що в парламенті триває збір підписів щодо закону про заборону Московського патріархату, тож законопроєкт внесуть до залу, коли зберуть 240 підписів. 

21 липня 2024 року стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них були й представники партії влади "Слуга Народу".  

22 липня у Верховній Раді деякі представники партії "Слуга Народу" й ОПЗЖ у коаліції відмовилися ставити законопроєкт стосовно заборони УПЦ (МП) в Україні. 23 липня нардепи з різних фракцій заблокували трибуну Ради, вимагаючи прийняти законопроєкт про заборону діяльності російської церкви.

1 серпня комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

10 серпня Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність". 

Народний депутат Володимир В'ятрович зазначив, що законопроєкт про заборону УПЦ (МП) планують проголосувати в серпні. А нардеп Микола Княжицький 16 серпня повідомив, що законопроєкт №8371, який забороняє діяльність УПЦ (МП), розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

17 серпня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

Теги:
Україна
Росія
Микола Княжицький
РПЦ
Війна з Росією
ПЦУ
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