Можливості у хуситів обстрілювати кораблі у Червоному морі будуть ще довго, - Центр близькосхідних досліджень

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Хусити – це не така легка проблема. Рішення розбомбити бази хуситів, яке було прийняте американцями, коаліцією, не може швидко принести якійсь очевидний результат. Так це і сталося, бо, знаючи та розуміючи, як розвивалися всі попередні конфлікти у цьому регіоні, не треба якихось особливих передбачень. Скажу більше, американці раніше поводилися набагато стриманіше. Якраз та частина департаменту, яка розумілася на близькосхідній проблематиці, я боюся, що вона зараз або дискваліфікована, або просто пішла з роботи. Бо виглядає так, що там нема кому радити чи приймати правильні рішення, коли мова заходить про Близький Схід", - прокоментував експерт-міжнародник.

За його словами, як мінімум впродовж останнього пів року кожне нове рішення створює додаткові проблеми.

"Коли ми говоримо про хуситів, то у першу чергу розуміємо, що можливості обстрілювати кораблі, які йдуть Червоним морем, у них будуть ще довго. Тобто тут питання не у тому, скільки ракет вони запустять і скільки влучать у ціль, а питання самої можливості. Це в цілому нівелює небезпечний прохід Червоним морем та, як бачимо, суттєво б'є по світовій торгівлі. Американці звертаються до Китаю, якому також потрібен цей прохід для безпечного транспортування товарів. Це ще одна підстава говорити з Китаєм і знаходити спільну мову, бо ситуація взаємокорисна для обох сторін", - зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

Ігор Семиволос пояснив, що у китайців є хороші відносини з Іраном, а виживання іранського режиму значною мірою залежить від Китаю, тобто це інвестиційні можливості, зв'язки, просування іранських інтересів у міжнародному плані.