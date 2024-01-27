Можливості у хуситів обстрілювати кораблі у Червоному морі будуть ще довго, - Центр близькосхідних досліджень
Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що хусити не є легкою проблемою і рішення розбомбити їхні бази не може швидко принести результат
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Хусити – це не така легка проблема. Рішення розбомбити бази хуситів, яке було прийняте американцями, коаліцією, не може швидко принести якійсь очевидний результат. Так це і сталося, бо, знаючи та розуміючи, як розвивалися всі попередні конфлікти у цьому регіоні, не треба якихось особливих передбачень. Скажу більше, американці раніше поводилися набагато стриманіше. Якраз та частина департаменту, яка розумілася на близькосхідній проблематиці, я боюся, що вона зараз або дискваліфікована, або просто пішла з роботи. Бо виглядає так, що там нема кому радити чи приймати правильні рішення, коли мова заходить про Близький Схід", - прокоментував експерт-міжнародник.
За його словами, як мінімум впродовж останнього пів року кожне нове рішення створює додаткові проблеми.
"Коли ми говоримо про хуситів, то у першу чергу розуміємо, що можливості обстрілювати кораблі, які йдуть Червоним морем, у них будуть ще довго. Тобто тут питання не у тому, скільки ракет вони запустять і скільки влучать у ціль, а питання самої можливості. Це в цілому нівелює небезпечний прохід Червоним морем та, як бачимо, суттєво б'є по світовій торгівлі. Американці звертаються до Китаю, якому також потрібен цей прохід для безпечного транспортування товарів. Це ще одна підстава говорити з Китаєм і знаходити спільну мову, бо ситуація взаємокорисна для обох сторін", - зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.
Ігор Семиволос пояснив, що у китайців є хороші відносини з Іраном, а виживання іранського режиму значною мірою залежить від Китаю, тобто це інвестиційні можливості, зв'язки, просування іранських інтересів у міжнародному плані.
Що відомо про напади хуситів у Червоному морі
Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.
У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.
Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.
18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.
30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.
1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.
Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.
У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.
Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.
Єменські хусити заявили у неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.
16 січня хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену.
У кінці січня офіційний ТГ-канал ліванської Хезболли повідомив, що єменські хусити збираються зупинити прохід вантажних суден на усіх трьох водних шляхах Близького Сходу.
26 січня хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру компанії Trafigura Group у Червоному морі. На борту судна виникла пожежа.
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