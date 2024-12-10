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Ексклюзив

Якщо після поразки РФ в Сирії, Ердоган зустрінеться з Трампом, це буде сильною позицією, - Чийгоз

Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
18:53
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Ахтем Чийгоз, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Туреччиною окреслив своє бачення щодо великої поразки Росії в Сирії, яка відбулася, в тому числі, завдяки чіткій стратегії Ердогана

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На різних зустрічах і виступах на Кримській платформі президент Туреччини підкреслював інтереси України в плані територіальної цілісності, зокрема щодо Криму і кримських татар, а також вступу України до НАТО. Після сирійських подій, коли Ердоган зустрінеться з Трампом, це буде дуже сильна позиція на Близькому Сході. Трамп зацікавлений у такому потужному партнері, регіональному лідері. Тому нам обов'язково треба використати наші дружні відносини та захищати свої інтереси. Нашим високопосадовцям потрібно активно працювати з Польщею і Туреччиною, готуючи зустрічі, які мають відбутися до, а не після", - зазначив він.

Вміння використовувати ситуацію на користь своїх інтересів є дуже правильною позицією президента Туреччини. Те, що не вдалося зробити багатьом потужним лідерам за стільки років, саме Ердоган зміг реалізувати, як і в Карабаху, зауважив Чийгоз.

"Ми їздили з групою дружби й зустрічалися на високому рівні з посадовцями, обговорюючи питання України. Знаючи, що в Ердогана дуже правильні стосунки з таким же потужним лідером, як Трамп, ми сподіваємося, що він стане на захист інтересів України. Нас запевнили, що політика і підтримка України з боку Америки не зміниться, і це буде позиція на зустрічі президента Ердогана і Трампа", - сказав він.

Коли йдеться про намагання зробити розмінною картою Криму, Чийгоз впевнений, що Ердоган чітко орієнтується в питаннях Криму, Чорного моря і Кавказу, розуміючи, наскільки Крим впливає на ситуацію в Росії та особисто на Путіна: "Тож зараз українським дипломатам потрібно активно спілкуватися на різних рівнях, а президенту Зеленському обов'язково зустрічатися з Ердоганом, щоб захистити інтереси України в питанні Криму", - додав він.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму диктатора Башара Асада є "історичним моментом" для сирійського народу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що міжнародна терористична організація "Ісламська держава" може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

Протягом ночі та ранку вівторка, 10 грудня, Армія оборони Ізраїлю завдала чисельних ударів по Сирії, включно зі столицею Дамаском, знищивши дослідницький центр сирійського міністерства оборони та військово-морський флот Асада.

Теги:
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