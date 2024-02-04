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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Атака на нафтопереробні заводи на території РФ, пожежа у Севастополі біля Бельбеку та знищений катер: де у росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Атака на нафтопереробні заводи на території РФ, пожежа у Севастополі біля Бельбеку та знищений катер: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
4 лютого, 2024 неділя
21:01
Війна з Росією Бєлгород вибух

Цього тижня від атак дронів страждали нафтобази у різних куточках Росії, окрім того, неспокійно було також у тимчасово окупованому Криму, тут лунали вибухи, а також бійці ГУР знищили ракетний катер

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Атака на нафтопереробні заводи на території РФ, падіння авіабомб у Білгороді та безпілотники над Псковською областю

  • У понеділок, 29 січня, з'явилась інформація про те, що російські літаки у двох населених пунктах Білгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це евакуювали близько 150 мешканців. Бомби знайшли у Хуторі Постников Корочанського району та селі Стрілецьке Білгородського району. З останнього населеного пункту влада вирішила евакуювати 150 людей, які жили у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби.
  • Уранці понеділка, 29 січня, росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. За даними "Бази", дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі. Це сталося близько 7 ранку за московським часом. Місце падіння БПЛА одразу ж оточили, а до заводу викликали групу розмінування. За попередніми даними російських медіа, постраждалих внаслідок атаки немає.  Згідно з офіційним сайтом підприємства "Славнафта-ЯНОС" входить до десятки найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.
  • Уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про збиття 21 безпілотника над територією чотирьох областей РФ та тимчасово окупованого Криму. За їхніми словами, засоби ППО вночі знищили та перехопили 21 нібито український безпілотник. Зокрема, 11 дронів збили над Кримом, 5 над Білгородською областю, 3 над Брянською і по одному над Калузькою та Тульською областями. Пізніше стало відомо, що один із нібито збитих дронів упав на територію нафтобази у Калузі. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. 
  • А вже вночі 31 січня міністерство оборони Росії повідомляло, що над Псковською областю був збитий безпілотник. Цей регіон межує з країнами Балтії. "Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йшлося у повідомленні.
  • Росіяни також заявляють, що вночі середи, 31 січня, невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу "Невський мазут". За даними українських ЗМІ, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.  Близько 04:20 за місцевим часом російська ППО намагалася збити БПЛА на підльоті, за 60 км від Пітера залучили зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Підбитий дрон зміг долетіти до Невського району Петербурга і впав на територію заводу "Невський мазут", пошкодивши кілька цистерн. Згодом цей інцидент прокоментував губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. За його словами, вночі на промисловому майданчику в Невському районі стався "інцидент, який вимагав уваги силових відомств". Як пояснили джерела зі спецслужб, росіяни намагались збити український БПЛА з комплексу С-400 – це найпотужніша система ППО, що є в арсеналі ворога. Проте збиття не виявилось ефективним – дрон все одно упав на території Невського НПЗ. "Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", – пояснило джерело.
  • Партизанський рух "Атеш" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області. Через неї росіяни перекидували ракети в арсенал повітряно-космічних сил РФ. Зазначається, що диверсія сталося 30 січня 2024 року. біля населеного пункту Першотравневе Тамбовської області. "У результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)", – йшлося у повідомленні.
  • Міністерство оборони Росії у четвер, 1 лютого, заявило про нібито атаку безпілотників на Курську, Бєлгородську та Воронезьку області. Ворожа ППО буцімто знищила 11 БПЛА. Зазначається, що російська ППО за ніч буцімто збила 5 безпілотників у Курській та Бєлгородській областях. Один дрон збили у Курській області, 4 – у Бєлгородській. Пізніше окупанти написали, що близько 06:30 їхня ППО перехопила та знищила ще чотири дрони над Бєлгородською областю та два над Воронезькою.
  • У трьох російських областях уночі суботи, 3 лютого, знову лунали вибухи та працювали системи ППО через нібито атаку безпілотників. У Волгограді спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. За їхніми словами, російська ППО перехопила та знищила вночі сім нібито українських безпілотників над територією РФ. Зокрема, 4 БПЛА знищено над Білгородською областю, 2 – над Волгоградською та ще один над Ростовською областю. За даними представників екстрених служб та міністерства надзвичайних ситуацій РФ, пожежа спалахнула близько 05:15 внаслідок падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух. Зазначається, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів. На місці працювали відповідні служби, які намагалися вогонь загасити. Як писали російські ТГ-канали, палав НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". За даними джерел, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти. первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. 
  • Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що уранці 4 лютого регіон нібито атакували безпілотники. За словами губернатора, у селищі Теткіне Глушківського району внаслідок атаки БПЛА ушкодження отримали інфраструктурні об'єкти зв'язку.

обстріл, ППО

Фото: reuters

Пожежа у Севастополі біля Бельбеку та знищений ракетний катер "Івановєц"

  • У тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО Росії. Згідно з даними "Крим.Реалії", у селищі Роздольне розміщено військову частину 85683-р. "Вранці 30 січня ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму", – йшлося у повідомленні. На сайті російської адміністрації району зазначено, що після анексії у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ. Головне завдання службовців цього роду військ – ведення повітряної розвідки.
  • У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявляли про роботу ППО. За інформацією місцевих, вибухи також прогриміли в Саках, Джанкої, Гвардійському, Феодосії, Нижньогірському та Сімферополі. Водночас у тимчасово окупованому Севастополі була зафіксована пожежа. За повідомленнями "Кримського вітру", дим видно з різних районів міста, пожежа в районі аеродрому Бельбек.
  • 1 лютого російський літак впустив авіабомбу над територією окупованої Луганщини у місті Зимогір'я. "За даними ASTRA, 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко наші боєприпаси, імовірно, ФАБ-500", – йшлося у повідомленні. Зазначалося також, що жителів вулиці евакуювали.
  • У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом. Зазначається, що ракетний катер ворога перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус корабель зазнав пошкоджень і затонув. "Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", – розповів згодом Буданов.

ракетний катер "Івановец"

Фото: ria.ru

Думки експертів

Як зазначив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, атаки на важливі інфраструктурні об'єкти у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", – сказав Буданов.

Тим часом військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував знищення ракетного катера "Івановєц", зазначивши, що у ворога до десятка таких ракетних катерів, з них декілька одиниць перебуває у складі Чорноморського флоту РФ. За його словами, потоплення цього катера є черговим цвяхом у можливості Чорноморського флоту РФ незаконно діяти у тимчасово окупованих акваторіях українських вод.

"Операція, яку провело ГУР, була дуже показовою та призвела до знищення ракетного катера "Івановєц". Це був великий ракетний катер або малий корвет проєкту 1241, який має декілька функцій. Він може використовуватися у якості або малого протичовнового корабля, або великого ракетного катера, або прикордонного сторожевого корабля", –  зауважив військовий експерт.

Разом із тим керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук повідомив, що для знищення ракетного катера "Івановєц" було проведено ряд складних операцій зі зменшенням можливостей російських систем ППО в Криму.

"Треба розглядати операцію зі знищення малого ракетного катера "Івановєц" як завершальний етап цілої низки заходів. Оскільки для того, щоб знищити такий корабель потрібно провести ряд заходів. Важливим фактором ефективності такої операції є попереднє знищення систем ППО. Саме це відбулось перед атаками на Севастополь і штаб Чорноморського флоту РФ", – пояснив Лакійчук.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Крим
окуповані території
безпілотник
Бєлгород
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