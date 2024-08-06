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Головна Війна з Росією "Поки на лінії фронту ситуацію не міняє": ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко про роль F-16 у війні з РФ
Ексклюзив

"Поки на лінії фронту ситуацію не міняє": ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко про роль F-16 у війні з РФ

Марина Клюєва
6 серпня, 2024 вiвторок
22:10
Війна з Росією

Засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів про те, як можуть застосовувати винищувачі F-16, які отримала Україна, та яка наразі їхня роль у війні

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Поки на лінії фронту ситуацію не міняє, змінює ситуацію дійсно в повітрі, тому що їхніх пілотів адаптують для нашого театру воєнних дій, вони повинні набратись досвіду з одного боку, а з іншого боку це проводиться таким чином, щоб ми не втратили ці літаки в такій суперечці інтересів. Оскільки це розроблявся літак як легкий винищувач, але він має і універсальні характеристики щодо завдання ударів по наземних цілях, тобто застосовується в ролі штурмовика", - розповів генерал Романенко.

Також він зазначив, що винищувач може працювати і працює по аеродинамічних цілях, до яких відносяться гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники.

Колишній заступник начальника генштабу розповів, що в Україні F-16 можуть діяти по крилатих ракетах та БПЛА. Він вважає застосування літаків у ролі ППО важливим, адже зазначив, що судячи з атаки 8 липня по Києву, росіяни удосконалюють ракети і тоді застосовували крилаті ракети, які проходили через українську ППО більш ефективно, ніж це відбувалось раніше.

"Кількість безумовно недостатня, але досвід придбають і наш інженерно-технічний склад на аеродромах, і це не один аеродром, а декілька, це й не тільки аеродроми, тобто використовують все те, що роблять, до речі, пілоти на радянських літаках нашого парку, тобто теж виконують свої завдання в дуже важких умовах, коли переважають в рази кількість літаків повітряно-космічних сил російської збройних сил Російської Федерації. І тому треба, щоб придбали досвід і пілоти, і інженерно-технічний склад, виконання цих завдань", - каже Романенко.

Він вважає, що після цього можна буде переходити до виконання інших завдань.

"І поступово ми будемо наближуватись до виконання завдань на лінії зіткнення і поза нею. Для нас головна мета - це знищення носіїв у керованих авіаційних бомб, а це можна робити чи зенітно-ракетними комплексами середньої, великої дальності такі, як Patriot чи літаками покращеними четвертого плюс покоління, такі, як є F-16, але я ще раз кажу, з урахуванням відповідного інформаційно-технічного забезпечення, тому що характеристики літаків російських Су-30, 35 кращі, ніж F-16", - додав генерал.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще у 2022 році. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення ухвалили в травні 2023 року, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. За кілька днів на зустрічі союзників України "Раммштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 до кінця року. 

8 лютого 2024 року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цьогоріч, проте точну дату не озвучив.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни.

29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема, йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для зрівняння сил України та Росії у небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що передадуть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
F-16
Військові новини
Авіація
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