Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які Україна отримає від ЄС: пояснює майор запасу НГУ Гетьман
Ексклюзив

В чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які Україна отримає від ЄС: пояснює майор запасу НГУ Гетьман

Тетяна Нижник
3 серпня, 2024 субота
19:00
Війна з Росією

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів про найсучасніші ракети, якими США оснастять F-16 для України від ЄС

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нам будуть постачати три види ракет. Перші — сучасні ракети "повітря-повітря", які мають дальність до 180 км. Вони сучасні, тому що добре можуть влучити у ворожий літак, зокрема, той, що несе російські КАБи та ФАБи. Ці ракети керуються безпосередньо з комп’ютера літака, і пілот вже не бере участі в їхньому польоті. Це те, що називається "вистрілив і забув". Тобто побачив, захопив ціль бортовим радаром літака, який є радіолокаційною станцією. Цей радар бачить далі, ніж бортовий радар російських літаків, тому раніше може побачити F-16, запустити цю ракету і знищити ворожу ціль", - повідомив Гетьман.

Другий вид — плануючі бомби, які наводяться на прикінцевій ділянці польоту. Їхнє кругове ймовірне відхилення, точність, становить не більше 5 м: "Це доволі високоточна зброя. Це стосується зброї "повітря-земля", - розповів майор запасу НГУ.

За його словами, третій вид — найсучасніші протирадіолокаційні ракети. Вони не тільки рухаються за електромагнітним випромінюванням, яке створює ворожий радар, але й запам’ятовують координати цієї станції.

"Якщо росіяни встигнуть вимкнути радар, ракета все одно запам’ятає координати і точно влучить у ціль. Ймовірно, йдеться саме про ці ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км, зокрема AIM-120D. Також є ракети для зенітно-ракетних комплексів, які стріляють на відстань 70-80 км. Тут важлива не стільки дальність, скільки точність. Але для того, щоб ракета полетіла за радіолокаційним сигналом, літак має зайти в зону, де цей сигнал його бачить, що створює певну небезпеку. Плануючі розумні бомби також належать до цих трьох видів зброї", - додав він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще у 2022 році. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. 

Ключові рішення ухвалили в травні 2023-го, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого цього року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучили.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.

26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни.

29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема, йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для зрівняння сил України та Росії у небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.

Теги:
Світ
Україна
зброя
військові
ЗСУ
США
F-16
Військові новини
зброя для України
Авіація
Читайте також:
Сергій Куюн
Автор Сергій Куюн
1 серпня, 2024 четвер
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
19:40
Киргизстан
Віцепрем'єр Киргизстану погрожує виходом з Євразійського союзу, якщо РФ погіршить становище трудових мігрантів
19:39
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ
19:30
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Меншість, яка підтримує Московський патріархат, вважає, що зв’язки ще знадобляться: нардеп Павленко про зволікання "слуг" із законом про заборону УПЦ МП
19:24
Оновлено
Дональд Трамп
Штаби Трампа та Гарріс не можуть узгодити дату та місце теледебатів
19:04
Червоний Хрест
Окупанти розчленували українського полоненого й виклали з відрізаних частин тіла герб РФ: Лубінець звернувся до Червоного хреста та ООН
18:53
Генерал-лейтенант Росгвардії Володимир Спиридонов
СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, що займався окупацією Херсонщини
18:38
Аналітика
Артем Довбик, "Рома"
Перший український гладіатор. Що чекає на Артема Довбика у "Ромі"
18:30
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відбувається відновлення деокупованих міст Київщини
18:09
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Карпати" зіграли в нічию з "Вересом". Результати й розклад 1-го туру УПЛ
18:05
OPINION
Валерій Чалий
Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...
17:50
Кримський міст
У ЗСУ пояснили, яким чином Кримський міст допомагає в утилізації російської ППО
17:43
Ілля Ковтун
На Олімпіаді-2024 український гімнаст Ковтун посів четверте місце у вільних вправах
17:29
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
Байден попередив Нетаньягу, що США припинять допомогу, якщо Ізраїль сприятиме ескалації конфлікту з Іраном, - Axios
17:22
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ: є перші фото з супутника
17:21
Українські шаблістки пройшли до фіналу і гарантували Україні четверту медаль на Олімпіаді-2024
17:08
Армія України потопила російський підводний човен у Севастополі
16:47
ЗСУ
На фронті російські окупанти атакують на 10 напрямках: де найактивніше
16:22
Ексклюзив
перемовини Китай США
"США не допустять Китай до переговорів з Росією": Фейгін назвав причину
16:19
Полковник ЗСУ Андрій Усанов (світлина 2016 року)
"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени": 31 бригада просить не знімати з командування полковника Андрія Усанова
16:12
стела на в'їзді у Донецьку область
Росіяни атакували приватний сектор у Покровську: загинула людина, є постраждалі
16:07
OPINION
Олег Постернак
Гарріс потрібна ціннісна електоральна війна
15:53
Обслуговування, музика та меню лише російською: з кафе у Затоці вигнали відвідувачку, яка просила персонал перейти на українську
15:52
У Німеччині на гоночній трасі стався вибух: постраждали 22 людини
15:19
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдруге за день вдарили по передмістю Харкова
15:02
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла у півфінал Олімпіади-2024
14:57
Партизани знайшли прихований штаб ФСБ у Ялті
14:48
ведмідь бурий
У румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку: уряд скасував мораторій на полювання
14:44
Підполковник Олег Могульський та полковник Леонід Хода
1-ша окрема танкова Сіверська бригада отримала нового командира: хто це
14:34
Ілюстративне фото
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі військових автівок
14:33
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: 4 постраждалих
14:29
Оновлено
Після нічної атаки "шахедами" пожежу на Вінниці гасили 2 спецпотяги та 64 рятувальники
14:01
OPINION
Володимир Ар'єв
Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
"Не раніше 20 січня 2025 року": Фейгін спрогнозував, коли можуть розпочатися переговори з РФ
13:57
загибла риба
На ТОТ Донеччини масово гине риба через забруднену воду в місцевих ставках, - ЦНС
13:42
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини повернули ще 8 українських дітей
13:37
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
13:25
втрати окупантів
Зменшення добових втрат РФ на фронті свідчить про зміцнення позицій окупантів на Харківському напрямку, - розвідка Британії
13:18
ракета Нептун
Румунія спільно з Україною планує удосконалювати ракети "Нептун", - ЗМІ
12:57
Ллойд Остін
Остін скасував угоди трьох підозрюваних у теракті 11 вересня про співпрацю зі слідством
12:52
дощ у Львові погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли й де в Україні пройдуть дощі 4 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV