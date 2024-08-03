В чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які Україна отримає від ЄС: пояснює майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нам будуть постачати три види ракет. Перші — сучасні ракети "повітря-повітря", які мають дальність до 180 км. Вони сучасні, тому що добре можуть влучити у ворожий літак, зокрема, той, що несе російські КАБи та ФАБи. Ці ракети керуються безпосередньо з комп’ютера літака, і пілот вже не бере участі в їхньому польоті. Це те, що називається "вистрілив і забув". Тобто побачив, захопив ціль бортовим радаром літака, який є радіолокаційною станцією. Цей радар бачить далі, ніж бортовий радар російських літаків, тому раніше може побачити F-16, запустити цю ракету і знищити ворожу ціль", - повідомив Гетьман.

Другий вид — плануючі бомби, які наводяться на прикінцевій ділянці польоту. Їхнє кругове ймовірне відхилення, точність, становить не більше 5 м: "Це доволі високоточна зброя. Це стосується зброї "повітря-земля", - розповів майор запасу НГУ.

За його словами, третій вид — найсучасніші протирадіолокаційні ракети. Вони не тільки рухаються за електромагнітним випромінюванням, яке створює ворожий радар, але й запам’ятовують координати цієї станції.

"Якщо росіяни встигнуть вимкнути радар, ракета все одно запам’ятає координати і точно влучить у ціль. Ймовірно, йдеться саме про ці ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км, зокрема AIM-120D. Також є ракети для зенітно-ракетних комплексів, які стріляють на відстань 70-80 км. Тут важлива не стільки дальність, скільки точність. Але для того, щоб ракета полетіла за радіолокаційним сигналом, літак має зайти в зону, де цей сигнал його бачить, що створює певну небезпеку. Плануючі розумні бомби також належать до цих трьох видів зброї", - додав він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо Про передачу Україні винищувачів F-16 почали говорити ще у 2022 році. Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер заявляв, що Україна отримає літаки F-16 лише через 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення. Ключові рішення ухвалили в травні 2023-го, коли президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Через кілька днів на зустрічі союзників України "Рамштайн-12" ухвалили рішення про створення повітряної коаліції для підготовки українських пілотів. У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі. Норвегія також заявила, що надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома. 15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо в міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16. 12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США. На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 8 лютого цього року посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точну дату не озвучили. 21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. 22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. 29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16. Згодом посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року. 26 квітня стало відомо, що в Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але наразі не відомі точні терміни. 29 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Зокрема, йдеться про підземні сховища, бункери.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для зрівняння сил України та Росії у небі.

Тоді ж у Норвегії повідомили, що держава передасть Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися у цьому році.

31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.