Про це повідомляє Reuters.

У позові йдеться, що Twitter сприяє залученню користувачів "незліченною кількістю правопорушних копій музичних композицій".

Тож члени Національної асоціації музичних видавців, включаючи Sony Music Publishing (головний офіс в Нью-Йорку, США), BMG Rights Management (в Берліні, Німеччина) і Universal Music Publishing Group (в Санта-Моніці, Каліфорнія, США), вимагають відшкодування понад 250 мільйонів доларів США за ймовірне порушення майже 1700 авторських прав.

Зазначається, що Twitter заохочує порушення авторських прав користувачами, що збільшує залученість і доходи від реклами, водночас надаючи йому несправедливу перевагу перед платформами, які платять за музичні ліцензії (TikTok, Facebook, YouTube). Порушення посилилися після того, як Ілон Маск купив Twitter, йдеться у позові.

"Внутрішні справи Twitter щодо питань, пов’язаних із цією справою, перебувають у безладі", - заявили видавці, відзначивши серйозні скорочення юридичних команд компанії та відділу довіри та безпеки.

Що відомо про Twitter після придбання соцмережі Маском

27 жовтня минулого року стало відомо, що Ілон Маск придбав Twitter. Він розпустив раду директорів, а потім доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 року.

4 листопада 2022 року Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Тоді працівники подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор планував неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників.

Згодом Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії. А Twitter вчергове звільнив робітників, скоротивши штат команди з питань довіри й безпеки, яка займалася глобальною модерацією контенту.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що понад 500 рекламодавців призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлі мільярдером соцмережі у 2022 році.

А бізнесмен заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Twitter "майже беззбитковий".

У квітня Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin. А користувачам дозволили стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. Також Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

24 квітня стало відомо, що в соцмережі повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників. Згодом власник Twitter заявив, що в соцмережі планують видаляти акаунти користувачів, які не були активні впродовж декількох років. Компанія ж визнала, що функція "Коло", яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю.

У травні Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки. Й повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

Крім того, американський мільярдер призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно. Згодом до компанії долучився ще один топменеджер NBCUniversal – Джо Бенаррох.