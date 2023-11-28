Погода не є тим чинником, який головно впливає на темп бойових дій. Колонка Сергія Згурця

Допомога Україні від західних партнерів



Сьогодні, 28 листопада, у Брюсселі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що зараз на лінії фронту в Україні відбуваються інтенсивні бойові дії, потрібно готуватися до посилення боїв та повітряних ракетних атак по містах України, тому вкрай важливо надавати подальшу допомогу Україні.

На тлі цього згадаю про те, що вже і президент Чехії Петр Павел заявив у одному з видань, що у Європи та НАТО немає іншого вибору окрім як дати Україні все необхідне для виконання завдань з відновлення контролю над своїми кордонами. Будь-яка менша допомога була б нашою поразкою, говорить він про Європу. Але Павел також чесно визнав, що західних поставок військової техніки недостатньо для того, щоб Україна могла продовжувати операції високої інтенсивності. "Ми не дотрималися своїх обіцянок щодо постачання українцям артбоєприпасів. Тренування на F-16 почалося пізніше, ніж ми хотіли, а Україна й досі очікує отримати німецькі ракети Taurus, проте Берлін ще не вирішив, чи постачати ці ракети, чи ні. Це створює дисбаланс у поставках, а невизначеність не є доброю основою для військового планування", - зазначив Петр Павел.



Але навіть за умов політичної, я певен тимчасової, невпевненості щодо обсягів підтримки України, насамперед з боку США та Німеччини, наші військові роблять свою справу на полі бою з повною відданістю.

Ситуація на фронті

А далі будемо говорити про фронт і нагадаю, що за минулу добу Сили оборони відбили 84 атаки ворога на різних ділянках. Це на 20 більше, ніж минулої доби попри дощ, сніг та морози. І це говорить про те, що не погода є тим чинником, який головно впливає на темп бойових дій, а наявність сил та засобів, тобто зброї, про яку згадували і генсек НАТО, і президент Чехії Петр Павел.

Російські окупанти зараз намагаються найактивніше штурмувати на двох ділянках - це на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Разом там було 50 військових атак противника, які були відбиті. Зокрема на Бахмутському напрямку було відбито 28 атак. При цьому командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, оцінюючи загальну ситуацію, серед іншого визначив те, що зараз у противника відбувається активізація використання дронів-камікадзе по всій ділянці фронту. Поговоримо більше детально про бойові дії під Бахмутом і про тактику використання дронів з обох сторін.

Микола Волохов, командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ої окремої штурмової бригади, розповів, що ворог потрохи нарощує активність. Хоча можна сказати, що такого не було, щоб противник її знижував. Хіба що тоді, коли ЗСУ йшли вперед і росіяни були вимушені це робити. Для Сил оборони це перша зима, коли використовуються FPV-дрони, дрони-камікадзе, великі нічні дрони і дуже багато різних типів БПЛА, які ще не використовувалися масово взимку. І з цим починаються перші проблеми, коли через штормові вітри працювати FPV-дронами дуже складно, але хлопці потрохи адаптуються. Зима - це пора року, коли вести бойові дії надзвичайно складно, але будемо продовжувати.

Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" розказав, що один розрахунок - це 10-15 дронів. Пуск 15 дронів за один день або за одну операцію є непоганим показником. Це при умові, якщо підрозділ забезпечений і дронів вистачає. FPV-дрон знищує кожну третю ціль, якщо говорити про його ефективність. Якісь дрони не долітають через дію ворожого РЕБу, якісь можуть не долетіти через інші обʼєктивні фактори впливу, наприклад, погодні умови. Тобто ефективність FPV-дронів така сама, як у хвалених російських "ланцетів". Хоча "Ланцет" дуже дорого коштує, а FPV-дрон не такий дорогий. Бригада в середньому використовує на місяць близько тисячі FPV-дронів, однак ще треба мати резерв та стратегічний запас.

Після слів Миколи Волохова наголошу, що на сайті аеророзвідки "Terra" можна фінансово підтримати підрозділ коштами, які будуть скеровані на закупівлю FPV-дронів, щоб використовувати їх проти нашого ворога. На сайті багато відео, на яких наші захисники демонструють ефективність ураження живої сили та техніки противника.



А далі ми будемо говорити про інші аспекти фронту та про події навколо війни.



Віктор Кевлюк, військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ, зауважив, що на сьогодні ситуація на фронті особливою динамікою не вирізняється. Якщо говорити про події, які відбулися впродовж листопада, то вимальовується наступна картина. На Куп'янському напрямку 25-та та 138-ма бригади противника без успіху місяць намагаються просунутися до Синьківки. 15-й полк 2-ої мотострілецької дивізії ворога воює в районі Першотравневого і має просування десь близько 2 км. На ділянці між Орлянкою та Ягідним декілька наших опорних пунктів захопив 26-ий танковий полк 47-ої танкової дивізії. Між Райгородкою та Новоєгорівкою наші Сили оборони відкинули загарбника десь на пів кілометра, для стабілізації ситуації у район Райгородки противник перекинув 380-й мотострілецький полк.

Полковник запасу ЗСУ продовжив розповідь щодо Бердянського напрямку, куди прибули російські підрозділи з острова Сахалін. Вони контратакували в районі Старомайорського і дещо просунулися біля балки Грушева. На Токмацькому напрямку, в районі Роботиного наші підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" просунулись у бік Копаней, відтіснивши 136-ту бригаду противника з її позиції. А також ворожий 247-й десантно-штурмовий полк так само був змушений полишити свої позиції на висоті 140 і повністю відійшов у Вербове, де зайняв оборонні позиції. Це дуже слабка динаміка, просування на 200-500 метрів то в одну, то в іншу сторону.

Військовий експерт Центру оборонних стратегій зазначив, що на Бахмутському напрямку ситуація цікавіша. Противник, захопивши місто, створив собі виступ розмірами десь 24 км на 13 км. І зараз можемо спостерігати ситуацію, якщо командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" завдасть два удари з півночі та півдня в напрямку Покровського, то в оточенні опиниться досить значне вороже угруповання, яке зараз у Бахмуті веде бойові дії. Командування противника цю ситуацію усвідомлює. Північніше Бахмута дві десантні дивізії ворога намагаються відсунути наші війська за Берхівське водосховище. Південніше загарбник робить спроби вибити наші війська з позицій в районі Кліщіївки та Андріївки.

Кевлюк підкреслив, що Авдіївка - найбільш напружена ділянка. Лише за минулу добу противник провів 14 атак. Практично в повному складі намагаються заволодіти Авдіївкою 1-ий армійський корпус 8-ої загальновійськової армії РФ. Ворог атакує в напрямку Новокалинового, Степового, коксохімічного заводу, намагається прорватися на східні та південні околиці міста, пробитись у Первомайське. Південніше, в районі Мар'їнки та Новомихайлівки дві дивізії противника ведуть бойові дії, без успіху намагаючись сприяти просуванню в районі Авдіївки.

Якщо коротко, то сьогодні така ситуація на фронті.