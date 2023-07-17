Динаміка на фронті

Зросла динаміка майже по всіх ділянках фронту. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що на Купʼянському напрямку ворог намагається розпочати масштабні дії й поставив за мету розгромити наші війська у районі Купʼянська й продовжити наступ у глибину наших порядків. Проте змін по лінії фронту немає, і сподіваюсь, що не буде, бо це спроба ворога створити умови, аби наші Сили Оборони менш активно діяли на півдні.

На південному фронті, який йде по Запорізькій й Донецькій областях довжиною у 170 км, найбільша інтенсивність на двох напрямках. Це Бердянський напрямок, де є рух наших підрозділів від Великої Новосілки. Вчора, 16 липня, була заява Генштабу ЗСУ про те, що наші війська увійшли у населений пункт Старомайорське. Це просування до першої лінії оборони, де починається ця лінія за Старомлинівкою. Також тривають атаки на Приютне, де ворог все ще тримає оборону й перекидає резерви у цю зону. Ще один активний напрямок на півдні - це від Оріхового у бік Мелітополя та Токмака. Там діє низка наших бригад, зокрема відома 47-ма. Триває повільне просування у бік Роботиного та Новопокровки, але ворог й тут перекидає резерви, включно з такими підрозділами, як 100-та окрема розвідбригада. Цікаво, що ця бригада була експериментальною, а зараз противник всіма силами й засобами намагається закривати ті дірки, які створюються у нього на лінії оборони.

Коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, насамперед на півдні, то на поточному етапі треба зважати не на кілометри, а на знищену силу противника та його засоби ураження. До речі, ресурс Oryx, який підраховує втрачену техніку з обох боків на підставі підтверджених фотографій та інших даних, наводить співвідношення втрат російської техніки до української як 3 до 1. Це вкрай гарний показник, який свідчить про ефективну роботу нашої артилерії, контрбатарейної боротьби, на ефективність якої жаліються російські командири, що відповідають за оборону півдня, а це 58-ма армія РФ й російський генерал Ігор Попов, який залишив посаду. У Бахмуті так само змінюються керівники російських підрозділів саме через ці загрози.

Згадаю цитату Олександра Тарнавського, командувача напрямку "Таврія", з його інтервʼю CNN, де він сказав про те, що ми тримаємо суперника як у боксі, на відстані витягнутої руки, не підпускаємо близько, бо ближній бій - це інша справа. На великих дистанціях ми ефективно перемагаємо, сказав Тарнавський. Поки ми говоримо про дальні дистанції й про подальші успіхи, але зараз нам треба пробитися через ворожі мінні поля, які суттєво гальмують просування наших військ та впливнули на нашу тактику ведення бойових дій. Зараз саперні підрозділи визначають темп просування українськиї військ, а артилерія визначає обсяги знищення противника. Саме це й створює передумови для подальших якісних змін на полі бою.

У Бахмуті російські загарбники намагаються зберегти свої позиції, підтягують резерви. Окупанти роблять спроби контратакувати, проте за останній час успіху не мають.

Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ, розказав, що 56-та та 57-ма бригади працюють у напрямку Берхівки та Берхівського водосховища. Ми дійсно просуваємось згідно з тим, як працюють сапери. За 8 місяців боїв ворог зміг ешелонувати оборону та засіяти поля мінним загородженням дуже ефективно. Вже існують системи дистанційного розмінування, але їхня кількість недостатня, щоб більш ефективно просувалися Сили оборони України.

Командир підрозділу ЗСУ додав, що фортифікаційні споруди, які зробив ворог, зроблені з бетону, туди можуть заїжджати танки. Це окопи, по яких може пересуватися навіть техніка. Якби у нас за 8 років війни було зроблено такі фортифікаційні споруди, то зараз не прийшлось би нічого відбивати. Ярославський наголосив, що три тижні тому, коли штурмували Берхівку й навіть входили до Берхівки, росіяни перекинули туди два полки ДШВ й геерушників. Противник посилив цей напрямок. Зʼясувалося, що у ворога нема достатньо сил та засобів, щоб оперативно перекидати сили з однієї лінії фронту на іншу. Їм знадобився час, з ранку до вечора, щоб перекинути якісь резерви ДШВ на цю ділянку. Не так у ворога все гарно, як він розказує. Але наступати та штурмувати завжди важче. Вчора, 16 липня, противник накривав наших захисників під Берхівкою 4,5 години, неможливо було вийти з бліндажа, щоб просунутися далі. Після сотого прильоту вже збилися з рахунку, скільки загарбники витрачають боєприпасів. Вони мають добру підтримку БК.

Удар по Кримському мосту

Далі інша тема про Кримський міст, який з'єднує Росію з Кримським півостровом. Цей міст зараз закритий після пошкодження його автомобільної частини. Один з прольотів мосту впав, інший також зазнав пошкоджень внаслідок двох потужних вибухів. Ймовірно, для цього були застосовані морські дрони. Вже не вперше Кримський міст виходить з ладу. Пам'ятаємо минулий рік, коли автівка зі значною кількістю вибухової речовини вивела з роботи на тривалий час цю логістичну артерію, що забезпечує постачання у тому числі й російських сил на окуповану територію.

До речі, норми міжнародного права та аналіз оперативних обставин форми ведення війни дозволяють перерізання таких логістичних шляхів противника. Про це сьогодні сказали у СБУ, пояснюючи, що відбулося, але деталі пообіцяли розповісти після перемоги.

Фото: ReutersВолодимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, розповів, що з огляду на інформацію про руйнування, які зазнав Кримський міст, противник розповідає про атаку двох морських дронів та про два вибухи на автомобільній та залізничній ділянках мосту. Однак за іншими даними, було три засоби, що уразили міст. Ще брак інформації, щоб робити якісь певні висновки. Але, якщо йдеться про дрони, то це можуть бути дрони штучного несерійного виготовлення, які атакували Севастополь, розвідувальний корабель "Іван Хурс", Новоросійськ та інші цілі, що суттєво впливають на оперативний режим використання морських сил і добряче тримають у тонусі противника. Ймовірно, йшлося про вибух кількасот кілограмів вибухівки, це вже не малі дрони, а могли бути більші, глісерного типу катери, які здійснили підрив під опорами мосту.

Капітан першого рангу у відставці зауважив, що слід взяти до уваги уроки першого пошкодження Керченського мосту у жовтні минулого року. Нагадавши, що тоді не була вантажівка з вибухівкою, а був вибух з середини, ближче до нижньої частини мосту. Це була блискуча операція спецслужб, ймовірно, України, якщо колись дізнаємося, бо на сьогодні це лише припущення. Того року, крім прольоту, де власне стався вибух, завалилося ще два прольоти, які були зовсім в іншому боці від епіцентру вибуху. Це говорить про те, що конструкція мосту побудована на пливких ґрунтах, які дихають, тобто мають вільний режим підйому та коливання, і прольоти були покладені не дуже жорстко на опори. Залежно від пори року та частоти коливань опори мають свободу переміщення вздовж і поперечно. Був використаний направлений вибух, підрив стався біля опори, і та частина вибухової хвилі, яка мала б піти у бік, була спрямована за допомогою опори вверх, вдаривши знизу. Військове керівництво, яке планувало цей удар, врахувало особливості конструкції.

Військово-морський експерт Defense Express дав коментар щодо слабкого захисту ворогом Кримського мосту, і вважає, що противник виявився самовпевненим або купився на те, що ми постійно говоримо про удар ракетами чи дронами по мосту. Окупант готувався, що зверху буде небезпека, а ми завдали удар знизу. Це також інформаційна складова будь-якої операції та війни. Або ж ті структури у РФ, які б мали захищати міст, займалися чимось іншим.

Заблоцький припустив, що основні перевезення ворог здійснює не автомобільним транспортом, а головні постачання боєкомплектів та техніки відбувається залізницею. На жаль, залізниця, хоч з обмеженнями, ще працює. Доки працюватиме залізниця, противник зможе підтримувати свою логістику.

Підсумовуючи пана Заблоцького, зазначу, що можна буде повторити це виконання, використовуючи, можливо, не лише морські дрони, а й ракети дальньої дії, аби перерізати залізничне сполучення, що позитивно вплине на хід наших військових операцій.