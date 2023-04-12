Про відео страти українського полоненого

Ворог вкотре намагається залякати наших воїнів і нас з вами. Учора,11 квітня, ввечері у соцмережах з'явилося відео, на якому російські агресори катують українського полоненого і відрізають йому голову поки він ще живий. У Міністерстві оборони України закликали не розповсюджувати це відео, а СБУ повідомила про початок розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Також було заявлено, що питання про страту українського полоненого має розглянути й комітет ООН з прав людини. Хоча до того вже є низка значних і кричущих фактів порушення ворогом усіх можливих і неможливих норм та правил введення війни. Зараз противник знову вдається до акції залякування і демонстраційної страти українського військового. Протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких показано обезголовлення українських солдатів. Зняті вони у різний час, під час окремих подій - одна влітку, а друга, можливо, у Бахмуті. Зазвичай вороги публікують такі відео, коли у росіян все дуже погано, коли вони мають поразки на лінії фронту, коли у них закінчуються сили та коли вони бояться наступу.

Подібна жорстокість окупантів є їхньою системно-психологічною зброєю з метою терору та залякування українців. Але це має лише зворотну реакцію з нашого боку, йдеться зовсім не про страх. Питання у тому, щоб на це зреагував світ і остаточно зрозумів, що Росія – це держава-терорист. До речі, про це сказав президент України Володимир Зеленський та наголосив на тому, що кожен лідер країни повинен реагувати, не чекати, що це забудеться, що пройде час і про це не будуть пам'ятати. Про це будуть пам'ятати! Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз потрібно діяти! І нам потрібно максимально зосередитися на лінії фронту, наголосив президент.

Зосередитися на фронті, як на мене, означає завдати максимальних збитків ворогу. Це те, що зараз роблять наші Сили оборони. А цивілізований світ має допомагати Україні зброєю та фінансами, стискати зашморг санкцій навколо Росії.

Достатньо складно перебудуватися на іншу тему з огляду на жорстокі дії, які чинить Росія над нашими полоненими, але спробую.

МАГАТЕ неспроможне захистити ЗАЕС

Росія сьогодні провела випробування нової ядерної ракети. Крім того, країна-агресорка тривалий час фактично тримає у заручниках увесь світ, захопивши ЗАЕС. Тиждень тому керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну станцію і заявив, що гарантувати безпеку станції вже неможливо. Кількість російських військових поблизу станції збільшилась, її неможливо захистити. Але так і не визнає, що у цьому винні саме російські військові. Може МАГАТЕ працює на окупанта?

Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", зауважив, що МАГАТЕ - це міжнародна організація під дахом ООН. А що являє собою ООН коментувати зайве, тому внутрішньо оонівська організація не може бути кращою за свою парасолькову структуру. На жаль, очікувати дива від МАГАТЕ не доводиться. Щобільше, такі заяви є аморфні. Зустріч у Калінінграді виконавчого директора з керівником Росатому Ліхачовим - це зайвий додатковий стимул для Росії продовжувати ядерний шантаж. Це прояв слабкості не просто МАГАТЕ, а прояв слабкості західного світу, який не в змозі ефективно використовувати наявний інструментарій. Наприклад, санкціонувати Росатом, тому що головний оператор ядерного шантажу - це Росатом.

Михайло Гончар сказав, що спільно зі збройними силами Росії та окупаційним контингентом, який розміщений на території ЗАЕС Росатом здійснює менеджмент ядерної ескалації у взаємодії з військовим командуванням. Зараз дуже небезпечний момент. За наявною інформацією здійснюється встановлення вибухових пристроїв, які мають спрацювати у певний час "Ч". Вони встановлюються у системі колекторів циркуляції технічної води, у системі охолодження другого контуру, яка надходить від так званих бризкальних басейнів - це басейни охолодження. Якщо щось трапляється з цим колектором, по якому вода потрапляє на чотири енергоблоки із шести, то у випадку з перебоями з постачанням води за дві-три доби чекатиме фукусімський сценарій. Коли ці речі ми спостерігаємо, це означає, що готується повторний варіант ядерного шантажу на додаток до того, що відбувається зараз на території Білорусі, де Путін й Лукашенко готують розміщення тактичної ядерної зброї.

Замисел ворога доволі легко прочитується. Якщо ЗСУ вдадуться до контрнаступальних дій, почнеться ядерний ультиматум. Він буде супроводжуватися масованою пропагандою з боку Росії, що, мовляв, це Україна обстрілює ЗАЕС, це Україна займається ескалацією. Росіяни будуть посилатися на оцінки МАГАТЕ, що навколо ЗАЕС небезпечна ситуація і вона погіршується. Потрібно бути готовими до таких сценаріїв, щоб їх унеможливити, тому необхідно закликати наших стратегічних партнерів робити тиск, щоб подібний сценарій був унеможливлений. Потрібні жорсткі санкційні дії.

Санкції проти Росатому

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин вважає, що ядерне лобі Росії, на відміну від газового, діяло більш тихо і непомітно, але не менш ефективно. Насправді як говорять фахівці з ядернопромислової сфери у США, заміщення російських постачань уранової сировини було б цілком логічним, і це можливо зробити й за рахунок американських постачань, і канадських, і австралійських, а головне – потрібно вичленити російські постачання, які називаються тільки російськими, бо насправді частка Росії на світовому ринку уранової сировини кілька відсотків, здається не більше 5%. Основним гравцем є Казахстан, але він продовжує перебувати під парасолькою Росатому, хоч намагається зробити певні кроки, але все-таки оглядаючись на Москву. Тому, тут потрібні динамічні дії з боку західних урядів, однак ми там не бачимо достатньої політичної волі. Вже не говорячи про троянського коня Росії в Європі Угорщини, яка блокує дії ЄС у цьому напрямку. Треба діяти, а приклад Великої Британії є показовим, коли 24 лютого були запроваджені санкції проти Росатому, кількох підприємств та низки фізичних осіб, що викликало страшенне невдоволення у Росії. Британський атомний сектор мало пов'язаний з російським. Основним блокувальником санкцій у Європі проти Росатому є Франція. На жаль, ми бачимо деструктивну позицію Франції по низці питань. Що стосується Росатому та інших деяких санкцій, то Франція стала серйозним гальмом на шляху санкційного прогресу.

Санкцій проти Росії працюють недостатньо

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" розповів про дослідницький проєкт, який виконувався спільно з Інститутом чорноморських досліджень. Завжди наголошувалося на тому, що санкційні режими, які вводяться проти Росії, недостатні. Завжди бракувало більш жорстких підходів. З одного боку, не можна сказати, що санкції не працюють, але з іншого – результат недостатній, бо вони не зупиняють агресії, але її лише пригальмовують. Виділю лише дві речі, це сировинний блок, тобто експорт нафти, газу, нафтопродуктів, а інший блок – інтегральні схеми, які необхідні для виробництва високоточної зброї. Зараз кругом пишуть, що доходи Росії від нафтогазового експорту упали протягом першого кварталу 2023 року на 45%. Але насправді, коли ми поглянемо глибше, то побачимо іншу картину. Бо це падіння на 45% відносно 2022 року, у якому Росія отримала небачені за останні 27 років доходи від енергетичного експорту, які становили $384 млрд. А для порівняння у 2021 році було $253 млрд. Тобто у 2022 році Росія отримала на 51,5 % більше доходу, а ніж за попередній рік. І тому, коли ми говоримо про падіння у першому кварталі цього року, то практично Росія за підсумками цього року вийде приблизно на рівень доходів 2021 року. А це теж були немаленькі доходи. Найменші доходи Росія отримала у 2020 році, коли упала на світовому ринку ціна нафти, і був дохід всього $167 млрд. Але це не зупинило Росію, як ми бачимо до підготовки повномасштабної війни.

Гончар зауважив, що потрібно робити кроки на пониження цінової стелі для російських енергоресурсів. Бо поки у Росії є дохід у таких масштабах, то вони можуть попри всі санкційні речі платити податки у федеральний бюджет, таким чином фінансуючи війну. Цінова стеля має бути опущена до рівня собівартості. Те, що стосується високотехнологічних речей, мікросхем, які використовуються Росією для виробництва високоточної зброї чи створення розумних бомб, які вони почали використовувати на фронті, то попри санкції проти Росії, існує достатньо лазівок. Росіяни й не приховують і відкрито кажуть, що варіанти знайдені. Потрібно створити механізм, який би унеможливлював таку операцію. Зараз постає питання створення подібної до КОКОМ (координаційний комітет з експортного контролю) структури, яка зможе ущільнити цю санкційну перфоровану стіну, через яку до Росії потрапляє все, що їй необхідно для виробництва високоточної зброї. Потрібно затягнути ласо на шиї агресора.