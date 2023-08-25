Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях

У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях

25 серпня, 2023 п'ятниця
18:23
Світ Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі

Уряд Данії підготував законопроєкт, який передбачатиме покарання за спалення релігійних книг у публічних місцях: таким чином планують зменшити напругу у відносинах з мусульманськими країнами

Про це інформує Reuters

Зазначається, що рішення про створення законопроєкту ухвалили у зв'язку з низкою публічних протестів під час яких відбувалося спалення або пошкодження в інший спосіб примірників Корану. Це викликало напруження у відносинах з мусульманськими країнами. 

Тож уряд Данії запропонував законопроєкт, який забороняє неналежне поводження з релігійними книгами на публіці. Це стосуватиметься не лише Корану, а й Тори, Біблії та інших "об'єктів, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади". За порушення буде передбачено покарання у вигляді штрафу або до двох років позбавлення волі. 

Опозиційні партії Данії заявили, що така заборона порушує свободу слова, проте уряд відкинув їхні заперечення. 

"Я глибоко переконаний, що існують більш цивілізовані способи вираження своїх поглядів, ніж спалювання", - заявив очільник мін'юсту країни. 

Голова МЗС Ларс Локке Расмуссе додав, що також працюватимуть над механізмом, який заборонятиме спалення релігійних текстів перед посольствами інших країн у Данії. 

Дату голосування парламенту стосовно законопроєкту наразі не називають. 

Що відомо про спалення Корану у Швеції й Данії

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. Тож візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, а МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану. Згодом шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон засудив спалення Корану та вибачився перед мусульманами.

Уже 25 січня стало відомо, що Коран у Швеції спалили за сприяння журналіста ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today - Чанга Фріка. Водночас міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

Згодом поліція Гельсінкі розповіла, що запобігла спалюванню Корану на акції протесту у фінській столиці.. А головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу щодо політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану в Швеції, Нідерландах і Данії.

1 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану. У Швеції ж наголосили, що релігійні питання не є частиною умов про вступ до Північноатлантичного альянсу, підписаних Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

5 травня шведська прокуратура заочно арештувала крайнього правого активіста Расмуса Паладана через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи..

2 липня стало відомо, Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі. Згодом також в адміністрації талібів заявили, що припиняють всю діяльність Швеції у країні через антитурецьку акцію 21 січня в Стокгольмі, на якій спалили Коран.

Пізніше поліція Стокгольма заявила, що дала дозвіл на акцію протесту чоловікові, який має намір спалити Біблію та Тору біля посольства Ізраїлю у Швеції. Після цього протестувальники увірвалися до посольства Швеції у Багдаді, силою захопили його та підпалили у знак протесту проти спалення Корану, також відсилають посла.

21 липня в Стокгольмі під час санкціонованої акції біля посольства Іраку двоє чоловіків розтоптали Коран, після чого спробували його підпалити.

25 липня стало відомо, що в Данії протестувальники спалили Коран біля посольств Єгипту та Туреччини. Проте влада Данії засудила підпали як "провокаційні та ганебні дії", але заявила, що не має повноважень забороняти ненасильницькі демонстрації. Міністр закордонних справ стверджує, що "провів конструктивну телефонну розмову" з міністром закордонних справ Іраку.

Згодом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "надзвичайно стурбований" наслідками, які можуть викликати події, пов'язані зі спалюванням Корану. Тоді ж шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терактів.

21 серпня міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасово повірених у справах Швеції та Данії в Тегерані та висловило протест через факти спалення Корану в цих країнах.

Кримінал
Данія
акції протестів
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
24 серпня, 2023 четвер
Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою
Володимир Зеленський
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
24 серпня, 2023 четвер
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
19:11
Салат з креветками та авокадо. Рецепт
Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження
19:09
Огляд
Довбуш
Найдорожчий чи найкасовіша: що подивитися на вихідних
19:07
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Тренер "Челсі" закликав Мудрика активізуватись
19:01
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Росіяни намагалися безуспішно наступати на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
18:29
Лукашенко
Лукашенко заявив, що попереджав Пригожина та Путіна про підготовку замаху на очільника ПВК Вагнера
18:17
російська пропаганда
Шведський публіцист Нільсон поширює на Заході антиукраїнські тези російської пропаганди, - ЦПД
18:09
ВЛК_військовий квиток
В Україні запровадять електронний документообіг під час проходження ВЛК
18:05
OPINION
Юрій Богданов
Пригожина показово зачистили. Якщо система вбиває — вона боїться повторення
17:53
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
BMW X7 за 5 тис. грн, будинки, земля: у заступника одеського військкома виявили ознаки корупції на 14 млн грн
17:52
Українська символіка
Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах
17:43
"Спеція", чемпіонат Італії
Італійський клуб оголосив про трансфер українця Коваленка
17:18
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару
17:07
Усик - Дюбуа: дуель поглядів
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
17:06
винищувач F-18
У Каліфорнії розбився винищувач FA-18
17:04
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: Росія не може перемогти Україну у військовий спосіб. Тому в неї є план "Б"
16:57
зерно, порт
СБУ оголосила власнику українського агрохолдингу підозру у вивезенні до РФ зерна з окупованого Бердянська
16:49
Мірча Луческу
Луческу після поразки зробив провокативну заяву і назвав "Бешикташ" збірною Африки
16:44
Мі-17
Латвія передала Україні вертоліт Мі-17
16:44
Олександр Лукашенко
Загибель Пригожина: Лукашенко заявив, що вагнерівці й надалі базуватимуться в Білорусі
16:32
Олександр Усик, Даніель Дюбуа
Усик - Дюбуа: відбулася фінальна процедура зважування - українець суттєво легший за британця
16:31
Володимир Зеленський та Хакан Фідан
Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини: обговорили "зернову угоду" й Формулу миру
16:22
Ексклюзив
Буча жертви
Зґвалтування, розстріл цивільних: свідків воєнних злочинів РФ в Україні знайшла і допитала прокуратура Італії
16:22
видобуток нафти, нафта
Світові ціни на нафту піднялися до $83,6 за барель
16:16
На Харківщині посилюють заходи мобілізації
На Харківщині посилюють заходи мобілізації
16:12
зерно, пшениця, комбайн
Польща слідом за Угорщиною попросила ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України
16:05
спека
Спека до +35°C та грозові дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Утрат від війни не зазнав лише кожен п'ятий підприємець
15:55
екологія
Біорозкладний посуд містить потенційно шкідливі для здоров'я й екосистеми елементи - дослідження
15:48
Українське зерно
Українські аграрії намолотили майже 29 млн тонн зерна
15:42
На Полтавщині вагони зійшли з рейок. Які пасажирські потяги можуть затриматися
15:25
школа окупант
Росіяни повертають додому жителів окупованих територій, яких раніше "евакуювали", - ЦНС
15:22
Ексклюзив
Окупанти вже розуміють недоцільність своїх військових обʼєктів у Криму, - Гуменюк
15:16
росія мобілізація
Кремль планує мобілізувати ще 450 тис. росіян на війну в Україну, - Буданов
15:10
Heineken
Компанія Heineken завершила вихід з Росії, продавши свій бізнес за 1 євро
15:08
поле, пшениця, зерно
РФ викрала з ТОТ України щонайменше 3,7 млн тонн зерна, - Нацспротив
14:42
АРМА
В Україні відновили публічний доступ до Реєстру арештованих активів
14:41
Кирило Буданов
"Близько 20% російських полонених здаються добровільно": Буданов порівняв "обмінний фонд" України та РФ
14:33
ПВК Вагнера
MTV: у Фінляндії затримали лідера російського військового угруповання "Русич" Яна Петровського, пов'язаного з ПВК Вагнера
14:11
Військового чиновника з Одеси підозрюють у привласненні 1 млн грн на будівництві спорткомплексу для ЗСУ
14:05
Людей потрібно мотивувати й робити благодійність цікавою, – засновниця фонду YOUkraine Анна Мурашенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV