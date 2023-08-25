У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що рішення про створення законопроєкту ухвалили у зв'язку з низкою публічних протестів під час яких відбувалося спалення або пошкодження в інший спосіб примірників Корану. Це викликало напруження у відносинах з мусульманськими країнами.

Тож уряд Данії запропонував законопроєкт, який забороняє неналежне поводження з релігійними книгами на публіці. Це стосуватиметься не лише Корану, а й Тори, Біблії та інших "об'єктів, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади". За порушення буде передбачено покарання у вигляді штрафу або до двох років позбавлення волі.

Опозиційні партії Данії заявили, що така заборона порушує свободу слова, проте уряд відкинув їхні заперечення.

"Я глибоко переконаний, що існують більш цивілізовані способи вираження своїх поглядів, ніж спалювання", - заявив очільник мін'юсту країни.

Голова МЗС Ларс Локке Расмуссе додав, що також працюватимуть над механізмом, який заборонятиме спалення релігійних текстів перед посольствами інших країн у Данії.

Дату голосування парламенту стосовно законопроєкту наразі не називають.