У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях
Уряд Данії підготував законопроєкт, який передбачатиме покарання за спалення релігійних книг у публічних місцях: таким чином планують зменшити напругу у відносинах з мусульманськими країнами
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що рішення про створення законопроєкту ухвалили у зв'язку з низкою публічних протестів під час яких відбувалося спалення або пошкодження в інший спосіб примірників Корану. Це викликало напруження у відносинах з мусульманськими країнами.
Тож уряд Данії запропонував законопроєкт, який забороняє неналежне поводження з релігійними книгами на публіці. Це стосуватиметься не лише Корану, а й Тори, Біблії та інших "об'єктів, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади". За порушення буде передбачено покарання у вигляді штрафу або до двох років позбавлення волі.
Опозиційні партії Данії заявили, що така заборона порушує свободу слова, проте уряд відкинув їхні заперечення.
"Я глибоко переконаний, що існують більш цивілізовані способи вираження своїх поглядів, ніж спалювання", - заявив очільник мін'юсту країни.
Голова МЗС Ларс Локке Расмуссе додав, що також працюватимуть над механізмом, який заборонятиме спалення релігійних текстів перед посольствами інших країн у Данії.
Дату голосування парламенту стосовно законопроєкту наразі не називають.
Що відомо про спалення Корану у Швеції й Данії
21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. Тож візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасували після того, а МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану. Згодом шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон засудив спалення Корану та вибачився перед мусульманами.
Уже 25 січня стало відомо, що Коран у Швеції спалили за сприяння журналіста ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today - Чанга Фріка. Водночас міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
Згодом поліція Гельсінкі розповіла, що запобігла спалюванню Корану на акції протесту у фінській столиці.. А головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу щодо політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану в Швеції, Нідерландах і Данії.
1 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану. У Швеції ж наголосили, що релігійні питання не є частиною умов про вступ до Північноатлантичного альянсу, підписаних Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.
5 травня шведська прокуратура заочно арештувала крайнього правого активіста Расмуса Паладана через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи..
2 липня стало відомо, Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі. Згодом також в адміністрації талібів заявили, що припиняють всю діяльність Швеції у країні через антитурецьку акцію 21 січня в Стокгольмі, на якій спалили Коран.
Пізніше поліція Стокгольма заявила, що дала дозвіл на акцію протесту чоловікові, який має намір спалити Біблію та Тору біля посольства Ізраїлю у Швеції. Після цього протестувальники увірвалися до посольства Швеції у Багдаді, силою захопили його та підпалили у знак протесту проти спалення Корану, також відсилають посла.
21 липня в Стокгольмі під час санкціонованої акції біля посольства Іраку двоє чоловіків розтоптали Коран, після чого спробували його підпалити.
25 липня стало відомо, що в Данії протестувальники спалили Коран біля посольств Єгипту та Туреччини. Проте влада Данії засудила підпали як "провокаційні та ганебні дії", але заявила, що не має повноважень забороняти ненасильницькі демонстрації. Міністр закордонних справ стверджує, що "провів конструктивну телефонну розмову" з міністром закордонних справ Іраку.
Згодом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "надзвичайно стурбований" наслідками, які можуть викликати події, пов'язані зі спалюванням Корану. Тоді ж шведська поліція оголосила про проведення спецзаходів національного рівня через погіршення ситуації з безпекою та підвищення ризику терактів.
21 серпня міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасово повірених у справах Швеції та Данії в Тегерані та висловило протест через факти спалення Корану в цих країнах.
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