Заяву Наришкіна цитують росЗМІ.

Представник країни-агресорки заявив, що Україна домовилася з ЮНЕСКО про вивезення святинь із Києво-Печерської лаври до музеїв Італії, Франції, Німеччини і Ватикану. За словами Наришкіна, гроші на евакуацію вже виділено, транспорт організовано.

На думку представника розвідки РФ, вивезені реліквії Захід уже не поверне.

У СЗР зазначили, що "захист Києво-Печерської лаври для Росії має глибинний духовний вимір, тому рішучість довести військову операцію до кінця стає твердішою".

Росія повертатиме "безцінні святині" та "обов'язково поверне", наголосили у розвідці країни-агресорки.

Реакція України

У Мінкульті у відповідь на заяву Наришкіна зазначили, що не мають наміру вивозити з України реліквії. А от Росія має повернути награбоване.

"Чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах. Єдина задача, яка стоїть перед нами зараз щодо Лаври - захистити її від русского міра та остаточно перевірити, чи всі наші українські сакральні реліквії на місці. Жодна сакральна цінність не покине територію України. А все викрадене Росії доведеться повернути", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію в Києво-Печерській лаврі

10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.

21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.

29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.

Співробітники Служби безпеки України вручили йому підозру ранком 1 квітня. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі.

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

У червні Чернігівська облрада підтримала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організацій залежних від неї, а також УПЦ МП. Згодом схоже рішення ухвалила Київська облрада.

12 червня у мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд.