Пожежа на ракетному кораблі у Калінінградській області, атака на навчальний авіаційний центр у РФ та "бавовна" у тимчасово окупованому Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Пожежа на ракетному кораблі у Калінінградській області та пожежа на кораблі у Примор'ї

7 квітня на території військово-морської бази росіян у місті Балтійськ Калінінградської області РФ внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов". У Головному управлінні розвідки МО України зазначили, що "Сєрпухов" – російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке Росія спустила на воду у 2015 році. "Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації", – кажуть в ГУР. Також розвідники зазначають, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу.

У ніч на понеділок, 8 квітня, у РФ заявили про загоряння багатофункціонального судна постачання "Катерина Велика" в Центрі судноремонту "Дальзавод" у Примор'ї. Згідно з повідомленням, пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, 3 людини отримали поранення та потрапили у лікарні, 1 людина загинула. Регіональне управління міністерства з надзвичайних ситуацій РФ заявило, що внаслідок пожежі на судні "Катерина Велика" пошкоджено технологічне приміщення площею близько 50 квадратних метрів. Тим часом причина пожежі наразі невідома.

Вибухи у тимчасово окупованому Луганську та атаки на тимчасово окупований Крим

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 9 квітня пролунали декілька вибухів, окупанти повідомляли про роботу ППО та збиті над морем цілі. Канал "Кримський вітер" зазначив, що вибух чули в Євпаторії, яка розташована за 61 км по повітряній відстані від Севастополя. Окупаційний губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу системи ППО над Севастополем. "Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної цілі, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", – написав Развожаєв. Згодом міністерство оборони Росії заявило, що вночі 9 квітня начебто відбили спробу України атакувати їхню територію безпілотниками та протикорабельною ракетою "Нептун". Останню нібито збили над Чорним морем.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив про ліквідацію російського гелікоптера Ка-27 у тимчасово окупованому Криму. "З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер "Раптор". Щодо долі екіпажу інформації так само нема. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського", – каже речник.

13 квітня в тимчасово окупованому росіянами Луганську пролунали потужні вибухи, після чого з'явились кадри сильної пожежі на місці влучання. Повітряні сили ЗСУ заявили про ураження пункту управління угруповання військ "Центр" Росії. "Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу", – написав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. За його словами, таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів. Блогер Сергій Стерненко та місцеві пабліки також підтверджують інформацію про інцидент і поширюють фото та відео з місця прильоту. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місці влучання в Луганську потужна пожежа: "Влучили потужно".

13 квітня в Керчі, в районі Кримського мосту через протоку спрацювала російська ППО. Після цього на понад пів години перекривався рух мостом. Об 11:39 стало відомо, що в Керчі в районі мосту через протоку "стрільнула російська ППО". Очевидці зазначають, що начебто пролітав якийсь літак.

Атака на навчальний авіаційний центр у Воронезькій області, на НПЗ у Новошахтинську Ростовської області, удар по унікальному радіоцентру РФ в Мордовії та інші атаки БПЛА

У вівторок, 9 квітня, у Росії заявили, що цієї ночі безпілотники атакували й пошкодили Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. В українській розвідці підтвердили ураження основних виробничих потужностей підприємства. "Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", – сказав він. Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що силами ППО і засобами РЕБ на території регіону начебто виявлено та знищено БПЛА літакового типу. За його словами, ніхто не постраждав. Водночас джерела у розвідці зазначили, що інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.

А 10 квітня російське міністерство оборони звинуватило Україну у нібито атаці безпілотників по Брянській області. Там буцімто знищили 5 дронів. "Протягом минулої ночі 10 квітня припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Російське міністерство оборони 11 квітня заявило про нібито атаку 12 дронів по 6 регіонах. Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила три безпілотники над Курською областю, три над Тамбовською, два над Білгородською, один над Брянською та Липецькою та ще два над Республікою Мордовія. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомляє про падіння БПЛА на недобудовану лікарню у Липецькій області. За його словами, інцидент трапився у селищі Добре Липецької області. Артамонов каже, що падіння БПЛА відбулося нібито на будівлю недобудованої центральної районної лікарні, зокрема на терапевтичний корпус.

Уночі 12 квітня у Росії знову звинуватили Україну у нібито атаці безпілотників на Білгородську та Ростовську області. Російське ЗМІ "Астра" повідомило, що Новошахтинський НПЗ атакували 4 БПЛА, один із них упав на територію заводу.

Також 12 квітня росіяни заявили про нібито атаку на Білгород українського безпілотника, який влучив у адміністративну будівлю "Газпрому". Внаслідок атаки буцімто є двоє постраждалих: один чоловік дістав осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Також Гладков заявив, що пошкоджено фасад будівлі.

А в суботу, 13 квітня, Україна нібито знову атакувала безпілотником Білгородську область, кажуть у Росії. Зазначається, що російська ППО нібито знищила дрон над Білгородською областю.

І тоді ж таки 13 квітня українські безпілотники вдарили по військовій частині в Мордовії, зокрема в місті Ковилкіно. Відстань до цілі приблизно 650 км. За словами речника Української добровольчої армії "Південь", голови Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Братчука, українські БПЛА атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол (в/ч 84680), на озброєнні якого стоїть загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", дальність виявлення цілей – близько 3000 км, а висота – понад 100 км. Відстань до цілі – приблизно 650 кілометрів. Позиція з передавачем встановлена поблизу міста Городець, Нижньогородська область. Приймальна антена й основна частина електроніки радара розташовувалася в Ковилкіно.

У неділю, 14 квітня, російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці 10 безпілотників на Краснодарський край. Росіяни завили, що їхня ППО буцімто перехопила та знищила десять українських безпілотників над територією Краснодарського краю.

Фото: reuters

Думки експертів

Як зазначає речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, Чорноморський флот РФ зосередив усі серйозні бойові активи в Новоросійську, натомість у Криму окупанти розмістили ті кораблі, які на ремонті або яким не вистачило місця в Новоросійську.