Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" оглянула два корпуси із трьох, які блокували прихильники УПЦ МП
Ексклюзив

Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" оглянула два корпуси із трьох, які блокували прихильники УПЦ МП

15 серпня, 2023 вiвторок
12:16
Суспільство Києво-Печерська лавра

Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" у вівторок, 15 серпня, разом із правоохоронцями оглянула два з трьох заблокованих прихильниками УПЦ МП корпусів монастиря

Про це інформує пресслужба Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. 

За словами виконувача обов'язків гендиректора заповідника Максима Остапенка, комісія разом із правоохоронцями зайшла до готельних корпусів 57 та 58. У приміщеннях перебували 11 і близько 15 людей відповідно. 

"Оглянули їх (корпусів, - ред.) стан, поліція провела аналіз тих людей, які там перебувають і відмовляються виконувати вимогу заповідника вийти з об'єктів державного майна. Ці об'єкти поліція візьме під охорону. Далі правові дії будемо відпрацьовувати з поліцією", - зазначив Остапенко. 

"Було заблоковано три корпуси, два корпуси сьогодні оглянули, поліція з'ясувала особи тих людей, які були всередині. Комісія продовжить свою роботу відповідно до плану", - додав Остапенко. 

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель з УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення. 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру. На території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.

У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Наступного дня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

Того ж дня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про користування. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на 2 місяці. 

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також опечатання тих корпусів, де немає монахів.

Вже 4 липня комісія Мінкульту прибула перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври, натомість представники та парафіяни УПЦ МП намагалися зірвати її роботу. 5 липня у Лаврі ввели обмеження на вхід. 9 липня поліція дозволила прохід вірян УПЦ (МП) лише за паспортами.

4 липня Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври "у разі їх насильницького виселення".

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя. А вже 14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП на тримання під вартою.

Згодом, 28 липня, до Київського окружного адміністративного суду в інтересах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ подано позовну заяву щодо експертизи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку із Московським патріархатом. 

9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання договору з УПЦ МП. 

У СБУ повідомили, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя не вплине на справедливий розгляд справи.

З 11 серпня тимчасово припинили доступ до нижньої частини Києво-Печерської лаври, через системне перешкоджання роботі Заповідника щодо доступу до приміщень. Того ж дня парафіяни забарикадувалися в кількох корпусах заповідника "Києво-Печерська лавра". Вони ігнорують прохання комісії надати доступ до будівель.

Станом на 13 серпня заповіднику "Києво-Печерська лавра" вдалося повернути 11 споруд на території Нижньої лаври. Натомість ще близько 30 приміщень залишаються у користуванні Московського патріархату. 

Україна
УПЦ МП
новини Києва
Читайте також:
ЗСУ
14 серпня, 2023 понедiлок
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
пенсійне посвідчення пенсія
14 серпня, 2023 понедiлок
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
Роман Костенко
14 серпня, 2023 понедiлок
Полковник СБУ Костенко про справи Червінського та Марченка: Прийде час, коли військові почнуть себе захищати
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
15 серпня
12:24
СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
Масштабне розкрадання в облгазах: ще трьом керівникам повідомили про підозру
12:18
Держдепартамент США
"Неприпустима ескалація": у Держдепі відреагували на провокацію РФ щодо корабля, який прямував у порт Ізмаїла
12:18
сепар днр
Воювали на боці "ЛДНР": у Києві двох бойовиків засудили до 15 років ув'язнення
12:08
Tesla авто
Компанія Tesla представила дві нові дешевші версії седана Model S і позашляховика Model X
12:04
OPINION
Сергій Фурса
Досить брехати собі й всім іншим
11:54
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
11:51
Курська АЕС
Росіяни готують провокацію на Курській АЕС, заплановано евакуацію населення, – Центр нацспротиву
11:48
В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух
В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух, є постраждалі
11:44
На Японію обрушився потужний тайфун
На Японію обрушився потужний тайфун: скасовані авіарейси, перекриті дороги та залізничні шляхи
11:36
Ексклюзив
Shahed 136
Іран не має можливостей для виробництва 20 тис. "шахедів" для Сербії, - Згурець
11:35
Київ
У Києві не планують масових заходів до Дня Незалежності
11:33
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Це більше, ніж прикро": очільниця МЗС Німеччини Бербок скасувала робоче турне до трьох країн через проблеми з літаком
11:24
російський військовий корабель
РФ вивела у Чорне море 7 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
11:22
Додаток "Дія"
У Дії розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн
11:14
Ніна Южаніна
Южаніна: 20 податківців 16 днів пробули у Відні під час війни і дня народження голови ДПС
11:08
імпорт електроенергії
Україна впродовж доби імпортуватиме електроенергію зі Словаччини, Польщі та Молдови
11:05
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
Кількість загиблих на Гаваях унаслідок масштабних лісових пожеж сягнула 99 людей
11:04
Оновлено
пожежа, Росія, РФ, Дагестан
У Дагестані прогримів вибух на АЗС: 35 загиблих, понад 80 постраждалих
10:57
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
За добу росіяни здійснили 18 масованих обстрілів Авдіївки, - начальник міської ВА Барабаш
10:54
телевізор телебачення
Раді пропонують декриміналізувати порнографію в Україні
10:51
СБУ оголосила підозру очільнику так званого юрвідділу "Пошта Херсон"
"Передав" окупантам херсонську філію Укрпошти: оголошено підозру очільнику так званого юрвідділу "Пошта Херсон"
10:34
Окупанти
Удар ЗСУ по командному пункту ворога в Юр'ївці: до лікарні потрапили пів сотні окупантів
10:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Рубль йде вслід за російським кораблем, масштабний польський військовий парад - меседж для Путіна. Акценти світових ЗМІ 15 серпня
10:25
пістолет
Менш ніж за тиждень до виборів: у Еквадорі вбили ще одного політика
10:18
ракетний удар по Львову 15 серпня, дитячий садок
Росіяни протягом доби атакували 15 областей України: 5 загиблих, 38 поранених. Ситуація по регіонах
10:10
Лукашенко
Лукашенко: Розміщення ядерної зброї в Білорусі - адекватна реакція на мілітаризацію Східної Європи
10:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Євро впав у ціні: що з курсом валют 15 серпня
10:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Безоглядна ненаситність правлячого класу вказує на його непевність у Перемозі
10:03
Доступні ліки
Вчені припустили, що ліки від шизофренії були недоцільними протягом 70 років
09:51
Китай
Китай припинив публікувати дані про безробіття серед молоді на тлі спаду в економіці
09:38
Рамзан Кадиров
Розвідка Британії: Кадиров посилає свої війська на фронт в Україні, аби зміцнити репутацію перед Путіним
09:34
Австралія
Обманювали щодо знижок: австралійський підрозділ Dell оштрафували на $6,46 млн
09:15
ЗСУ
ЗСУ мали успіх у напрямку Урожайного, закріплюються на досягнутих рубежах
09:01
прикордонники
Російська ДРГ намагалася проникнути на Чернігівщину: прикордонники відбили атаку
08:25
обстріл, ППО
Сили ППО уночі знищили 16 ворожих крилатих ракет
08:18
Інфографіка
російська техніка
Російська армія втратила за добу війни 540 солдатів, 7 танків та гелікоптер
08:02
OPINION
Олексій Петров
"Нужно просто перестать…"
07:22
Внаслідок злив у індійському штаті Хімачал-Прадеш загинуло 50 людей
07:00
Нова Зеландія
Нова Зеландія скасовує усі COVID-обмеження з 15 серпня
06:38
У столиці Монголії зафіксували три ймовірних випадки бубонної чуми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV