Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Деталі підриву греблі Каховської ГЕС та ситуація на лінії фронту, яка стає все складнішою для ворога. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Деталі підриву греблі Каховської ГЕС та ситуація на лінії фронту, яка стає все складнішою для ворога. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
7 червня, 2023 середа
21:13
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Втративши фланги в районі Бахмута, армія Росії буде вимушена захищатися у зруйнованому місті під ударами нашої артилерії

Причини та наслідки підриву греблі Каховської ГЕС

Почну з деталей підриву греблі Каховської ГЕС, який ворог здійснив учора, 6 червня. Як оголосив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота з початку гребля Каховської ГЕС була підірвана з одного боку, потім був вибух посередині машинної зали, після чого почалася подальша руйнація споруд і самої греблі. Це щодо питання: хто і як підірвав дамбу? За оцінками Укргідроенерго всі накопичені запаси води з Каховського водосховища витечуть за 4 дні. Наслідки цієї катастрофи будуть наймасштабніші. З приводу військових наслідків, ворог спробує отримати зиск з цієї техногенної катастрофи, намагатиметься перекинути окремі частини свого угруповання "Дніпро" з Херсонщини на Запорізький напрямок, де панічно очікує на наступ наших військ.

Ситуація на фронті

Поки що Генеральний штаб України у своїх звітах не деталізує інформацію щодо подій на Запорізькому напрямку. Хоча там вже відбуваються зондуючі дії наших підрозділів, зокрема в районі Великої Новосілки. Зараз найбільш атакуються обʼєкти та цілі противника, які розташовані в тилу російських військ. ЗСУ нині паралізують тил 58-ої бригади російської армії й у хід йдуть різні типи озброєння, у тому числі й крилаті ракети.

карта "бавовни"_0606

Сьогодні знову були вибухи у Токмаку, Пологах, Мелітополі. Це зараз найспекотніша зона для противника.

Якщо інтригу щодо Запорізького напрямку наш Генштаб тримає, то він все одно відокремлює три інших гарячих напрямки, де ворог намагається або упиратися, або проводити атакувальні дії. Один з них - Лиманський напрямок з традиційно безуспішними атаками російських військ в районі Масютівки, Кремінної та Білогорівки. Другий напрямок - дії в районі Марʼїнки, тут у ворога під контролем перебуває десь дві третини уламків вщент зруйнованого міста, але далі цих руїн противник просуватися не зможе. І третій напрямок - Бахмут. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський сьогодні повідомив, що захисники на Бахмутському напрямку продовжують рух вперед на флангах. Втративши фланги, армія Росії буде вимушена захищатися у зруйнованому місті під ударами нашої артилерії. Ситуація для ворога стає все складнішою. Зараз противник перекидає під Бахмут десантників та штурмові загони "Шторм" з марною надією втримати свої позиції під тиском підрозділів наших бригад.

Авдіївський напрямок

І ще один напрямок - це Авдіївка, де зараз начебто спокійно. Нагадаю, Авдіївка розташована приблизно за 50 км від Бахмута і вже роками перебуває на передовій. Тут ситуація чимось нагадує історію з Бахмутом, тому що певний час ворог намагався провести оточення Авдіївки з півночі та півдня, аби примусити наших військових відійти з цього району оборони. Але зараз динаміка змінюється.

Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи, майор МВС розповів, що ворог продовжує обстрілювати місто та позиції, застосовуючи усі наявні засоби, починаючи від РСЗВ, танків, мінометів і до авіаударів. Авдіївський напрямок відрізняється тим, що противник використовує авіаудари, а також баражуючі ФАБи. Щодня ворог завдає ударів некерованими авіаракетами по місту, позиціях ЗСУ й заводах. Також загарбник намагається штурмувати місто, намагаючись взяти в оперативне оточення Авдіївку. На Авдіївську ділянку були закинуті загони "Шторм Z", але для них усе закінчилося похованням в українських землях.

Боєць "Легіону Свободи наголосив, що зараз відбуваються зондуючі операції по всій ділянці фронту. На Авдіївському напрямку є дві бригади, і силами цих бригад відбуваються наступальні дії.

Вугледар. Карта. 2/06/23

Майор МВС додав, що нещодавно була атака ворога й Сили оборони України спалили ворожий танк біля шахти "Бутівка". Відбиваючи цю атаку, українські захисники мали можливість наступальних дій розвідувального характеру. Також працюють наші безпілотники та розвідка. Але глобальних контрнаступальних дій з боку ЗСУ на Авдіївському напрямку немає. І це цілком логічно, тому що всі наступальні дії української армії здійснюються силами бригад, які перебувають в обороні. На Авдіївському напрямку поки немає додаткових сил, якими можна було б вдарити у серце гідри - у Донецьк. Але тими силами, які є в Авдіївці, українські захисники вдало обороняються та на певних ділянках проводять наступальні дії, які мають оборонний характер.

Системи зв'язку на полі бою

А далі про те, що зазвичай залишається за лаштунками у підготовці контрнаступу. Ми частіше говоримо про Abrams, HIMARS, Patriot, але насправді на полі бою конкурують не лише кількості танків чи літаків, бо перевагу має той, у кого більше інформації, яку можна ефективно передавати. Йдеться про систему зв'язку, яка є непомітною, але важливою, аби наші підрозділи мали конкурентну перевагу над противником на полі бою. Важлива складова допомоги США – постачання Україні систем зв'язку від корпорації L3Harris, яка є постачальником найновіших систем та технологій захищеного зв'язку для потреб ЗСУ. Такий зв'язок є значущим та важливим, але є певні нюанси з використанням цих систем в Україні. Про що докладніше розказує Сергій Чепель, керуючий партнер ТОВ "Радіо Сатком Груп", яке представляє корпорацію L3Harris в Україні.

Представник корпорації зауважив, що без надійно захищеного зв'язку неможливі успішні як і наступальні дії, так і будь-які. Зв'язок – це нервова система армії. Відповідно, роль систем та технологій зв'язку Harris неможливо переоцінити. Надходження цих систем відбувається шляхом прямого постачання або у складі бойової техніки та обладнання, які ЗСУ отримують від західних партнерів. Певна частина таких радіостанцій встановлюється на броньовану та іншу техніку вже в Україні. Радіостанції Harris успішно працюють у головній царині – системі управління боєм. Надзвичайно ефективно використовують ці технології й Повітряні сили.

Сергій Чепель розповів, що у противника на бригадному та вищому рівні зі зв'язком ситуація нормальна, а на рівні нижче батальйону, тобто рота чи взвод, набагато гірша, ніж у нас. Не нижче батальйонного рівня ворог використовує цифрові захищені радіостанції "Азарт", треба віддати належне, що це досить непогані станції. Але, ясна річ, що з нашими технологіями, вони ніяк не можуть порівнюватися. Задача українських військових зв'язківців – витискати максимальні можливості з наших станцій, бо, якщо говорити про середню ефективність у пересічних підрозділах, то це використовується на 10-15% від можливостей наших технологій. Основні, спеціальні, елітні підрозділи мають картину набагато кращу, бо часто ними технології зв'язку застосовуються на 100%.

Завершуючи виступ пана Чепеля, зазначу, що ми маємо сучасні технологічні системи, але використовуємо потенціал цих радіостанцій лише на 10-30%. Це означає, що нам треба переглянути підходи у підготовці зв'язківців, аби потенціал технічних рішень був повністю використаний на полі бою.

Новини
геноцид
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
безпілотник
Авдіївка
Бахмут
США
Військові новини
зброя для України
Колонка Згурця
HIMARS
Каховська ГЕС
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
5 червня, 2023 понедiлок
Токаєв елегантно послав Лукашенка: Клімкін про запрошення Казахстану стати членом союзної держави
Китай
6 червня, 2023 вiвторок
Китай відреагував на підрив Каховської ГЕС: закликав до політичного врегулювання "кризи" в Україні
Володимир Путін
5 червня, 2023 понедiлок
Путін зробив тимчасовий вибір у грі зі своїми наближеними, - дипломат Безсмертний
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
7 червня
21:50
Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС
21:21
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Макроном потреби для ліквідації наслідків і співпрацю в розслідуванні обставин підриву Каховської ГЕС
21:07
Софія Сапега
Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, яку затримали разом із опозиціонером Протасевичем
20:41
Каховська ГЕС
Створено офіційний канал з оперативною інформацією про ситуацію на Херсонщині
20:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:35
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик ефектно відповів російськомовному хейтеру
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський: ООН та Червоний Хрест мають бути на ТОТ Херсонщини, проте їх там немає
20:11
Офіцер ЗСУ звинуватив Маляр у брехні щодо "капітального" будівництва укріплень навколо Бахмута
20:05
OPINION
Євстратій Зоря
Як московські попи трактують Каховську трагедію
20:05
російський добровольчий корпус РДК
РДК заявив, що вже 7 днів контролює Нову Таволжанку на Бєлгородщині
20:05
Олексій Данілов
"Коли ми почнемо, побачать усі": Данілов заявив, що Україна ще не здійснює контрнаступ
19:35
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Підрив Росією Каховської ГЕС: затоплено нацпарк "Нижньодніпровський" із угіддями світового значення, під загрозою сотні видів риб і птахів
19:25
Ліонель Мессі
Мессі відмовив "Барселоні" і обрав інше місце продовження кар'єри. Гратиме з українцем
19:24
всюдихід Bandvagn
Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn, дрони Vector: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
19:13
затоплення
У затопленій Голій Пристані росіяни виганяють людей із будинків і будують позиції на дахах, із Козачих Лагерів заборонили евакуацію, - Генштаб
19:05
Ексклюзив
Олешки
Підрив Каховської ГЕС: у Олешках є перші загиблі, - мер Рищук
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 469 дня війни: наступ ЗСУ на Бахмутському напрямку та реекспорт швейцарської зброї
18:50
Миколаїв. Підтоплення
У Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см
18:49
Medicine
Польський бренд одягу Medicine створив колекцію за мотивами картин Марії Примаченко
18:29
Окупанти на ЗАЕС
Ситуація на ЗАЕС в будь-який час може вийти з-під контролю, - мерія Енергодара радить покинути місто
18:26
підрив Каховської ГЕС
Генератори, помпи, обладнання для притулку: ЄС допоможе Україні подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
18:05
Львівський аеропорт
Україна на переговорах з ЄС підняла питання відкриття львівського аеропорту, - Козицький
18:04
окупант російського підрозділу "Шторм""
Штурмували Донеччину та Луганщину: СБУ оголосила підозру окупантам із російського підрозділу "Шторм"
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Податок з благодійності безглуздий засадничо
17:52
Ігор Кузін
У МОЗ припустили ймовірність спалаху холери внаслідок підриву Каховської ГЕС
17:49
криптовалюта
Привести до національних реалій: в НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют
17:37
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили 6 російських танків, вантажівку та 2 артилерійські системи
17:07
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив позицію стосовно Криму і звернувся до жителів півострова
17:01
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорив із Зеленським і Путіним про підрив Каховської ГЕС: запропонував створити спільну комісію для розслідування
16:59
витік аміаку
Двічі обстрілявши аміакопровід, РФ почала ширити фейкове відео "отруйної хмари"
16:48
Підрив Каховської ГЕС: затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод
16:45
Інтерв’ю
Петро Черник
F-16 встигнуть взяти участь в контрнаступі ЗСУ, – військовий експерт Черник
16:44
Ексклюзив
Винищувач F/A-18
Наявний в Австралії винищувач F/A-18 Hornet за можливостями кращий за F-16, - головред Defense Express Катков
16:31
Потяг
Укрзалізниця призначила додатковий потяг Одеса - Київ
16:24
Каховська ГЕС
МОЗ попередило про небезпеку ботулізму внаслідок підриву Каховської ГЕС: як уберегтися
16:16
На фото українське поле пшениці
Підрив Росією Каховської ГЕС спричинив зростання цін у світі на пшеницю, кукурудзу та овес
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Херсон у вогні та воді. Чому питання про Чонгар знову на часі?
15:59
Ексклюзив
карта "бавовни"_0606
Розпочалися тенденції щодо перехоплення ініціативи на полі бою з боку ЗСУ, - капітан ЗСУ Прозапас
15:56
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: перед підривом Каховської ГЕС росіяни максимально накопичили воду, щоб зашкодити сильніше
15:45
російська армія, мобілізація
РФ відкрила на окупованих територіях установи для залучення населення до війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV