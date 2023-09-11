Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В ISW підтвердили просування ЗСУ на двох напрямках

В ISW підтвердили просування ЗСУ на двох напрямках

11 вересня, 2023 понедiлок
07:37
Війна з Росією ЗСУ, контрнаступ

10 вересня Збройні сили України провели успішні наступальні операції і просунулися під Бахмутом та на лінії Авдіївка-Донецьк

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські сили продовжували просуватися на південь від Роботиного в західній частині Запорізької області і просунулися поблизу Бахмута 10 вересня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на схід від Новопрокопівки.

За словами речника Таврійського угруповання військ України Олександра Штупуна, українські війська продовжують просування в районі Роботиного і звільнили на цьому напрямку 1,5 квадратних кілометрів території.

Речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли невизначеного успіху поблизу Кліщіївки Донецької області.

Зокрема, 10 вересня українські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що українські війська закріпилися в Опитному 8 вересня. У населеному пункті тривають бої. Російський мілблогер підтвердив, що ситуація в Опитному непроста, а в містах тривають бої. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Водяного та Красногорівки.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

8 вересня в ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі. Того ж дня стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.

Україна
Росія
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
ЗСУ
10 вересня, 2023 неділя
Російська армія втратила в Україні за добу 490 військових, 10 танків і засіб ППО
Британія солдат
9 вересня, 2023 субота
Британського добровольця в Україні знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
Україна - Англія
10 вересня, 2023 неділя
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
09:09
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва
09:09
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, - Міноборони
09:07
Луїс Рубіалес та Дженіфер Ермосо
В Іспанії президент федерації футболу оголосив про відставку через скандал із поцілунком гравчині
09:01
Путін і Кім Чен Ин
КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, - Bloomberg
08:52
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Влада Умані назвала кількість хасидів, які уже прибули до міста
08:24
Ентоні Блінкен
"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна
08:09
Оновлено
росія мобілізація
Українські захисники за добу знищили 580 окупантів, 6 танків та 28 артсистем, - Генштаб
08:00
OPINION
Агія Загребельська
Як працює магія "Міжнародних спонсорів війни"?
08:00
Ексклюзив
острів Зміїний
У Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний
07:53
Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунали вибухи
07:49
Ганс-Дітер Флік
Збірна Німеччини з футболу погнала тренера після ганебної поразки від Японії
07:35
Джо Байден
Байден запевнив, що учасники саміту G20 дійшли згоди щодо миру в Україні
06:56
російська армія, мобілізація
Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW
06:53
Збірна Німеччини з баскетболу
Німеччина вперше в історії виграла ЧС з баскетболу, США залишилися без медалей
06:31
Новак Джокович
Джокович переміг росіянина у фіналі US Open
05:58
Сергій Суровікін
Суровікін отримав нове призначення після відставки з посади командувача повітряно-космічних сил РФ, - ISW
05:25
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
00:52
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець
00:27
Володимир Зеленський
Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський
00:01
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку
2023, неділя
10 вересня
23:29
FPV-дрон KH-S7
В Україні створили новий ударний FPV-дрон
22:56
Кадри катівні на Харківщині, де бойовики "ЛНР" влаштовували тортури мешканцям
Катування українців є частиною державної політики РФ, - ООН
22:21
ЗСУ
Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України
22:06
Оновлено
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
21:40
кордон Польща
Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі
21:25
Російську важкоатлетку Каширіну позбавили золотих медалей та заборонили брати участь в змаганнях на 8 років через допінг
21:23
БМП CV90 збройних сил Норвегії
Україна та Швеція планують спільно виготовити тисячу БМП CV-90 для українських військових
20:54
хасиди-паломники в Умані
Нетаньягу просить хасидів цьогоріч не відвідувати Умань
20:50
Рустем Умєров
Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена: що відомо і які є питання
20:46
Віктор Орбан
Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ
20:41
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов отримав другу контузію
20:32
Ексклюзив
Вірменія
Немає насправді вірмено-азейбарджанської війни, а є російська війна, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
20:26
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
20:14
Херсон
Росіяни обстріляли з артилерії центр Херсона: поранена жінка
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Мовний геноцид та його жертви
19:52
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб
19:39
Олександр Довженко
Цього дня народилися кінорежисер Олександр Довженко та дисидент Микола Горбаль
19:23
вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав щонайменше один вибух
19:13
Огляд
Москва пожежа
Дим у Москві, Пітері та Криму: де вибухало у ворога впродовж тижня
19:07
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ використовують ротацію ворога для просування на різних напрямках, - експерт Світан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV