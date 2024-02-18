Знищений "Цезар Куніков", збиті ворожі СУ, пожежі в Москві й Іжевську та вибухи на Алтаї: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Знищений "Цезар Куніков",

Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Судно отримало критичні пробоїни по лівому борту і почало тонути. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що корабель був завантажений. "Корабель віз вантах з міста Новоросійськ у місто Севастополь, корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами, п’ятьма, якщо вас це цікавить", – зазначив очільник ГУР. Зазначається, що в момент ураження корабель перебував у територіальних водах України поблизу окупованої Алупки. Після знищення "Кунікова" в Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишається лише п’ять одиниць.

Уранці суботи, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Су-35С – одномісний літак, Су-34 – двомісні. За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, натомість інших продовжують шукати. "Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Cospas-Sarsat. При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat. Шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!", – зазначив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Згодом також повідомлялося, що один зі збитих російських Су-34 пілот скерував у населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Про кількість жертв наразі невідомо. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор казав, що жителі села Дякове побачили, "як цей російський винищувач вбиває цивільних".

Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Фото: wikipedia

Пожежі у Москві, Іжевську, Волгограді й Курській області

У четвер, 15 лютого, у Курській області РФ палала нафтобаза. "Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі почалася пожежа на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – зазначив губернатор області Роман Старовойт. За даними видання "База", там горів резервуар об'ємом 100 тонн.

Також у четвер, 15 лютого, у Москві згоріли під час пожежі бар "Резиденція" та нічний клуб Lookin Rooms на Пушкінській площі, також охоплений вогнем був Известия Hall. Станом на 05:30 займання локалізувати не вдалося – вогонь продовжував поширюватися. Через пожежу був перекритий рух на двох ключових дорогах столиці РФ. За інформацією, пожежа в Известия Hall почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, не було відомо. Усередині будівлі завалився металевий купол. На подвір'ї горіло кілька споруд.

У ніч проти суботи, 17 лютого, у російському місті Іжевськ сталася масштабна пожежа на промисловому об'єкті, на якому росіяни могли виробляти безпілотники. За офіційними даними російських рятувальників, підприємство, на якому сталася пожежа, спеціалізується нібито на мийних засобах та засобах для дезінфекції. Водночас за цією адресою розташовується хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, за повідомленнями ЗМІ, віддали під виробництво безпілотників у 2023 році. Площа пожежі вночі становила 3500 кв. м. Росіяни стверджують, що її локалізували та погасили. Понад 70 осіб та 33 одиниці техніки були залучені до ліквідації займання. За даними росіян, постраждалих немає.

18 лютого з'явилась інформація про те, що партизани провели диверсію на залізниці у Волгоградській області РФ, унаслідок чого на певний час вдалося призупинити перекидання техніки російських окупантів. Зазначається, що агент руху здійснив диверсію - підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Дату проведення диверсії "Атеш" не оголосило для безпеки свого агента.

Фото: ТАСС

Вибухи у Білгороді, на Алтаї та у тимчасово окупованому Маріуполі

Уранці 13 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно вибухи. Ймовірно, прилетіло по розташуванню окупантів. Детонацію досі чують у Мангуші. "Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району, по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі", – написав тоді у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. А майже через годину після "бавовни" він додав, що "процес розмінування складу боєкомплектів триває".

У четвер, 15 лютого, у районі оборонного підприємства в Алтайському краї пролунав вибух. Натомість влада заявила про "технологічний процес". Зазначається, що місцеві жителі спершу почули гучний вибух, потім потужну ударну хвилю, від якої, як вони кажуть, деренчали вікна. Пізніше мер міста Віктор Щигрєв відреагував на ситуацію та заявив, що це пов'язано з "технологічним процесом".

Також у четвер, 15 лютого, російська влада звинуватила Україну у нібито ударі по торгівельному центру в Білгороді. Натомість міноборони РФ каже про збиття 14 "реактивних снарядів". За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Білгороді буцімто загинули 5 людей, зокрема дитина. Крім цього 18 – отримали поранення, 5 з яких – діти. "У місті Білгород різні руйнування виявлено у семи приватних домоволодіннях: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та паркани. У п'яти багатоквартирних будинках у кількох квартирах вибиті вікна, близько 5 автомобілів пошкоджені осколками. Також пошкоджений один магазин та територія одного із промислових підприємств", – писав Гладков. А російська ППО буцімто знищила 14 "реактивних снарядів" над територією Білгородської області.

Атака БПЛА на Білгородську, Калузьку, Брянську, Воронезьку та Курську області, а також на акваторію Чорного моря

У середу, 14 лютого, вранці Росія заявила про нібито атаку БПЛА на 2 регіони та акваторію Чорного моря. За словами РФ, Україна нібито намагалася атакували 9 безпілотниками Білгородську, Воронезьку області, а також акваторію Чорного моря. Натомість російська ППО буцімто знищила усі дрони: 2 БПЛА у Білгородській, 1 у Воронезькій областях, а також 6 – над акваторією Чорного моря.

А вранці п'ятниці, 16 лютого, міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці ще 5 безпілотників. Вночі буцімто знову працювала російська ППО.

Уночі суботи, 17 лютого, у Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами. В атаці традиційно звинувачують Україну. За словами очільника Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова, у Губкінському міському окрузі ближче до ранку спрацювала система ППО – начебто збито 2 БПЛА в районі села Вісла Дубрава. Крім того, збивали безпілотники й у Калузькій області. Як повідомив губернатор Владислав Шапша, вночі на території Людинівського району засобами ППО збито начебто 4 БПЛА, а потім ще один там же. До флешмобу атак доєднався губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він також звинуватив "українських терористів" в атаці БПЛА і заявив про 5 збитих дронів П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами. Пізніше про атаку заявив очільник Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, російська ППО на підльоті до Воронежа знищила три безпілотники. У МНС РФ підтвердили, що у регіоні уламками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку в Туркменському проїзді у Воронежі, але постраждалих начебто немає.

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Думки експертів

На думку, Віталія Портникова, доля кораблів Чорноморського флоту РФ ще раз нагадує, що при наявності сучасної зброї, Україна може серйозно вплинути на військовий арсенал Росії та змінити плани її політичного та військового керівництва.

"Це ще одна велика втрата Чорноморського флоту РФ, яка нагадує про серйозне зменшення його можливостей в басейні Чорного моря та крах планів президента Росії Володимира Путіна щодо перетворення ЧФ РФ на важливий елемент дестабілізації у Чорному морі та на контингент, який має сприяти подальшим атакам Російської Федерації на південь нашої держави. За великим рахунком, знищення можливостей Чорноморського флоту РФ ставить під питання доцільність окупації та анексії Криму, яка і досі вважається в Росії однією з найбільших успішних спеціальних операцій за часи президентства Володимира Путіна", – зазначає він.

У держдепі США констатують, що удари Сил оборони України по російському Чорноморському флоту суттєво обмежили можливості окупантів в акваторії Чорного моря. Американський чиновник додав, що РФ втратила вже 20% кораблів свого Чорноморського флоту. Коментуючи ліквідацію українськими захисниками російського ВДК "Цезар Куніков" завдяки застосуванню морських дронів, у держдепі зазначили, що "ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою".

Окрім того, він додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Британська розвідка вважає, що знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" обмежить ресурси РФ у Чорному морі та вплине на логістику перевезень.

"Втрата судна майже напевно ще більше зменшить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюг ЧФ РФ вразливим до нових атак, – зазначають у розвідці і додають: – Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити ініціативу у Росії у морі".

Варто також звернути увагу на те, що Росія у січні втратила 1 млн тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільших НПЗ, що становить майже 10% від загального обсягу.