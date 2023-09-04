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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

"Виводять установки "Торнадо-С": боєць "Легіону Свободи" про активність ворога на Запорізькому напрямку

4 вересня, 2023 понедiлок
16:06
Війна з Росією Торнадо-С

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що останніми днями противник помітно активізував авіацію, також постійно працюють ворожі "гради", безпілотники, танки, далекобійна артилерія

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація динамічно рухається. Зараз наша основна задача – стабілізувати та вирівняти лінію фронту. Бо десь у нас є нерівномірні просування, тому треба убезпечити, щоб наші хлопці не потрапили у вогневий мішок. Росіяни доволі активно використовують цю тактику і намагаються українських бійців затягнути до пастки", - зауважив боєць "Легіону Свободи".

За його словами, іноді йдуть бої за окопи та окремі опорні пункти. Противник входить у контратаки, десь полишає позиції. На окремих ділянках українські захисники просуваються вперед.

"Активно працює далекобійна артилерія з обох сторін. Також по нашій піхоті працюють ворожі безпілотники, танки. Зараз ворог підтягнув десантно-штурмові підрозділи, морської піхоти. До того ж постійно працює авіація противника, яка в останні три дні помітно активізувалася. Російські війська щоденно задіюють "Гради". Вчора 3 вересня, а також і 2 вересня окупанти виводили установки "Торнадо-С", які більш смертоносні та далекобійні, з дальністю близько 100 км", - пояснив Денисов.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

Згодом The New York Times повідомило, що російські окупанти вигадали нову тактику для того, щоб зупинити просування українських військ у Запорізькій області. Так, вони заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх.

3 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Збройні Сили України продовжують вести наступальні операції на заході Запорізької області та просуваються вперед.

Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
наступ ЗСУ
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