Два фактори, які загальмували рух росіян на Покровському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Масштабна атака українських дронів по Росії

Ракетні й комбіновані атаки вже стали буденністю за час війни із РФ. При оцінках ми часом зважаємо на кількість або на результати. Вчора, 1 вересня, відбулася наймасштабніша атака по Росії та Москві з використанням значної кількості українських ударних далекобійних дронів. Думаю, їх було понад 200, якщо ворог каже, що збив 158. Україна уразила Московський НПЗ у Капотні. Цікаво, що цей завод розміщений за 16 км від Кремля. Також дві ДРЕС і кілька місць розташування російських військових, і ще два інших підприємства.

Вкотре російська система ППО розписалася у власній безпорадності, тому що навколо Москви розміщено понад два десятки дивізіонів ЗРК С-300 і С-400 і до десятка ЗРК "Панцирь". Навіть ті, які росіяни привезли з Арктики, встановили на вежах, але це не допомогло.

Ракетний удар РФ по Києву 2 вересня

А ворог сьогодні, 2 вересня, вночі здійснив удари крилатими та балістичними ракетами по Україні та по столиці. Було 58 цілей, які побачило наше ППО. З них 35 - ракети, і ще 23 - безпілотники. З приводу ракет, на диво, було багато балістики. Командування ППО сказало, що з 16 північнокорейських ракет KN-23 та "Іскандер-М" було збито 9 одиниць. З 14 крилатих ракет збили 13, а ще одна не долетіла до цілі, напевно, з технічних причин.

Проте після обіду агенція Defense Express з власних джерел отримала фото уламків ще однієї збитої ракети, це була не крилата ракета й не північнокорейська ракета. За маркуванням це був шматок російської ракети 48Н6ДМ від комплексу С-400. Такі ракети час від часу ворог використовує для ударів по столиці. Це зенітна керована ракета з дальністю понад 200 км, але в форматі "земля - земля" вона досить швидко втрачає керованість. Керується лише інерційною системою.

Можна зробити висновок, що противник свідомо обстрілював Київ, розуміючи, що ракета долетить до столиці, десь впаде і будуть жертви. Це неприцільна ракета в цих умовах, в яких вона використовується. Але цю ракету ППО збила, що досить позитивно. Це означає, що на додачу до тих ракет, про які сьогодні звітувало командування Повітряних сил, можна додати й збиту ракету від комплексу С-400. Добре, що ППО з цим завданням справилася, хоч і не прозвітувала, але це краще, ніж було б навпаки.

Покровський напрямок

На лінії фронту найскладніша ситуація на Покровському напрямку. На мапі видно у бік Покровська виступ, який приблизно завширшки - 18 км та у глибину - близько 15 км. На цій ділянці відбувається третина бойових зіткнень з усієї протяжності фронту в 1200 кілометрів. Тут сконцентрована значна кількість сил ворога.

Яка динаміка за останні дні? Ми знаємо, що ворог намагався просуватися у бік Покровська, тобто по лінії Гродівка, Новогродівка, Красний Яр у бік Мирнограда. Але по цій лінії просування противника пригальмовано. Два фактори зіграли свою роль. Перший - резерви. Знаємо, що туди перекинули бригаду оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг". І вже бачили відео, де танк цієї бригади прямою наводкою розвалює російський БТР зі штурмовою групою. Просування загарбника також загальмувалося й з інших причин, бо зараз він основні свої зусилля переніс на дві ділянки на півдні.

Таке враження, що від розв'язки ситуації на цих напрямках потім будуть залежати темпи просування ворога до Покровська, якщо такі темпи взагалі будуть. Це насамперед Селидове, де противник штурмує, намагаючись убезпечити свій фланг просування на Покровськ. Наразі по Селидовому є фронтальні й флангові атаки.

Але Селидове тримається, лінія бойового зіткнення достатньо стабільна, попри усі спроби ворога. І друга непроста ділянка - на південний схід, де розташовані населені пункти Мемрик, Карлівка. Там ворог прагне рухатися вздовж західного й східного берегів річки Вовча у бік Курахівки.

Маневри ворога досить небезпечні, тому що для наших військ, які розміщені у трикутнику Карлівка - Невельське - Красногорівка, від населених пунктів Галицинівка та Красногорівка десь 6 км. На захід від цієї умовної лінії є розміщення наших бригад, які продовжують тримати оборону. Там перебуває до 4 боєздатних бригад. І питання полягатиме у тому, що буде далі? Або відбуватиметься утримання цієї ділянки, або виведення військ? Прогноз зробити складно, тому що динаміка залежатиме від резервів з обох сторін.

Розуміємо, що зараз цей напрямок є вкрай пріоритетним, відбувається перекидання сил і засобів на цю ділянку. Будемо слідкувати за змінами й за повідомленнями Генерального штабу ЗСУ.

Торецький напрямок

А зараз поговоримо про інший напрямок, де так само ситуація вкрай непроста. Це Торецький напрямок, де кількість бойових зіткнень дещо менша, ніж на Покровському.

Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, розповів, що ворог продовжує штурмувати населені пункти поблизу Торецька, використовуючи малі штурмові групи. Наприклад, якщо ворожа штурмова група намагається закріпитися на якійсь ділянці чи у будівлі, то українські оборонці використовують і піхоту, і дрони. Якщо немає можливості зачистити будівлю піхотою, то FPV-дрони унеможливлюють утримання противником будівлі, а далі дрони зачищають підвали та все, що залишається.

Пресофіцер зазначив, що кожного дня загарбник використовує КАБи. А нещодавно 28-ма бригада збила російський літак Су-25, це вдалося зробити за допомогою ПЗРК. Підрозділ зенітників чергував на позиції, побачив літак, зміг навестися та збити. Менше ворожої авіації не стало, але тепер ворог залітає далі. Оскільки штурмова авіація працює ближче до фронту, то росіянам стало важче, а їхня точність впала.

Військовослужбовець додав, що у вигляді експерименту у підрозділі бригади використовується робот-собака, який себе добре показує у міських забудовах. Бо на відміну від FPV-дрона робота-собаку можна завести у будівлю, він може лазити по сходах, тобто проводить розвідку замість піхоти. Якщо "собаку" пустити попереду піхоти, то вона являє собою такий наземний дрон, який більш маневровий саме у міській забудові. У випадку, коли противник засів у підвалі, то можна до такого робота прикріпити фугас та запустити його у підвал.

Алхімов зауважив, що у використанні FPV-дронів на даний час є паритет з противником, але все-таки це залежить від ворожого підрозділу, який заїжджає на певну ділянку. З одним російським підрозділом була перевага, а потім заїхав на ділянку інший підрозділ і вирахувався паритет. Зараз загарбник більше використовує штурмові групи, тому на даний час у дронах ми превалюємо.

Євген розказав, що на сьогодні рота ударних БПЛА у 28-й бригаді розширилася до батальйону, бо цей напрямок дуже важливий, тому що потужні ураження по ворогу завдаються операторами FPV-дронів. Відповідно, всі хто хоче до цього батальйону, запрошуємо. Важливо сказати, що у 28-ї бригади працює рекрутинговий центр, який веде людину від цивільної особи до становлення військовим. А сама підготовка проводиться на базі бригади, тобто людину готують саме до того, що їй дійсно знадобиться.