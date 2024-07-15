Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця

Інтрига щодо передачі Україні літаків Gripen

Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів четвертого покоління Gripen. Днями міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем повідомив про те, що усі заходи призупинені на прохання української сторони. І це рішення було ухвалено тому, що важко мати одночасно дві системи винищувачів - F-16 і Gripen, - адже для цього треба забагато зусиль.

Тепер експертів поставила в глухий кут заява заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви. Він сказав, що ніколи не чув, щоб Україна відмовлялася від винищувачів Gripen, а навпаки дану тему президент України постійно підіймає перед керівництвом Швеції.

Раніше міноборони Швеції оголошувало про ймовірну передачу Україні десь 16-18 винищувачів Gripen. Потім ця тема зійшла з інформаційних радарів. Але згодом Швеція зробила крутий крок і ухвалила рішення про передачу нам 2 літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 на базі літаків Saab, які суттєво посилюють Повітряні сили України та набагато потужніші за Gripen.

З приводу Gripen можна стверджувати, що Київ і Стокгольм готові вести мову щодо можливої передачі цих літаків, проте з іншого боку питання в доцільності розпорошення зусиль та можливостей. Тому що ми знаємо, що на тлі саміту НАТО Україна заявила про прагнення отримати 128 винищувачів F-16. В ідеальному варіанті до кінця року ми отримаємо до 20 машин. Проте знаємо, що в нас поки що підготовлено 20 пілотів. І саме кадрові, технічні питання та питання обслуговування є головними у тому, аби було розширено парк літаків F-16.

Саме такі проблеми стосуються і Gripen. Наразі виглядає нераціонально одночасно проштовхувати два типи літаків. Скоріш за все, це буде послідовно зроблено, що буде цілком логічно.

Але цю логіку порушує сьогоднішня заява посла Франції в Україні, який сказав про те, що Франція і далі чітко йде по плану щодо передачі нам літаків Mirage 2000. Таких літаків у Франції 27. Не всі вони у гарному стані, але посол Франції заявив, що Париж пришвидшує передачу Mirage 2000 Києву, і це може відбутися впродовж декількох місяців. Але ми знаємо, які проблеми були зі строкатим парком бронетехніки для Збройних Сил України. І зараз ця історія повторюється з літаками, які є набагато дорожчим видом озброєння. Звісно, концентрація F-16 виглядала б більш логічною та більш правильним кроком, але час покаже, хто мав рацію в цій історії.

Сирський збирається відвідати 59-ту ОМБр

А далі поговоримо про те, чому командувач Сирський збирається відвідати 59-ту мотопіхотну бригаду. Річ у тім, що ми бачили низку заяв колишніх військових, волонтерів про те, що командування цієї бригади діє так, що бригада зазнає значних втрат на лінії зіткнення. Ми знаємо, що 59-та бригада захищає Красногорівку. І Сирський ухвалив рішення, що він особисто відвідає зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Також там буде працювати комісія з начальником військової служби правопорядку.

Що варто відзначити? Складається таке враження, що міцніє тренд, коли, користуючись суспільним тиском, можна впливати на зміну командування військових частин, начебто це суспільний контроль. Але було б набагато краще, якби кадровий підбір на ті чи інші посади відбувався раніше, а також відбувався достатньо якісніше, аби не виникали такі ситуації, як ми зараз маємо з приводу 59-ї бригади. Хоча до завершення роботи комісії будь-які висновки є передчасними.

Однак, якщо зібрати до купи різні дані, то за останній час було змінено щонайменше 7 командирів бригад у короткий проміжок часу. Сподіваюсь, що не всі вони були здійснені шляхом суспільного тиску. Але необхідність підбору командирів, які дійсно можуть забезпечити ведення бойових дій з прицілом на те, аби знищувати максимальну кількість ворогів і забезпечувати збереження особового складу, є тим викликом, який сьогодні стоїть перед кожним командиром в умовах, коли ворог має перевагу в чисельності на лінії фронту.

Ситуація на фронті

А далі поговоримо про фронт. Насамперед про найбільш насичений напрямок - Покровський. Якщо подивитися на зведення Генерального штабу ЗСУ, то майже половина боєзіткнень припадає на цю ділянку фронту. Там є декілька напрямків, через які ворог намагається просуватися.

До речі, пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" показала відео, як воїни спеціального батальйону "Шквал" доводять свою ефективність на полі бою. Чому така увага прикута до цього відео? Тому що батальйон "Шквал" складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, і сформований з добровольців, що самі прийняли рішення захищати нашу країну.

Це відео показує, наскільки швидко бійці опанували техніку. Вони на БМП Bradley здійснюють зачистку ділянок, де ворог намагався її утримувати. Цей батальйон діє окремо в штаті бригади. Хоча в деяких бригадах, зокрема в 3-й штурмовій бригаді, колишні ув'язнені будуть воювати поруч з військовими з інших батальйонів, тобто в одних лавах. Бачимо, що потенціал ЗСУ посилюється різними варіантами, й цей шлях є достатньо ефективним.

Олександр Ширшин, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" з Покровського напрямку, зазначив, що в останні тижні змін у тактиці окупантів немає, вони продовжують наступати піхотою, переважно великою чисельністю. Також противник застосовує артилерію та FPV-дрони, тобто його тиск не зменшується. Зазвичай відбувається кілька ворожих штурмів за добу, у перервах між ними російська артилерія завдає з великою інтенсивністю ураження по наших позиціях.

Загарбник намагається шукати пункти управління, скупчення техніки та військових і відповідно застосовує КАБи, пуски яких робить 3-4 за день, можливо, трошки більше. Росіяни використовують у великих кількостях розвідувальні БПЛА, у нас є деякі речі, які працюють проти "ланцетів", також є можливість впроваджувати певні хитрощі.

Військовослужбовець додав щодо кількості використання FPV-дронів з обох сторін, то приблизно застосування однакове. Але є нюанси, тому що противник ці дрони постійно переобладнує, змінює частоти. Час від часу є загроза для наших тилів, коли вночі або в день залітає ворожий FPV-дрон. Це говорить про те, що ми маємо проблеми з РЕБом та й взагалі з розв'язанням цього питання. На місцях ми шукаємо рішення, намагаємося щось обходити, щось тестуємо, але у нас немає глобального стратегічного рішення на рівні ЗСУ. Поки цього рішення нема, ми будемо зазнавати певних втрат.

Ширшин розповів, що є команда, яка займається рекрутингом до бригади, проводяться співбесіди та певні заходи для залучення людей. Однак результат побачимо не так швидко, тому що люди мають пройти відбір, навчання, потім потрапити у підрозділ, пройти розподілення – весь цей процес займає певний час. Щодо фахівців, то є багато посад, на які бригада потребує людей. Найважливіше – піхота, також екіпажі БМП Bradley, оператори ПТРК, кулеметники, тобто посад вистачає. Головне, щоб було бажання у людей йти служити та захищати країну, а місце їм 100% знайдеться.